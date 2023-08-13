Сигнал из далёкого прошлого: Загадочная вспышка в космосе встревожила учёных Невероятно яркая вспышка по не вполне понятным причинам повторилась через примерно 16 минут и при этом имела нехарактерные свойства. 12 августа, 22:44 Загадочная вспышка в космосе встревожила учёных. Обложка © Getty Images

Что учёные могут сказать с уверенностью? Что это было, в принципе, уже достаточно хорошо известное явление под названием гамма-всплеск. Это чудовищная по мощности вспышка излучения с самой короткой длиной волны — собственно гамма-излучения. Надо сказать, это крайне опасная радиация, и подобные явления в окрестностях Солнечной системы нам абсолютно противопоказаны.

Но в данном случае, по счастью, этот кошмар случился очень далеко. Настолько далеко, что в этих масштабах, наверное, уже лучше говорить даже не о расстоянии, а о времени. К примеру, сейчас доступная для обозрения часть Вселенной простирается от нас в радиусе 46 миллиардов световых лет, но это сейчас, а когда-то эта условная сфера, да и вообще Вселенная как таковая, была намного меньше: как мы теперь понимаем, пространство между галактиками всё время расширяется. Поэтому, когда астрономы видят такие далёкие объекты, они предпочитают говорить, сколько лет было Вселенной, когда данный объект испустил свой свет. И в данном случае, по их подсчётам, Вселенной было всего около двух миллиардов лет. Напомним, сейчас, по основной версии космологов, — около 13,8 миллиарда лет.

Значит, давным-давно в ещё совсем молодой Вселенной случилась такая мощная вспышка. Кстати, гамма-всплески — это самые яркие события в космосе. Энергии мгновенно выделяется столько, сколько Солнце ещё даже не выработало за 4,6 миллиарда лет своей жизни. Отчего вообще такое бывает? По текущим представлениям, в целом по двум разным причинам, из-за чего такие вспышки и подразделяются на два типа. Один тип — это короткие гамма-всплески, они длятся меньше двух секунд, а очень часто и вообще какие-то мизерные доли секунды. Астрономы полагают, что это результат слияния либо двух нейтронных звёзд, либо нейтронной звезды и чёрной дыры, либо двух чёрных дыр. В общем, два очень массивных объекта сталкиваются. И второй тип — это вспышки не такие мощные, зато весьма продолжительные, вплоть до нескольких часов, — длинные гамма-всплески. Это, по мнению учёных, эффект от взрыва сверхновой звезды, то есть от великолепного сброса оболочки "перегоревшего" массивного светила.

Так вот, по поводу загадочного явления (оно обозначено как GRB 220627A) сообщается, что сначала произошёл всплеск продолжительностью 136 секунд, а потом через 956 секунд случился второй всплеск из того же источника и длился около 127 секунд, то есть был практически такой же. То есть двухминутная вспышка, 16 минут пауза и опять двухминутная вспышка. В принципе, двухминутная вспышка соответствует категории длинного гамма-всплеска, то есть результата взрыва сверхновой. И к тому же у любой такой вспышки есть "послесвечение", то есть постепенно затухающее более слабое, более длинноволновое свечение. А именно рентгеновское, ультрафиолетовое, оптическое (видимое глазу), инфракрасное и, наконец, радио. И в данном случае всё это послесвечение GRB 220627A выглядит как совершенно нормальное послесвечение сверхновой. И вся загвоздка в том, что учёным ещё не приходилось видеть, чтобы сверхновая эпично взорвалась и через 16 минут так же эпично взорвалась повторно.

Чёрная дыра в представлении художника. Фото © Shutterstock

Поэтому астрономы обдумывают очень интересный вариант объяснения этого явления — эффект так называемой гравитационной линзы. Он заключается в том, что мощная гравитация галактики или, скажем, чёрной дыры (хотя, собственно, чёрные дыры находятся и в центрах галактик) настолько искривляет пространство-время, что может создавать тем самым оптический обман: пролетающий мимо свет от другого объекта будет его огибать — и получается как будто линза. Если за галактикой скрывается что-то ещё, то это что-то может выглядеть вытянутым в дугу, как в комнате смеха, или даже размноженным. Вот в этом направлении сейчас и размышляют исследователи загадочной двойной вспышки: может быть, перед источником этой вспышки оказалось что-нибудь чрезвычайно массивное, и эта гравитационная линза как бы "удвоила" и растянула излучение, хотя на самом деле это была одна самая обыкновенная гамма-вспышка от взрыва сверхновой.

Авторы Адель Романенкова