Из камня и бетона: Отмечаем День строителя – 2023 День строителя — праздник всех специалистов, без которых нам пришлось бы жить в шалашах и пещерах. В этой статье Life.ru расскажет, когда отмечают это торжество, какова его история, и поможет разобраться в основных нюансах профессии строителя. 12 августа, 15:00 День строителя — один из самых массовых профессиональных праздников в России. Фото © Anthony Fomin / Unsplash

История строительства и строительной отрасли

Активное развитие строительства имело место в начале XX века, но оно сопровождалось тяжёлым человеческим трудом — и строительная техника практически не использовалась. Большой скачок в этой области произошёл в годы первых пятилеток в СССР, когда началось создание новых машин для строительства, управлять которыми можно было без применения особой физической силы. Кроме того, после Второй мировой войны были достигнуты большие успехи в инженерии по восстановлению и возрождению государства. Примерно в то же время начинается первая индустриализация и автоматизация заводов и компаний. С развитием архитектуры и строительства в целом стали применяться совершенно новые технологии. Были изготовлены новые разновидности бетона, способные выдержать огромный вес. Строительство в XXI веке началось с изучения местности, что обеспечило долгую эксплуатацию конструкции. Вскоре в ход пошли совершенно новые устройства, материалы и оборудование, что позволило строить дома за месяцы. Более того, появилось множество других преимуществ, которые по сей день облегчают строительство. Большой популярностью обзавелось монолитное строительство, позволяющее возводить железобетонные конструкции в очень короткие сроки. Эта конструкция и в наше время считается самой безопасной и распространённой. Кроме того, она отличается отсутствием швов, что значительно увеличивает звукоизоляцию и снижает вес конструкции. Сейчас человечество продолжает развиваться в данном направлении — и появляются всё новые инновационные изобретения, успешно применяемые в строительстве и ускоряющие его.

Когда отмечают День строителя

Дата у Дня строителя скользящая и выпадает на второе воскресенье августа, а значит, из года в год отмечают его в разные числа. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года. Во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник строители России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины. В этом году праздник отметят 13 августа, и как обычно, торжественно и с размахом, а как именно, вы узнаете чуть позже.

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Современные методы и технологии строительства

Человек творит удивительные и фантастические вещи. Обратите внимание на современные методы строительства, которые никого не оставят равнодушными. Благодаря опыту поколений и научным открытиям сегодня мы можем создавать уникальные строения.

ТИСЭ. Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как "технология индивидуального строительства и экологи". По своей сути это метод возведения частного домостроения при помощи специального набора инструментов. В основе здания, построенного по технологии ТИСЭ, находится заливной свайно-ростверковый или свайный фундамент. Для обеспечения расширения свай в таком фундаменте применяют особый бур. Чтобы возвести стены, используют облегчённые пустотелые блоки, формирование которых осуществляется непосредственно на строительной площадке путём применения специальных форм, которые наполняют бетоном. Проникающая гидроизоляция. С целью достижения максимальной защиты конструкции от влаги бетонные блоки предварительно пропитываются специальным составом. Раствор проникает в поры бетона и застывает там, образуя кристаллы. Эти кристаллы в будущем активно препятствуют проникновению воды, обеспечивая влагостойкость. Такая обработка гарантирует надёжную защиту от появления плесени, в результате срок эксплуатации здания существенно увеличивается. Несъёмная опалубка. С целью создания простенка по всей основе на нужном расстоянии друг от друга размещаются блоки и панели. Таким образом формируется несъёмная опалубка. Внутрь опалубки помещается арматура, после чего осуществляется заливка наполнителем. Для заполнения пространства между опалубками чаще всего используется пенополистирол, что даёт хорошую тепло- и влагоизоляцию. Также для этих целей может применяться бетон. Заливка цемента занимает некоторое время, потому что осуществляется в несколько этапов. В результате получаются прочные монолитные стены. Каркасные дома. При возведении здания формируется бетонный или свайный фундамент (в зависимости от веса сооружения и типа грунта, на который устанавливается каркас). Чаще всего для изготовления каркаса используется дерево, но иногда применяется ЛСТК технология (тонкостенные конструкции из стали). Существует ещё множество интересных технологий и методов строительства — все не перечислишь. И хотя никакая из них не лишена недостатков, все достоинства могут компенсировать эти минусы, если использовать несколько технологий совместно, насколько это возможно.

Профессия строителя: раскладываем по полочкам

Проектирование и возведение, реконструкция и реновация, реставрация и поддержание здания в рабочем состоянии — всем этим занимаются строители. К работе в отрасли причастны сотрудники транспортных предприятий, компаний обеспечения и эксплуатации — целый спектр смежных отраслей промышленности. Профессия строителя на самом деле многогранная и очень интересная, и она не ограничивается лишь одной кладкой кирпича. Поэтому давайте разберёмся, какие есть специализации в этой сфере, где и сколько учатся на строителя и какую зарплату они получают.

Самой перспективной профессией в строительстве являются BIM-менеджеры, которые отвечают за проектирование и управление строительным процессом. Фото © James Kovin / Unsplash

Специализации и направления в строительстве

Строитель строителю рознь. И хотя вроде бы куда ещё проще: строитель — это тот, кто строит, но разновидностей, а точнее специализаций, у этой профессии очень много. И каждый специалист занимается чем-то конкретным и вносит свой небольшой, в масштабах всего проекта, но очень важный вклад, без которого конечный результат не может быть достигнут. А именно: архитектор;

инженер-строитель;

экономист;

технолог;

сюрвейер;

оператор крана;

плотник, каменщик;

мастер строительно-монтажных работ;

кровельщик;

бетонщик;

электросварочный аппарат;

художник;

газосварочный аппарат;

облицовка для наружных и внутренних работ.

Где и сколько учатся на строителя



Для того чтобы начать карьеру в строительной отрасли, существует несколько путей.



Выпускники вузов и средних специальных учебных заведений могут претендовать на различные профессии, такие как каменщики, стропальщики, штукатуры или плиточники, которые могут быть изучены в колледжах и профессионально-технических училищах.



Однако, чтобы стать архитектором, инженером или проектировщиком, необходимо получить высшее образование в соответствующей сфере. Только выпускники вузов смогут претендовать на эти профессии, так как требуется более глубокое знание и понимание архитектурных и инженерных принципов.



Важно отметить, что строительная отрасль предлагает широкий спектр профессий — и каждая из них требует своих специализированных навыков. Будь то планирование и разработка проектов, строительство или отделочные работы — каждая профессия имеет свои уникальные особенности и требует соответствующего образования и опыта.



В современном мире строительство играет важную роль в развитии городов и инфраструктуры. Поэтому спрос на квалифицированных специалистов в этой области остаётся высоким. Получив необходимое образование и приобретя практический опыт, вы сможете найти интересную и перспективную работу в строительной отрасли.

Сколько получают строители

Если брать усреднённые показатели по отдельным рабочим специализациям, то в России наиболее высокооплачиваемыми считаются техники (37 600), мастера, занятые в области кораблестроения (36 600), и работники дорожно-транспортной сферы (33 000). Такие должности, как инженер-строитель, оплачиваются выше. Среднее предложение для этой категории специалистов составляет 57 000–65 000 рублей в зависимости от региона. На крупных строительных площадках профессионал с опытом работы от трёх лет зарабатывает до 100 000. Эксперт со стажем в пять лет и более может рассчитывать на оклад в 150 000–170 000, а на некоторых объектах Севера — и в 250 000.

Что подарить строителю

Строители — творцы, а созидать нужно в хорошем настроении. По этой причине уместны прикольные подарки: голливудская звезда строителя займёт почётное место на полке;

диплом строителя в рамочке украсит стену;

подарочный набор из фляжки и стопок для строителя станет неизменным атрибутом праздников;

подарочный сертификат на розыгрыш однозначно всех развеселит.

Если человек любит и умеет работать руками, он будет рад подаркам, при помощи которых сможет реализовать свои идеи. Убедившись предварительно, что в хозяйстве требуются профессиональные инструменты, можно смело дарить: дрель;

шуруповёрт;

электролобзик;

дальномер. Нелишним окажется и целый набор инструментов. Строитель обязательно оценит фирменные изделия хорошего качества и найдёт им применение.

Как отмечают День строителя в России

В честь Дня строителя в 2023 году в России ожидается проведение множества мероприятий и праздничных акций. Одной из главных акций станет награждение лучших работников строительной отрасли. Также в рамках праздника планируется проведение выставок и конференций, где будут представлены последние достижения в сфере строительства и инновационные технологии. Для участвующих в праздновании строителей и их семей организуются различные мероприятия и развлечения: концерты, спортивные соревнования, ярмарки, пикники и другие праздничные мероприятия. В целом День строителя в 2023 году в России станет важным событием в жизни строительной отрасли и будет посвящен отмечанию успехов и достижений в этой области деятельности.

Авторы Андрей Ананьев