День строителя 2026: какого числа, история и традиции Оглавление Какого числа День строителя в 2026 году Почему дата каждый год разная История праздника и строительной отрасли Кого поздравляют с Днём строителя Как отмечают праздник FAQ — частые вопросы День строителя в 2026 году отмечают 9 августа — во второе воскресенье месяца. История праздника и кого поздравляют — в материале Life.ru. 14597 14597 День строителя 2026 — один из самых массовых профессиональных праздников в России. Фото © Anthony Fomin / Unsplash

Обновлено 9 августа 2026 года.

Многие заранее интересуются, какого числа День строителя, ведь у этого профессионального праздника нет фиксированной даты. День строителя в России ежегодно отмечают во второе воскресенье августа, поэтому День строителя в 2026 году приходится на 9 августа. Если вы ищете такие запросы как: День строителя 2026 какого числа, День строителя число или День строителя 2026 число, ответ один: в этом году поздравления будут принимать 9 августа. Рассказываем, когда появился этот праздник, кого принято поздравлять, какие традиции с ним связаны и как День строителя в России 2026 будут отмечать по всей стране.

Какого числа День строителя в 2026 году

Какого числа отмечают праздник День строителя в 2026 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

День строителя в России в 2026 году отмечается 9 августа, во второе воскресенье месяца. У праздника нет фиксированной даты, поэтому каждый год она меняется в зависимости от календаря. Эта традиция действует с 1955 года, когда День строителя был официально учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР. С тех пор профессиональный праздник ежегодно приходится именно на второе воскресенье августа.

Почему дата каждый год разная

Дата у Дня строителя скользящая и выпадает на второе воскресенье августа, а значит, из года в год отмечают его в разные числа. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника» Дня строителя» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года. В 2026 году этому празднику исполнится 70 лет.

Во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник строители России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины. В 2026 году праздник отметят 9 августа, и как обычно, торжественно и с размахом, а как именно, вы узнаете чуть позже.

История праздника и строительной отрасли

Фото © ТАСС / Нетелев Роберт

Активное развитие строительства имело место в начале XX века, но оно сопровождалось тяжёлым человеческим трудом — и строительная техника практически не использовалась. Большой скачок в этой области произошёл в годы первых пятилеток в СССР, когда началось создание новых машин для строительства, управлять которыми можно было без применения особой физической силы. Кроме того, после Второй мировой войны были достигнуты большие успехи в инженерии по восстановлению и возрождению государства. Примерно в то же время начинается первая индустриализация и автоматизация заводов и компаний.

С развитием архитектуры и строительства в целом стали применяться совершенно новые технологии. Были изготовлены новые разновидности бетона, способные выдержать огромный вес. Строительство в XXI веке началось с изучения местности, что обеспечило долгую эксплуатацию конструкции. Вскоре в ход пошли совершенно новые устройства, материалы и оборудование, что позволило строить дома за месяцы. Более того, появилось множество других преимуществ, которые по сей день облегчают строительство.

Большой популярностью обзавелось монолитное строительство, позволяющее возводить железобетонные конструкции в очень короткие сроки. Эта конструкция и в наше время считается самой безопасной и распространённой. Кроме того, она отличается отсутствием швов, что значительно увеличивает звукоизоляцию и снижает вес конструкции. Сейчас человечество продолжает развиваться в данном направлении — и появляются всё новые инновационные изобретения, успешно применяемые в строительстве и ускоряющие его.

Кого поздравляют с Днём строителя

9 августа: Кого поздравлять с Днём строителя в 2026 году? Фото © James Kovin / Unsplash

Проектирование и возведение, реконструкция и реновация, реставрация и поддержание здания в рабочем состоянии — всем этим занимаются строители. К работе в отрасли причастны сотрудники транспортных предприятий, компаний обеспечения и эксплуатации — целый спектр смежных отраслей промышленности. Поэтому и поздравлять с Днём строителя можно очень большой пласт людей.

Профессия строителя на самом деле многогранная и очень интересная, и она не ограничивается лишь одной кладкой кирпича. Поэтому давайте разберёмся, какие есть специализации в этой сфере, где и сколько учатся на строителя и какую зарплату они получают.

Строитель строителю рознь, но каждого можно поздравить с профессиональным праздником, который в 2026 году отметят 9 августа. И хотя вроде бы куда ещё проще: строитель — это тот, кто строит, но разновидностей, а точнее специализаций, у этой профессии очень много. И каждый специалист занимается чем-то конкретным и вносит свой небольшой, в масштабах всего проекта, но очень важный вклад, без которого конечный результат не может быть достигнут. А именно: архитектор;

инженер-строитель;

экономист;

технолог;

сюрвейер;

оператор крана;

плотник, каменщик;

мастер строительно-монтажных работ;

кровельщик;

бетонщик;

электросварочный аппарат;

художник;

газосварочный аппарат;

облицовка для наружных и внутренних работ.

Как отмечают праздник

Как отмечают праздник День строителя в 2026 году? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В честь Дня строителя в 2026 году в России в честь 70-летия праздника ожидается проведение множества мероприятий и праздничных акций. Основные площадки: В Москве проходят фестивали («Строители Будущего» на Хлебозаводе №9), выставки и лекции (например, в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ). В регионах организуются концерты, спортивные состязания, выставки техники (например, в Екатеринбурге) и торжественные чествования ветеранов и лучших специалистов отрасли Для участвующих в праздновании строителей и их семей организуются различные мероприятия и развлечения: концерты, спортивные соревнования, ярмарки, пикники и другие праздничные мероприятия. В целом День строителя в 2026 году в России станет важным событием в жизни строительной отрасли и будет посвящен отмечанию успехов и достижений в этой области деятельности.

FAQ — частые вопросы

День строителя в 2026 году — какого числа?В 2026 году День строителя в России отмечается 9 августа. Праздник традиционно приходится на второе воскресенье августа, поэтому его дата ежегодно меняется.

Почему дата Дня строителя каждый год меняется?У Дня строителя нет фиксированной даты в календаре. Согласно указу об учреждении праздника, его отмечают во второе воскресенье августа. Именно поэтому каждый год День строителя выпадает на разные числа месяца.

Когда был День строителя в 2025 году? В 2025 году День строителя отмечали 10 августа. Как и в другие годы, праздник пришёлся на второе воскресенье августа.

Кого принято поздравлять с Днём строителя?Поздравления принимают не только строители, но и все, кто связан с созданием зданий и инфраструктуры. Это архитекторы, проектировщики, инженеры, прорабы, монтажники, каменщики, сварщики, дорожные строители, сотрудники строительных компаний, преподаватели профильных вузов и ветераны отрасли.

День строителя — выходной день? Нет. День строителя не входит в число официальных нерабочих праздничных дней в России. Поскольку его отмечают в воскресенье, большинство работников и так отдыхают, однако дополнительный выходной в связи с праздником не предоставляется.

Авторы Андрей Ананьев