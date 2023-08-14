Построенный Дворец спорта в Некрасовке откроется 1 сентября Жители юго-востока получат огромный и доступный специализированный центр, построенный с учётом последних спортивных технологий. 14 августа, 11:00 Обложка © mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

На юго-востоке Москвы завершено строительство Дворца спорта. Уникальный спортивный объект в районе Некрасовка станет новой точкой притяжения для его жителей. Это один из самых больших и доступных специализированных спортивных центров. С 1 сентября он откроется для посещений.

Строительство Дворца спорта в Некрасовке начали в марте 2020 года и завершили в августе 2023-го. В трёхэтажном здании площадью 21,3 тысячи квадратных метров оборудован плавательный бассейн 25 на 16 метров на восемь дорожек глубиной 1,2–1,8 метра с трибунами на 150 мест, залом подготовительных занятий (включая тренажёры для сухого плавания), тренерскими комнатами, раздевалками, массажным и медицинским кабинетами, сауной, лабораторией химического анализа воды; малый бассейн десять на шесть метров, предназначенный для обучения плаванию детей в возрасте от семи до десяти лет; ледовая арена тридцать на шестьдесят метров (для игры в хоккей и проведения занятий по шорт-треку) с трибунами на 500 мест, помещениями для заточки коньков, судейской и тренерской комнатами, раздевалками и медпунктом.

Обложка © mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Множество залов для занятий спортом и танцами: универсальный игровой зал 45 на 27 метров для игр с мячом с трибунами; тренажёрный зал площадью 200 квадратных метров с универсальными тренажёрами, где одновременно сможет заниматься более 30 человек; гимнастический зал 12 на 12 метров для занятий ритмической гимнастикой и хореографией; хореографический зал; зал единоборств 15 на 24 метра; зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта 30 на 24 метра; шахматный клуб площадью 150 квадратных метров. Также в здании есть конференц-зал и кафе.

На прилегающей территории обустроили площадки для занятий воркаутом, игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также атлетическую дорожку. На парковке, рассчитанной на 140 машино-мест, рядом с Дворцом спорта могут останавливаться автобусы, перевозящие группы спортсменов. В мэрии отметили, что в дневное время парковка будет использоваться для нужд Дворца спорта, а ночью оставлять автомобили на ней смогут местные жители.

Обложка © mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Москомспорт планирует организовать на базе Дворца спорта "Некрасовка" спортивную подготовку по плаванию, игровым и ледовым видам спорта, единоборствам. В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Также столичные власти организовали здесь такой кластер, как фестивальная ярмарка, которая работает круглогодично. Некрасовка становится всё более полноценно развитым московским районом. Метро сюда пришло, создан индустриальный парк "Руднево". Создание комфортной городской среды, спортивных объектов и точек притяжения горожан входит в приоритетные проекты столицы.

Авторы Альбина Александрова