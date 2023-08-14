250 новых зарядных станций для электромобилей установят на улицах Москвы 14 августа, 07:00 Обложка © Mos.ru / Е. Самарина

В столице расширят общедоступную сеть зарядных станций для электромобилей. Развитие электротранспорта является важнейшим фактором улучшения экологической ситуации в Москве. За последние восемь лет количество зарегистрированных в столице электромобилей выросло примерно в 20 раз — с 235 в 2015 году до 4,6 тысячи в 2023-м.

К 2030 году количество электромобилей в городе может превысить 100 тысяч, для этого необходимо развивать инфраструктуру для их эксплуатации и обслуживания, включая сеть электрозарядных станций (ЭЗС). Всего в Москве должно быть установлено более 11 тысяч зарядных станций, в том числе около 2,8 тысячи быстрых.

Сейчас в столице порядка 3,2 тысячи ЭЗС. Из них 214 станций установлено в рамках программы "Энергия Москвы" профильного столичного департамента. Остальные станции размещены в паркингах жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, а также на других территориях ограниченного доступа.

В соответствии с новым городским стандартом зарядные станции, которые устанавливает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, интегрированы в мобильное приложение "Московский транспорт". С его помощью водители могут в том числе бронировать и активировать зарядные сессии, строить маршруты до ближайшей ЭЗС. А важным преимуществом быстрых городских ЭЗС является возможность подзарядить электромобиль за 30–40 минут.

Выделение дополнительных средств, предусмотренных постановлением мэрии, позволит установить ещё 250 общедоступных зарядных станций нового городского стандарта. Работы планируется выполнить до конца 2023 года.

Кроме того, в целях расширения использования электротранспорта город реализует ряд стимулирующих мер. В частности, владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Кроме того, они имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства в зонах платной парковки на улично-дорожной сети. Поддержка экологии входит в приоритетные городские программы.

Для владельцев такси и каршеринга при приобретении электромобиля в кредит или лизинг размер субсидии увеличивается в два раза по сравнению с субсидией на покупку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Авторы Альбина Александрова