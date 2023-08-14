Поляки покинули пляжи Балтийской косы из-за России

Польские туристы боятся приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за того, что она находится слишком близко к российской границе. Об этом пишет местный портал Onet.

С началом украинского конфликта поляки изменили отношение ко многим вещам, в том числе поменялись и их курортные предпочтения. Журналисты проверили, как проходит курортный сезон в "последнем польском посёлке", расположенном прямо у границы с Россией, и были сильно удивлены — в самый разгар послеполуденного солнца, на нём не оказалось ни одного отдыхающего.

"Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населённый пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место", — призналась в репортаже полячка Юстина.