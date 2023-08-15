В Москве с начала года построили 62 социальных объекта 15 августа, 14:00 Запуск первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке с причала "Киевский". Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Основной задачей работы московских строителей в 2023 году остаётся создание комфортной, сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации. Однако, в отличие от прошлых лет, решать эту задачу приходится в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Как показывают полугодовые итоги, стройкомплекс Москвы успешно справляется с этой сложнейшей задачей, сохраняя высокие темпы строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, жилья и социальных объектов. Напомним, всего в 2011–2023 годах в Москве построен 961 объект социальной инфраструктуры, в том числе 569 зданий школ и детских садов, 139 объектов здравоохранения, 189 спортивных объектов, 64 объекта культуры.

Вокзалы, станции метро, МЦК, МЦД

С 2011 года в Москве введено в эксплуатацию 225 километров линий, 109 новых станций, построено и реконструировано 11 электродепо Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Сеть московского метро выросла в 1,6 раза. В марте 2023 года было открыто полноценное движение поездов по всей Большой кольцевой линии Московского метрополитена (70 километров и 31 станция).

В сентябре планируется завершить строительство новых участков Люблинско-Дмитровской (до Северного) и Солнцевской (до аэропорта Внуково) линий метро — будет открыто пять новых станций. Продолжаются работы по строительству Троицкой и Рублёво-Архангельской линий, а также продлевается Сокольническая ветка до новой станции "Потапово". Всего в строительстве находятся 45,4 километра новых линий и 20 станций метро, а также три новых электродепо.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Максим Мишин

Совместно с Минтрансом России, ОАО "Российские железные дороги" и Администрацией Губернатора Московской области Правительство Москвы реализует масштабную программу модернизации железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Начиная с 2011 года было построено 362 километра железнодорожных путей, в том числе МЦК. Открыто 47 новых и реконструировано 52 существующих остановочных пункта. Из них 48 станций являются современными московскими городскими вокзалами. Кроме того, в составе транспортно-пересадочного узла "Черкизово" открыт новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования.

В планах — запуск новых диаметров наземного метро МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". 2023 год позволит завершить строительство и реконструкцию 14 железнодорожных станций: это Лесной Городок МЦД-4, открытый в январе, Очаково МЦД-4, Марьина Роща МЦД-2 / МЦД-4 (новая, первый этап (МЦД-2)), которые были сданы в марте, Площадь Трёх Вокзалов МЦД-2 / МЦД-4, открытая с июня, Тимирязевская МЦД-1, где строительство было завершено в июле, а также Крюково МЦД-3, Ольгино МЦД-4, Поклонная МЦД-4, Кутузовская МЦД-4, Тестовская МЦД-4, Белорусская МЦД-1 / МЦД-4, Лианозово МЦД-1, Курская МЦД-2 / МЦД-4, Петровско-Разумовская МЦД-1. Часть из них — современные московские городские вокзалы с удобными пересадками на другие виды транспорта.

Ключевым объектом 2023 года является южное направление Московского скоростного диаметра — новой транспортной артерии столицы, которая улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города с населением пять миллионов человек.

В 2011–2022 годах Правительством Москвы было построено 1241,1 километра дорог, что составляет более 20 процентов от существующей магистральной улично-дорожной сети. Возведены 359 искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады) и 291 внеуличный пешеходный переход.

С начала 2023 года завершено строительство 25 километров дорог, десяти искусственных сооружений и трёх пешеходных переходов. В числе наиболее значимых введённых в эксплуатацию объектов — участки южного направления Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД. Всего в 2023–2025 годах планируется построить около 230 километров дорог, свыше 60 искусственных сооружений и около 50 пешеходных переходов.

Социальные объекты

В 2011–2023 годах в Москве построен 961 объект социальной инфраструктуры, в том числе 569 зданий школ и детских садов, 139 объектов здравоохранения, 189 спортивных объектов, 64 объекта культуры. За семь месяцев 2023 года социальная инфраструктура города пополнилась 62 объектами, в числе которых 41 здание школ и детских садов, девять зданий медицинских учреждений и 12 спортивных объектов.

Кластер "Ломоносов", в котором проходит форум "Российская креативная неделя". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В январе 2023 года был открыт кластер "Ломоносов" площадью 65 тысяч квадратных метров — флагман инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова "Воробьёвы горы".

На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева продолжается строительство комплекса зданий национального космического центра общей площадью 255 тысяч квадратных метров. По предварительным оценкам, здесь будет создано около 20 тысяч рабочих мест.

Строительство жилья и реновация

За семь месяцев 2023 года в Москве построено 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 3,5 миллиона квадратных метров жилья. В целом начиная с 2011 года в Москве построено 126,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 54,2 миллиона квадратных метров жилья.

Строительство жилья по программе реновации в Москве. Фото © ТАСС / Алексей Зотов

В результате реализации программы реновации в новые квартиры переедет около одного миллиона москвичей, проживающих в некомфортных пятиэтажках. В кварталах реновации будет создана городская среда нового качественного уровня — сбалансированная, открытая, комфортная и привлекательная.

В программу включено 5175 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В настоящее время подобрано 587 стартовых площадок, расположенных во всех округах Москвы, для строительства новых домов общей площадью 9,5 миллиона квадратных метров.

Построено 260 новых жилых домов общей площадью 3,7 миллиона квадратных метров. Ведётся строительство и проектирование 405 домов общей площадью 7,6 миллиона квадратных метров. Идёт либо закончено переселение жителей 798 домов в 240 домов-новостроек. Всего переехали или переселяются 128 тысяч жителей. Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортной городской среды — приоритетные проекты столицы.

Авторы Альбина Александрова