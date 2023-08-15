Маленькие пациенты ДГКБ имени З.А. Башляевой после реконструкции здания будут получать помощь в более комфортных условиях 15 августа, 12:00 В Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени З.А. Башляевой после ремонта и модернизации открылись гастроэнтерологическое и травматологическое отделения. Обложка © mos.ru

В Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени З.А. Башляевой после ремонта и модернизации открылись гастроэнтерологическое и травматологическое отделения. В них созданы комфортные условия пребывания для маленьких пациентов в маломестных палатах, в том числе с возможностью размещения с одним из родителей. Отделения оказывают качественную помощь маленьким пациентам с редкими и хроническими заболеваниями и травмами костно-мышечной системы разной степени тяжести.

— Гастроэнтерологическое отделение в нашей больнице является одним из ведущих не только в Москве, но и в России. У нас проходят лечение маленькие пациенты со всей страны. Здесь помогают детям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе пациентам с редкими и тяжёлыми прогрессирующими заболеваниями. Основное направление деятельности отделения — оказание специализированной помощи пациентам с различной гастроэнтерологической патологией с применением современных методов диагностики и лечения, позволяющих своевременно, на ранних стадиях выявлять заболевания и проводить качественное лечение, — рассказал главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

Отделение оснащено ультразвуковыми аппаратами экспертного класса. Также там проводится биоимпедансометрия (метод быстрой диагностики состава тела человека). Специалисты анализируют количество жира и жидкости в организме, мышечную и костную массу, метаболизм.

Кроме того, в отделении есть приборы для проведения денситометрии — современного неинвазивного метода диагностики остеопороза, фиброскан для проведения эластометрии печени и поджелудочной железы — современного неинвазивного метода диагностики степени фиброза и жирового гепатоза, стеатоза печени. В отличие от биопсии эластометрия позволяет проводить исследование всего органа, а не отдельно взятого фрагмента, что обеспечивает высокую достоверность результатов.

На базе гастроэнтерологического отделения открыт функциональный центр для детей с целиакией. Здесь проводят обследования для оценки наличия и степени выраженности дефицитных состояний, а также для исключения ассоциированных с целиакией заболеваний. Среди них развёрнутый биохимический анализ крови, исследование ферростатуса, липидограмма, иммунологические исследования, определение параметров тиреоидного профиля, аллергологическое исследование по показаниям. Кроме того, маленькие пациенты могут пройти эндоскопическое исследование с забором биоптатов слизистой двенадцатиперстной кишки и их гистологическое исследование, а также получить консультацию специалистов.

В больнице есть возможность проведения эндоскопического исследования под наркозом, в состоянии медикаментозного сна. Таким образом ребёнок не чувствует дискомфорта, а врач может качественно осмотреть слизистую желудочно-кишечного тракта.

Помимо этого, после ремонта в стационаре открылось отделение травматологии и ортопедии детского возраста на 50 коек. Оно работает с 1984 года, здесь оказывают экстренную и плановую травматологическую и ортопедическую помощь детям с рождения до 18 лет. Оснащение качественной аппаратурой позволяет оказывать медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, даже в самых сложных случаях.

Врачи больницы разработали технологии консервативного и оперативного лечения детей при травмах костно-мышечной системы разной степени тяжести. Они накопили большой опыт ведения маленьких пациентов с тяжёлой сочетанной и комбинированной травмой и её последствиями. Здесь применяют все современные виды фиксации костных отломков. Кроме того, врачи-травматологи выполняют малоинвазивные эндоскопические оперативные вмешательства на суставах, лечат ортопедические патологии. Развитие доступности медицинской сферы — одна из главных задач программы мэра столицы "Мой район".

Авторы Альбина Александрова