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Маленькие пациенты ДГКБ имени З.А. Башляевой после реконструкции здания будут получать помощь в более комфортных условиях

15 августа, 12:00
<p>В Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени З.А. Башляевой после ремонта и модернизации открылись гастроэнтерологическое и травматологическое отделения. Обложка © <a href="https://www.mos.ru/news/item/127951073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos.ru</a></p>

В Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени З.А. Башляевой после ремонта и модернизации открылись гастроэнтерологическое и травматологическое отделения. Обложка © mos.ru

В Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени З.А. Башляевой после ремонта и модернизации открылись гастроэнтерологическое и травматологическое отделения. В них созданы комфортные условия пребывания для маленьких пациентов в маломестных палатах, в том числе с возможностью размещения с одним из родителей. Отделения оказывают качественную помощь маленьким пациентам с редкими и хроническими заболеваниями и травмами костно-мышечной системы разной степени тяжести.

Гастроэнтерологическое отделение в нашей больнице является одним из ведущих не только в Москве, но и в России. У нас проходят лечение маленькие пациенты со всей страны. Здесь помогают детям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе пациентам с редкими и тяжёлыми прогрессирующими заболеваниями. Основное направление деятельности отделения — оказание специализированной помощи пациентам с различной гастроэнтерологической патологией с применением современных методов диагностики и лечения, позволяющих своевременно, на ранних стадиях выявлять заболевания и проводить качественное лечение, рассказал главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

Отделение оснащено ультразвуковыми аппаратами экспертного класса. Также там проводится биоимпедансометрия (метод быстрой диагностики состава тела человека). Специалисты анализируют количество жира и жидкости в организме, мышечную и костную массу, метаболизм.

Кроме того, в отделении есть приборы для проведения денситометрии — современного неинвазивного метода диагностики остеопороза, фиброскан для проведения эластометрии печени и поджелудочной железы — современного неинвазивного метода диагностики степени фиброза и жирового гепатоза, стеатоза печени. В отличие от биопсии эластометрия позволяет проводить исследование всего органа, а не отдельно взятого фрагмента, что обеспечивает высокую достоверность результатов.

На базе гастроэнтерологического отделения открыт функциональный центр для детей с целиакией. Здесь проводят обследования для оценки наличия и степени выраженности дефицитных состояний, а также для исключения ассоциированных с целиакией заболеваний. Среди них развёрнутый биохимический анализ крови, исследование ферростатуса, липидограмма, иммунологические исследования, определение параметров тиреоидного профиля, аллергологическое исследование по показаниям. Кроме того, маленькие пациенты могут пройти эндоскопическое исследование с забором биоптатов слизистой двенадцатиперстной кишки и их гистологическое исследование, а также получить консультацию специалистов.

В больнице есть возможность проведения эндоскопического исследования под наркозом, в состоянии медикаментозного сна. Таким образом ребёнок не чувствует дискомфорта, а врач может качественно осмотреть слизистую желудочно-кишечного тракта.

Помимо этого, после ремонта в стационаре открылось отделение травматологии и ортопедии детского возраста на 50 коек. Оно работает с 1984 года, здесь оказывают экстренную и плановую травматологическую и ортопедическую помощь детям с рождения до 18 лет. Оснащение качественной аппаратурой позволяет оказывать медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, даже в самых сложных случаях.

Врачи больницы разработали технологии консервативного и оперативного лечения детей при травмах костно-мышечной системы разной степени тяжести. Они накопили большой опыт ведения маленьких пациентов с тяжёлой сочетанной и комбинированной травмой и её последствиями. Здесь применяют все современные виды фиксации костных отломков. Кроме того, врачи-травматологи выполняют малоинвазивные эндоскопические оперативные вмешательства на суставах, лечат ортопедические патологии. Развитие доступности медицинской сферы — одна из главных задач программы мэра столицы "Мой район".

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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