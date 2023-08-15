Злой рок: У Бербок дважды сломался самолёт по пути в Австралию

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз не смогла продолжить полёт в Австралию в связи с техническими неполадками и вернулась в Абу-Даби. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источник.

"Вместо того чтобы отправиться в Австралию, Бербок снова в Абу-Даби! Хозяева в Австралии, Новой Зеландии и Фиджи уже ждут немецкого министра", — говорится в статье.

По данным издания, спустя 15 минут после взлёта около часа ночи по местному времени (00:00 мск) правительственный Airbus A340-300 отклонился от курса и стал разворачиваться в сторону столицы ОАЭ, где изначально предполагалось остановиться лишь для дозаправки. В итоге в 4 утра полёт был окончательно отменён. При этом известно, что Бербок могла вылететь в Австралию регулярным рейсом, однако посчитала необходимым использовать для этого правительственный лайнер.

До этого агентство DPA сообщало, что Бербок прервала полёт в Австралию из-за поломки воздушного судна и совершила промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолёт дозаправился и вылетел, однако через пару минут экипаж судна столкнулся с техническими проблемами. По словам командира лайнера, проблемы были связаны с посадочными щитками.