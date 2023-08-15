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15 августа, 05:53

Злой рок: У Бербок дважды сломался самолёт по пути в Австралию

Bild: Бербок вновь не смогла улететь в Австралию из ОАЭ из-за поломки самолёта

<p>Глава МИД Германии Анналена Бербок на пути в Австралию задержалась в Абу-Даби из-за поломки самолёта. Обложка © ТАСС / dpa / Sina Schuldt</p>

Глава МИД Германии Анналена Бербок на пути в Австралию задержалась в Абу-Даби из-за поломки самолёта. Обложка © ТАСС / dpa / Sina Schuldt

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз не смогла продолжить полёт в Австралию в связи с техническими неполадками и вернулась в Абу-Даби. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источник.

"Вместо того чтобы отправиться в Австралию, Бербок снова в Абу-Даби! Хозяева в Австралии, Новой Зеландии и Фиджи уже ждут немецкого министра", — говорится в статье.

По данным издания, спустя 15 минут после взлёта около часа ночи по местному времени (00:00 мск) правительственный Airbus A340-300 отклонился от курса и стал разворачиваться в сторону столицы ОАЭ, где изначально предполагалось остановиться лишь для дозаправки. В итоге в 4 утра полёт был окончательно отменён. При этом известно, что Бербок могла вылететь в Австралию регулярным рейсом, однако посчитала необходимым использовать для этого правительственный лайнер.

До этого агентство DPA сообщало, что Бербок прервала полёт в Австралию из-за поломки воздушного судна и совершила промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолёт дозаправился и вылетел, однако через пару минут экипаж судна столкнулся с техническими проблемами. По словам командира лайнера, проблемы были связаны с посадочными щитками.

"Безобразие": Раскрыты шокирующие суммы, которые Бербок тратит на услуги стилиста

"Безобразие": Раскрыты шокирующие суммы, которые Бербок тратит на услуги стилиста

К слову, немецкий политик не скупится не только на комфорт в рабочих поездках, но и на свой внешний вид. Ранее СМИ выяснили, что Бербок тратит шокирующие суммы в погоне за красотой. Только на услуги стилиста за прошлый год у главы МИД ФРГ ушло более 136 тысяч евро.

Николь Вербер
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