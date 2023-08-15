Россияне стали чаще смотреть кино на смартфонах

Абоненты сотовой связи всё активнее пользуются онлайн‑кинотеатрами в своих смартфонах. Так, по итогам первого полугодия 2023 года аналитики зафиксировали рост мобильного трафика видеосервисов вместе с ростом числа их пользователей. Кроме того, по сравнению с первым полугодием прошлого года киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента.

Как говорится в исследовании компании МегаФон, за шесть месяцев 2023 года мобильный трафик в онлайн‑кинотеатрах вырос на 16%, а количество пользователей этих сервисов увеличилось на 13%. Средняя продолжительность пользовательской сессии на мобильных устройствах показала рост на 4% и составила 35 минут. При этом наиболее активно росла доля пользователей возрастной категории 25–35 лет: если годом ранее она составляла 43% от всей аудитории онлайн‑кинотеатров, то в январе–июне 2023 года их доля достигла уже 50%.

Ещё одним показателем роста популярности видеосервисов в мобильном формате стало количество активных приложений у потребителей такого контента. Аналитики подсчитали, что за первые шесть месяцев этого года на одного фаната онлайн‑кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса против 2,2 в первом полугодии 2022 года. Другими словами, потребители предпочитают переключаться между платформами и всё реже выбирают только один видеосервис.