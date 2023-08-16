С 1 сентября появятся новые льготы: кому они положены и как получить доплаты С 1 сентября на региональном уровне можно будет получить различные компенсации, субсидии и доплаты. Кто получил право на льготы, как их оформить и сколько составят новые субсидии и компенсации? 15 августа, 22:41 С 1 сентября появятся новые льготы. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

С 1 сентября в России появится целый ряд новых льгот. Их получат пенсионеры, семьи с детьми и малообеспеченные люди. Льготы предоставляются на региональном, а не на федеральном уровне. Соответственно, они различаются в зависимости от города. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

В Подмосковье в рамках Закона Московской области от 11.07.2023 № 142/2023-ОЗ с 1 сентября 2023 года появятся дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду. Это коснётся поездок по Москве на автобусах, трамваях, троллейбусах и на метро. Льготы получат дети-сироты, люди, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, состоящие на учёте в органах опеки и попечительства Московской области. Льготный проезд будут предоставлять на основании социальной карты жителя Московской области.

Появятся дополнительные льготы на проезд. Фото © Shutterstock

— В Магаданской области с 1 сентября 2023 года ЕДВ ветеранам труда региона заменена социальной выплатой ветерану труда. Размер её составляет 1242,36 рубля. Социальная выплата будет предоставляться ежемесячно. В ЯНАО в рамках Постановления Правительства ЯНАО от 20.07.2023 № 582-П, которое вступает в силу с 01.09.2023, устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Делают их в виде ежемесячных денежных выплат. Например, 15 000 рублей выплатят сотрудникам территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне Ямало-Ненецкого автономного округа и Ново-Уренгойского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, имеющим доход ниже трёхкратной величины прожиточного минимума. Есть и другие выплаты — от 35 000 до 250 000, — пояснила Оксана Красовская.

В Вологде с 1 сентября окажут поддержку некоторым категориям педагогов. Им предоставят единовременную социальную выплату для оплаты или компенсации первоначального взноса или части ежемесячного платежа по ипотеке. Льгота полагается, в частности, учителям со стажем от 5 до 25 лет, которые приехали на работу в Вологду из других населенных пунктов. При этом они приняты на работу с 1 августа 2023 года на постоянной основе и преподают такие предметы как математика, физика, химия, информатика.

Льгота полагается, в частности, учителям математики, физики, химии, информатики со стажем от 5 до 25 лет. Фото © ТАСС / Евгений Рухмалев

Льготы полагаются и преподавателям других предметов. Просто для каждой категории получателей они различаются.

- Как установлено в законодательстве региона, меры социальной поддержки, в части взнос и выплат в размере 1000000 рублей, предоставляют после того как педагог обязуется отработать на постоянной основе в муниципальной общеобразовательной организации не менее 7 лет со дня заключения трудового договора, - пояснила Оксана Красовская.

В Омской области в рамках Указа Губернатора Омской области от 09.08.2023 N 189 установлено, что родителям (законным представителям) несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении, социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно. С 1 сентября 2023 года данный вид услуг также будет предоставляться бесплатно больным наркоманией. Правда, тут есть ограничение - на срок не более двух месяцев со дня заключения договора о предоставлении социальных услуг.

- Сейчас многие интересуются есть ли на федеральном уровне материальная помощь родителям к 1 сентября. К сожалению, нет. Зато такие льготы вводятся на региональном уровне. На местах на свое усмотрение, могут предоставлять дополнительные выплаты, но не всем. Чаще всего в категорию получателей пособий по подготовке детей к школе на попадают малоимущие, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, - рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Авторы Нина Важдаева