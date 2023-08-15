Северный речной вокзал посетило за этот год более миллиона человек

С начала 2023 года Северный речной вокзал посетило более миллиона человек. После обновления в 2020 году он стал одним из самых красивых и посещаемых мест в столице. Здесь не только приятно прогуливаться и кататься на велодорожках, можно даже отправится в путешествие на теплоходе до крупных 30 городов России. В этот сезон навигации вокзал принял и отправил свыше тысячи круизных судов с более чем 190 тысячами пассажиров на борту.

Рядом с Северным речным вокзалом столичные власти благоустроили парк с детскими и спортивными площадками, а на набережной оборудована пляжная зона с бассейнами. Сейчас Северный речной вокзал не только место для прогулок и отдыха, но и популярная площадка для проведения мастер-классов, городских праздников, концертов и выставок. После реставрации на вокзале прошло уже более 150 бесплатных мероприятий и спортивных тренировок.

С 15 августа до 14 сентября у здания вокзала со стороны набережной пройдет фотовыставка, посвящённая 140-летию со дня рождения российского велоспорта. Посетители смогут увидеть 33 уникальных снимка с 1930-х годов до наших дней. Фотоматериалы к выставке подготовили Главархив Москвы и архив велосипедного спорта России. Выставка продлится до 14 сентября 2023 года. Стенды с фотографиями будут расположены у здания со стороны набережной.

16, 17 и 18 августа можно будет понаблюдать за звёздами с крыши здания вокзала и узнать больше о естественном спутнике Земли. А 19 августа на площадке летнего кинотеатра на территории Северного речного вокзала проведут фестиваль в поддержку бездомных животных "Следующая остановка — дом". Более 50 собак и кошек — подопечных центра реабилитации животных — получат возможность найти нового хозяина. Все животные привиты и чипированы. Посетители смогут забрать одного из понравившихся питомцев сразу после мероприятия. Также на фестивале будет более 10 мероприятий: лекции об уходе за домашними питомцами, мастер-классы, лотерея и многое другое.