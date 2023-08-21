День флага России 2026: когда отмечают, история и традиции Оглавление FAQ — частые вопросы Когда День флага России в 2026 году? Почему День Государственного флага важен для России? Это выходной день? Когда учредили праздник официально? 22 августа 2026 года Россия отмечает День Государственного флага — 35 лет с возвращения триколора. Рассказываем историю праздника. 9263 9263 День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Эта дата фиксированная, в 2026 году она приходится на субботу. 35 лет назад, после распада СССР, триколор вновь получил статус национального флага.

Праздник учреждён в 1994 году указом президента Бориса Ельцина «в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам». В этот день традиционно поднимают флаг под звуки гимна, проводят концерты, шествия, спортивные соревнования, а также вручают государственные награды.

Государственный флаг — один из главных символов страны, который объединяет граждан независимо от национальности, вероисповедания или политических убеждений. В День флага люди разных поколений и социальных групп участвуют в торжественных мероприятиях, что наглядно демонстрирует сплочённость народа. Триколор становится зримым воплощением общей истории, культуры и ценностей.

История флага России

История флага России неразрывно связана с историей российского флота. Первые морские корабли начали строить в 1669 году по указу царя Алексея Михайловича. Для корабельных флагов заказали «червчатую, белую и лазоревую» материю.

Известно, что флаг подобной расцветки был поднят на корабле «Орёл», однако о том, как именно он выглядел, сведений не сохранилось. В 1670 году небольшой русский флот прибыл в Астрахань, где был захвачен и сожжён отрядами Степана Разина. По самой достоверной версии, на корабельном стяге, скорее всего, был изображён синий крест поверх двух белых и двух красных квадратов, расположенных в шахматном порядке.

А вот уже знакомый нам бело-сине-красный триколор появился во времена Петра I, с юности увлёкшегося морским делом. Первым из судов царь восстановил английский бот (большую парусную лодку), с которого принято отсчитывать историю российского флота. Сейчас бот можно видеть в экспозиции Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. На бортах ботика размещены горизонтальные белые, синие и красные полосы. А прямоугольное полотнище из равных горизонтальных белой, синей и красной полос Пётр впервые использовал в 1693 году во время похода отряда специально построенных малых судов на Соловецкие острова. В центре полотнища помещался герб России: золотой двуглавый орёл под тремя коронами со щитом с всадником на груди. Этот флаг, получивший название «Флаг царя Московского», Пётр подарил одному из архангельских монастырей, где тот хранился до начала XX века, а затем был передан в Военно-морской музей в Санкт-Петербурге, где находится и сейчас.

Флаг царя Московского (оригинал, 1693 год). Фото © Wikipedia

С конца 1690-х годов все российские торговые корабли обязаны были ходить под бело-сине-красным флагом. Тем временем Пётр I отказался от «флага царя Московского» и установил в качестве своего штандарта принципиально новый флаг — жёлтое полотнище с чёрным двуглавым орлом, держащим в клювах и лапах карты четырёх морей. В качестве флага военного флота царём был утверждён Андреевский флаг — белое прямоугольное полотнище с синим диагональным крестом. На таком кресте, согласно церковной традиции, был распят апостол Андрей Первозванный, считающийся небесным покровителем России.

Официально бело-сине-красный флаг в качестве флага торгового флота был утверждён указом от 20 января 1705 года, а позднее — главным морским законодательным актом России — Уставом морским 1720 года.

Однако российский триколор применялся не только на море, но и на суше. Эту традицию заложили русские мореплаватели — открыватели новых земель. Впервые вместе с Андреевским флагом бело-сине-красный стяг был поднят в 1806 году на Южном Сахалине в знак присоединения этой новой земли к Российской империи. С этих пор поднятие триколора на вновь присоединяемых землях стало традиционным как на море, так и на суше.

Младший научный сотрудник Центра гербоведческих и генеалогических исследований Института всеобщей истории РАН Дарья Староскольская поделилась интересными фактами о российском флаге. Видео © YouTube / Минобрнауки России

Широкое распространение бело-сине-красный флаг получил во время тяжёлой для России Крымской войны 1853–1856 гг. Тогда патриотический подъём всколыхнул всю страну — и триколор стал широко использоваться не только на торговых кораблях. Постепенно он стал восприниматься многими как национальный флаг, но вскоре этому стягу пришлось на время уступить место флагу другой расцветки.

В середине 1850-х годов руководство геральдическими делами России сосредоточил в своих руках управляющий Гербовым отделением Департамента герольдии Правительствующего сената барон Б. Кёне. Он считал, что цвета флага должны строго соответствовать цветам государственного герба. К тому времени история российского триколора насчитывала уже почти два века, однако Кёне не удостоил её внимания и сконструировал новый флаг. Это тоже было полотнище из трёх равных горизонтальных полос, однако их цвета изменились. Верхняя полоса стала чёрной из-за того, что чёрным был цвет главной фигуры государственного герба — двуглавого орла. Средняя полоса — жёлтой, так как поле государственного герба было золотым. И нижняя полоса стала белой в соответствии с серебряным цветом всадника на груди двуглавого орла.

Несмотря на чисто формальный подход к выбору цветов, Кёне удалось убедить императора Александра II утвердить новый российский государственный флаг — чёрно-жёлто-белый. Сложилась ситуация, когда Россия имела сразу три государственных флажных символа: главный Государственный флаг стал чёрно-жёлто-белым, Государственный флаг торгового флота остался бело-сине-красным и Государственным флагом военного флота по-прежнему служил Андреевский флаг.

Императорский судовой штандарт, 1835 год. Фото © Wikipedia

Такое положение продолжалось до 1881-го, когда на престол после гибели отца, убитого террористами, вступил Александр III. 7 мая 1883 года, накануне коронации нового императора, состоялось юридическое восстановление российского Государственного бело-сине-красного флага. Однако чёрно-жёлто-белый флаг официально не отменялся вплоть до 29 апреля (11 мая) 1896 года. Он вывешивался на правительственные учреждения, административные и казённые здания, а вот частные лица могли поднимать только бело-сине-красные флаги.

В начале Первой мировой войны в России царил всеобщий патриотический подъём — и триколор стал главным флагом страны. В августе 1914 года правительство ввело в употребление особый флаг. Он представлял собой российский бело-сине-красный флаг, в крыже (верхнем углу у древка) которого располагался императорский штандарт — чёрный двуглавый орёл на жёлтом поле. Таким образом демонстрировалось единство царя и народа, а флаг получил название «флага для использования в частном быту». В годы войны и государственный, и «частный» флаги получили широкое применение и использовались в самых разных ситуациях.

После Октябрьского переворота 1917 года большевистское правительство стало использовать в государственной символике интернациональные символы революционной борьбы. В качестве нового флага избрали красное полотнище, символизирующее кровь, пролитую за дело рабочего класса.

Видеоурок об истории появления первого флага России в виде стяга и знамени допетровской Руси и его дальнейшей трансформации в эпоху Петра Великого. Именно во время правления Петра I возникает знакомый всем триколор. Видео © YouTube / Томская областная библиотека имени А. С. Пушкина

Флаг СССР, представлявший собой красное прямоугольное полотнище с изображением в верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой, просуществовал до распада страны в 1991 году. Ему на смену вновь пришёл бело-сине-красный флаг, который был законодательно утверждён 1 ноября 1991 года V Съездом народных депутатов РСФСР.

Почему День Государственного флага празднуют 22 августа

Полотно с российским триколором длиной 60 метров на Мамаевом кургане. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

После Августовского путча 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года исторический флаг России был признан официальным национальным флагом Российской Федерации. В тот же день над зданием Верховного Совета РСФСР был поднят бело-сине-красный флаг. Правда, в первоначальном варианте цвета флага обозначались как «белый», «лазоревый» и «алый». В 1993 году их изменили на более привычные «белый», «синий» и «красный».

День флага был установлен на основании Указа Президента РФ от 20 августа 1994 года № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Его было решено отмечать ежегодно 22 августа, в день, когда бело-сине-красное знамя было поднято над московским Белым домом в 1991 году.

ФКЗ «О Государственном флаге РФ» от 25 декабря 2000 года закрепил порядок цветов и соотношение сторон полотна — 2:3. Спустя восемь лет этот документ дополнили статьёй 9.1, в которой говорится, что флаг РФ может быть использован физическими и юридическими лицами, если в их намерения не входит надругательство над символом страны.

Как отмечается День Государственного флага

День флага принято отмечать различными акциями и флешмобами. Вначале обязательно поднимают российский государственный флаг под гимн РФ, затем проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, конкурсы и концерты. Флаг России в этот день становится главным «виновником торжества», его можно видеть повсюду: над зданиями всех госучреждений, на балконах домов, в руках у прогуливающихся людей.

Традиционным стало в день одного из главных символов Родины запускать в небо белые, синие и красные воздушные шарики. Их обычно раздают бесплатно во время народных гуляний.

Что означают цвета флага России

Флаг России наряду с гербом и гимном — один из официальных государственных символов Российской Федерации. Хотя официального обозначения цветов флага не существует, их принято определять следующим образом:

Белый цвет — мир, чистота, непорочность, совершенство. Также может ассоциироваться с благородством, открытостью.

— мир, чистота, непорочность, совершенство. Также может ассоциироваться с благородством, открытостью. Синий цвет — вера, верность, постоянство, правосудие. Часто связывают с православием.

— вера, верность, постоянство, правосудие. Часто связывают с православием. Красный цвет — энергия, сила, мужество, кровь, пролитая за Отечество. Также может символизировать любовь и смелость.

А вы задумывались, что означают цвета флага России? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Во времена Петра I белый цвет символизировал свободу, синий — Богородицу, а красный — силу русской державы. В конце XIX века цвета флага олицетворяли державность (красный), Богородицу (синий) и свободу (белый). Также существовала трактовка, что три цвета символизируют единство Белой, Малой и Великой России.

У каких стран флаг похож на российский

Надо понимать, что триколор — это не название российского флага. Флаг любой страны, содержащий три цвета, можно назвать триколором. Набором цветов на российский государственный флаг похожи флаги многих стран: Словении, Словакии, Сербии, Хорватии, Чехии, Люксембурга, Франции, Нидерландов и Парагвая.

Флаги Словении и Словакии наиболее схожи с триколором России. Они имеют точно такое же расположение цветных полос, но при этом в верхнем правом углу полотнищ, рядом с древком, располагаются гербы этих государств.

FAQ — частые вопросы

Когда День флага России в 2026 году?

День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа 2026 года. Эта дата фиксированная и не переносится, праздник отмечается ежегодно в один и тот же день.

Почему День Государственного флага важен для России?

В государственной символике отражается история государства и народа, его традиции и менталитет. День флага способствует формированию чувства гордости за страну и её достижения. Он напоминает о подвигах предков, значимых победах и вкладе каждого гражданина в развитие России.

Это выходной день?

Нет, День флага не является государственным выходным днём. Но в 2026 году он выпадает на субботу.

Когда учредили праздник официально?

День флага был учреждён в 1994 году. Его отмечают на основании Указа Президента РФ от 20 августа 1994 года № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации».