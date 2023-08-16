Путин призвал повышать число занимающихся спортом россиян
В России необходимо повышать количество граждан, которые занимаются спортом и физкультурой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, в России этот показатель растёт постоянно. Однако, по его мнению, ещё есть куда стремиться.
"Нам обязательно нужно достичь ещё более высоких показателей по количеству граждан, занимающихся физической культурой и спортом", — сказал президент на совещании с правительством.
Ранее Лайф писал о том, что Владимир Путин призвал увеличить ежегодные расходы на спорт начиная с 2025 года. Заявление он сделал во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.