Регион

Уведомления отключены

16 августа, 15:17

Путин призвал повышать число занимающихся спортом россиян

В России необходимо повышать количество граждан, которые занимаются спортом и физкультурой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, в России этот показатель растёт постоянно. Однако, по его мнению, ещё есть куда стремиться.

"Нам обязательно нужно достичь ещё более высоких показателей по количеству граждан, занимающихся физической культурой и спортом", — сказал президент на совещании с правительством.

Путин назвал любимые виды спорта

Путин назвал любимые виды спорта

Ранее Лайф писал о том, что Владимир Путин призвал увеличить ежегодные расходы на спорт начиная с 2025 года. Заявление он сделал во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров