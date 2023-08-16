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16 августа, 19:22

Россиянам назвали единственный способ сохранить анонимность в Интернете

Эксперт Дбар: Сохранить анонимность можно через публичную сеть Wi-Fi без пароля

С технической точки зрения анонимность в Интернете позволяют сохранить только публичные сети Wi-Fi, вход в которые возможен без пароля. Такое мнение высказал коммерческий директор компании "Код безопасности" Фёдор Дбар.

"Вход анонимно возможен через некоторые публичные точки Wi-Fi. Однако в большинстве случаев в них нужно регистрироваться с помощью номера телефона, реже почты", — пояснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По словам Дбара, если пользователь при входе в Сеть указывает свой телефон или адрес почты, то его можно идентифицировать, ведь номер привязан к данным в договоре.

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Unsplash / Dreamlike Street

Никита Никонов
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