Русские быстрее: Почему "Луна-25" обгоняет индийскую станцию "Чандраян-3" стартовала ещё в середине июля, и тем не менее у российского аппарата есть серьёзные шансы прилуниться первым. 17 августа, 22:44 Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Индийские баллистики выбрали для своей станции более экономичную, но и за счёт этого более длительную траекторию полёта, считает научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зелёный, который возглавляет работу по первому этапу российской лунной программы (исследования Луны с помощью автоматических станций).

Он подчеркнул, что подробности о траектории "Чандраян-3" нужно узнавать у индийских коллег, но в целом, если объяснять максимально простыми словами, "Луна-25" летит быстрее. Напомним, индийский аппарат запустили к естественному спутнику Земли 14 июля 2023 года, "Луна-25" стартовала 11 августа. Меж тем прилунение "Чандраян-3" запланировано лишь на 23 или 24 августа, посадка российской станции ожидается уже 21 августа.

— "Чандраян" просто полетела по более экономичной траектории, с меньшей скоростью, тратя меньше топлива, чтобы больше топлива осталось на какие-то операции около Луны, — объяснил академик РАН.

Сейчас "Луна-25" уже находится на круговой окололунной орбите высотой около 100 километров над поверхностью и делает оборот вокруг Луны за несколько часов, рассказал Лев Зелёный. Перед прилунением аппарату предстоит сделать вокруг Луны десятки витков.

Ранее специалисты НПО Лавочкина показали примерную схему посадки "Луны-25": для начала снижения в нужном направлении будет дан импульс двигателю, далее двигатель снова включится на высоте 18 километров, станция примет вертикальное положение, на высоте 700 метров снова включит двигатель для торможения и наконец в 20 метрах от поверхности переведёт его на режим малой тяги для мягкой посадки.

Напомним, по изначальным расчётам, "Луна-25" должна будет прилуниться либо в окрестностях кратера Богуславский, либо возле кратера Манцини. Оба они находятся недалеко от Южного полюса Луны, в краю лунной вечной мерзлоты: спутниковые данные ещё много лет назад показали, что в полярных регионах естественного спутника Земли довольно много водяного льда под поверхностью. При этом на Южном полюсе его больше, чем на Северном.

Большой интерес вызвали первые снимки, которые "Луна-25" прислала 13 августа из космоса по пути к Луне. Тогда она была на расстоянии 310 тысяч километров от Земли, то есть преодолела уже большую часть пути. Напомним, среднее расстояние между Землёй и Луной — около 384 тысяч километров. На одном из опубликованных фото видно нашу планету, которая выглядит маленьким ярким шариком на чёрном небе. На другом снимке Луна, она кажется совсем крошечной. На ещё одном изображении видна часть самого космического аппарата, покрытого теплоизоляцией, и символика станции с российским триколором, эмблемой ИКИ и "Роскосмоса". Многие заинтересовались, почему первые снимки оказались чёрно-белыми. Стоит отметить, что чуть позже было получено и цветное изображение.







— Там происходит калибровка, нужно было настроить, для этого какое-то время потребовалось. Чёрно-белые прислать было проще, мы хотели оперативно опубликовать первые результаты, а уже после калибровки и юстировки всё опубликовали в цвете, — пояснил научный руководитель ИКИ РАН.

Авторы Адель Романенкова