Сын Сергея Жукова стал соведущим нового шоу "Полтора спортсмена" от ОК

"Одноклассники" запускают спортивно-познавательное шоу "Полтора спортсмена", посвящённое выбору активного хобби для ребёнка. Ведущим стал шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев, а соведущим — Энджел Жуков, сын солиста легендарной группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. Премьера состоялась 15 августа эксклюзивно в группе "Хобби-шоу" в ОК.

Ведущие спортивно-познавательного шоу "Полтора спортсмена" Энджел Жуков и Дмитрий Шепелев. Фото предоставлено Лайфу

В шоу "Полтора спортсмена" ведущий вместе с детьми посещает спортивные секции, чтобы выбрать хобби, которое подходит ребёнку по характеру и способностям, а его родителям — по возможностям и финансам. В премьерном выпуске Энджел Жуков отправился на тренировку по футболу. Он занимается футболом уже несколько лет, и это его любимый вид спорта. Также герой попробовал себя в бальных танцах. В отличие от футбола, это хобби оказалось для Энджела в новинку.

"Я думал, это будет скучно. Но когда я начал танцевать, я понял, что это очень увлекательно. Мне очень понравилось учить ча-ча-ча", — рассказал Энджел Жуков.

Шоу будет выходить каждый вторник, начиная с 15 августа, эксклюзивно в группе "Хобби-шоу" в ОК. Всего запланировано восемь эпизодов. Выпуски будут посвящены волейболу и брейкингу, большому теннису и карате, гимнастике и хоккею, а также другим видам спорта. В комментариях пользователи соцсети смогут не только поделиться впечатлениями от выпусков, но и рассказать об опыте выбора секций для детей и дать советы другим родителям.

Кадры из спортивно-познавательного шоу "Полтора спортсмена". Фото предоставлено Лайфу

Ведущие спортивно-познавательного шоу "Полтора спортсмена" Энджел Жуков и Дмитрий Шепелев. Фото предоставлено Лайфу