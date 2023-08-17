Учёные обнаружили, что в сердце человека может накапливаться микропластик
В Китае команда учёных из пекинской больницы "Аньчжэнь" впервые обнаружила частицы пластика в сердце людей, которые перенесли операции на этом органе. Об этом пишет ACS Publications.
В рамках исследования специалисты проанализировали ткани 15 пациентов, они рассматривали различные отделы сердца. Также анализировали кровь из вены до и после операций.
В большинстве образцов тканей учёные нашли от нескольких десятков до тысяч частиц микропластика, в том числе полиэтилентерефталата, поливинилхлорида и полиметилметакрилата.
Таким образом ученые сделали вывод о том, что в сердце и его внутренних тканях могут копиться и сохраняться частицы микропластика.
Ранее другие исследования тоже показали, что частицы пластика могут перемещаться по телу и оседать в органах, однако их влияние на здоровье пока не раскрыто.
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