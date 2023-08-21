Как крупные предприятия помогают родителям собрать детей в школу 21 августа, 07:51 Обложка © Shutterstock

По всей России стартовали акции "Собери ребёнка в школу". Их организовывают общественные организации, благотворительные фонды и даже крупные российские компании. Цель — не просто помочь родителям в выборе необходимых товаров, снизить стресс от нового периода в жизни семей, связанного с отправкой ребёнка в школу, но и сделать этот процесс увлекательным, подарить ребятам новые эмоции в преддверии учебного года.

Многие подобные акции заканчиваются небольшими праздниками или интересными квестами, как в Липецке, где благодаря общественникам удалось приобрести наборы в школу для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и ребят с инвалидностью. Ставшая традиционной благотворительная акция "Собери ребёнка в школу" была организованна ассоциацией "Больше чем добро". Детей будут ждать в Быхановом саду Липецка 19 августа.

Помогают в этом процессе и региональные власти, также привлекая общественные организации или крупные предприятия. В Грозном более 100 детей из малоимущих семей получили школьные принадлежности благотворительной акции "Собери ребёнка в школу". В корпоративном секторе традиционно активно в таких проектах участвуют естественные монополии и крупнейшие производители, финансовые организации и ряд других.

Акция "Собери ребнка в школу" давно вышла на всероссийский уровень. Она вовлекает в процесс помощи родителям не только власти и волонтёров, но и локальный бизнес. Так, в Сургуте участие в благотворительном марафоне принял торгово-развлекательный центр. ТРЦ "Сургут сити молл" помогает подготовить детей к школе не в первый раз в кооперации со строительной компанией "Сургутгазстрой". Необходимые всем школьникам вещи, начиная с шариковых ручек, фломастеров, красок, карандашей, ножниц, альбомов для рисования и других предметов, получат ребята из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Часть принадлежностей отправят ребятам из новых регионов России и тем, чьи родители участвуют в специальной военной операции.

В целом социальная сфера занимает особое место в управленческой культуре российской промышленности. Корпорации включают это направление в свои приоритеты развития. Социальная составляющая доминирует в популярной сегодня концепции ESG, согласно которой ведение бизнеса невозможно без защиты окружающей среды, создания благоприятных социальных условий, добросовестных отношений с сотрудниками и клиентами и надлежащего корпоративного управления.

Среди металлургических компаний примером такого социального поведения является РУСАЛ, который уже третий год проводит в городах присутствия корпоративную программу "Собери ребёнка в школу" для детей, родители которых работают на предприятиях компании.

Дети сотрудников, которые идут в первый класс, получают от компании сертификаты для приобретения школьных принадлежностей, школьной формы или мебели. В этом году акция охватила более 3,6 тысячи семей сотрудников, в которых есть будущие первоклассники. До 1 сентября они получат сертификаты на три тысячи рублей и первый дневник.

Немаловажный аспект такого подхода демонстрирует и инвестиция компании в обновление материальной базы и улучшение инфраструктуры школ. Покупка учебников, помощь в ремонте, спортивное оборудование и ряд других необходимых учебным заведениям приобретений происходят благодаря социальной политике РУСАЛа, где расположены филиалы предприятия.

Кроме того, РУСАЛ прилагает усилия для того, чтобы заинтересовать будущих металлургов и учёных, для этого компания уделяет внимание активностям в профильных классах, проводит дополнительные занятия, внося качественный вклад в подготовку ребят. Инженерные кружки и квесты для школьников стали новой страницей развития компании и её участия в социальной инженерии в городах присутствия. РУСАЛ проводит экскурсии на свои производственные площадки, помогает талантливым ребятам принимать участие в чемпионатах профессионального мастерства.

Вклад бизнеса и некоммерческого сектора в поддержку этой сферы сегодня становится всё более заметным и важным. Потому что комплексный подход всегда позволяет добиться лучшего результата в качественном образовании.

Авторы Альбина Александрова