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19 августа, 07:44

Эксперт рассказала, кому из пенсионеров положены надбавки с 1 сентября

Эксперт Финогенова: Некоторым пенсионерам полагается доплата с 1 сентября

Некоторым категориям пенсионеров в сентябре этого года полагается доплата, хотя индексация пенсий на федеральном уровне не предусмотрена. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт указала, что доплата производится в беззаявительном порядке. Она положена пенсионерам, которым в сентябре исполнится 80 лет. Фиксированную часть пенсии для них увеличат с 7567,3 рубля до 15 134,6 рубля. Однако выплата этих денег будет уже в октябре, уточнила специалист в беседе с агентством "Прайм".

Перерасчёт пенсии также сделают тем, кому с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Повышение коснётся пенсионеров, завершивших официальную трудовую деятельность в августе.

С 1 сентября вырастут пенсии: Кого ждёт ежемесячная прибавка, а кого — единоразовые выплаты

С 1 сентября вырастут пенсии: Кого ждёт ежемесячная прибавка, а кого — единоразовые выплаты

Ранее Лайф рассказывал о том, что с 1 сентября на федеральном и региональном уровнях появится ряд новшеств. Они касаются размера социальных выплат и порядка их получения.

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ТАСС / Белкин Алексей

Илья Суриков
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