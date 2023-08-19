Эксперт рассказала, кому из пенсионеров положены надбавки с 1 сентября
Эксперт Финогенова: Некоторым пенсионерам полагается доплата с 1 сентября
Некоторым категориям пенсионеров в сентябре этого года полагается доплата, хотя индексация пенсий на федеральном уровне не предусмотрена. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Эксперт указала, что доплата производится в беззаявительном порядке. Она положена пенсионерам, которым в сентябре исполнится 80 лет. Фиксированную часть пенсии для них увеличат с 7567,3 рубля до 15 134,6 рубля. Однако выплата этих денег будет уже в октябре, уточнила специалист в беседе с агентством "Прайм".
Перерасчёт пенсии также сделают тем, кому с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Повышение коснётся пенсионеров, завершивших официальную трудовую деятельность в августе.
Ранее Лайф рассказывал о том, что с 1 сентября на федеральном и региональном уровнях появится ряд новшеств. Они касаются размера социальных выплат и порядка их получения.
ТАСС / Белкин Алексей