Бассейны, парки, фестивали: как в Москве развивают туризм 21 августа, 11:30 Выставка достижений народного хозяйства. Обложка © Shutterstock

Бассейны, катки, парки

Столичные власти уделяют большое внимание развитию туризма в городе. Летом в Москве работают 15 бассейнов с искусственным подогревом воды и пляжными зонами, а зимой — более 200 искусственных катков. Уже сейчас в эти жаркие дни специалисты готовят город к отдыху в зимнее время. Построены более 200 искусственных катков, начиная от огромных, самых больших в мире, как на ВДНХ и в парке Горького, заканчивая районными.

Особое внимание в городе уделяют озеленению. Москва — одна из самых зелёных столиц мира. Этому способствует огромное количество парков, количество которых продолжает увеличиваться, а инфраструктура улучшаться. Очень многие новации в этой сфере столичные власти вносят после диалога с жителями города, так как учитываются их пожелания по зонированию и необходимым площадкам.

События и фестивали

Еще одно достижение столицы в сфере отдыха и туризма — городские фестивали, которые собирают миллионы гостей — москвичей и жителей других регионов России. В эти дни в столице проходит фестиваль "Цветочный джем". Одна из самых масштабных площадок фестиваля по традиции находится на Манежной площади. Всего же ландшафтные дизайнеры украсили 12 городских пространств. Обновление парков, территорий у воды, создание комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей — одна из задач программы "Мой район".

Москва вошла в число самых популярных туристических направлений этим летом. По оценкам Ассоциации туроператоров России, столица занимает второе место по количеству путешественников, уступая только Краснодарскому краю и опережая Санкт-Петербург.

По прогнозам ассоциации, в Краснодарский край этим летом отправятся около 10 миллионов туристов и столько же — в совокупности — в Москву и Санкт-Петербург. При этом в столице, как ожидают эксперты, до начала осени побывают 6,4 миллиона путешественников. Это на несколько сотен тысяч больше, чем прошлым летом.

В этом году российские туристические направления продолжают набирать популярность. Особенно заметно это на примере гостиничной отрасли, которая стабильно растёт. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первые полгода в гостиницах страны остановились более 35 миллионов человек. Это на 13 процентов больше, чем за такой же период прошлого года, и на 15 процентов превосходит показатели до пандемии.



Авторы Альбина Александрова