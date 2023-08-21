Московский урбанфорум познакомили с новой площадкой для выгула собак 21 августа, 06:00 Обложка © Mos.ru / Пресс-служба автономной некоммерческой организации "Мой район"

В рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" большим интересом у посетителей пользуется новая площадка для выгула и дрессировки собак. Такие комплексы устанавливают в городских дворах по проекту "Питомцы в Москве" по программе "Мой район". Гости могут также пообщаться с кинологами, которые дают советы, как правильно дрессировать четвероногого друга и ухаживать за ним.

В дни работы форума с 12:00 в будни и с 11:00 в выходные на площадке проходят встречи и показательные выступления. По правилам спорткомплекса приходить сюда с животным нельзя, но их владельцы могут узнать о том, как ухаживать за собакой, на лекциях с профессионалами. Гостям расскажут о воспитании, питании, гигиене и груминге питомцев.

С 17:00 по будням и выходным начинаются мастер-классы для владельцев животных. Здесь можно получить не только практические советы, но и оценить на примерах, как правильно дрессировать собаку. Часто на площадке проводит консультации телеведущий Григорий Манёв.

На мастер-классах гостям рассказывают, что такое "послушка" и как воспитать городскую собаку, покажут, как обучить питомца искать вещи и людей по запаху. Участников форума ждут показательные выступления по послушанию, кинологическому фристайлу, фрисби, танцам с питомцами и поиску предметов.

Участники благотворительных организаций расскажут, как воспитывать питомцев, взятых из приюта. 24 августа специалисты проведут мастер-класс по лепке животных. Проект "Питомцы в Москве" работает с 2021 года в рамках программы "Мой район". В этом же году появились первые площадки нового стандарта для выгула собак. За минувшие два года открыли 33 современные площадки.

В этом году установят ещё 27 благоустроенных комплексов. Их строго сочетают с особенностями районов: пешеходными маршрутами, расположением дворов, скверов и парков. Особое внимание на площадках уделено тренажёрам для питомцев. Слалом и бум развивают координацию движений собаки, барьеры "Перекладина" повышают выносливость, тоннель помогает побороть страх перед закрытыми пространствами, а окоп и наклонная стенка учат преодолевать препятствия.

С начала работы форума площадку для выгула собак программы "Мой район" посетило уже несколько тысяч человек. Московский урбанистический форум в этом году стал самым масштабным в своей истории. Он проходит на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.

В "Лужниках" проходит фестивальная программа для москвичей и гостей столицы. Свои площадки подготовили разные городские департаменты и другие московские учреждения. Для посетителей открыты локальные маркеты и пространства, установлены интерактивные инсталляции и арт-объекты, проводятся концерты, мастер-классы, игры, соревнования. Кроме того, здесь работают фуд-корты, площадка для пляжных игр и полноценный парк экстремальных видов спорта.

Авторы Альбина Александрова