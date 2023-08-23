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Столичные власти выделили грант на реабилитацию Москвы-реки

Выделение бюджетных средств позволит увеличить объёмы экологической помощи крупнейшей водной артерии столицы — подъём и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов.

23 августа, 08:00
<p>В столице проведут дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки. Обложка © Shutterstock</p>

В столице проведут дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки. Обложка © Shutterstock

Столичные власти выделили грант на дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки. С 2011 года в акватории нашли и убрали больше 50 незаконных объектов, которые загромождали речное русло и были опасны для судоходства и экологии. Благодаря модернизации московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений удалось улучшить качество воды: содержание аммонийного азота в нижнем течении реки сократилось на 70 процентов, а содержание нефтепродуктов и металлов в центральной части города снизилось в два раза.

Выделение бюджетных средств позволит продолжить поиск, подъём и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов и объектов. Такие работы планируется провести в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном Бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.

Всего на временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив будет перемещено более 25 незаконно отстаивающихся судов, а также поднято со дна несколько затопленных объектов. После подъёма и перемещения этих объектов их владельцам направят требование компенсировать затраты городского бюджета на проведение работ.

Город привёл в порядок около 40 набережных общей протяжённостью более 65 километров, включая практически все исторические гранитные набережные в центре. Таким образом, сегодня около 33 процентов береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта.

Кроме того, московские власти занимаются экологической реабилитацией водоёмов. Очищен Воробьёвский пруд, расположенный недалеко от Дворца пионеров. Конструкцию водоёма обновили, сохранив её конфигурацию. Береговую полосу выполнили из подпорной железобетонной стенки, габионов с гранитным щебнем, песчаных и щебенчатых насыпей. В ложе водоёма уложили прочный водоупорный слой.

На завершающем этапе работ были созданы две зоны биоплато общей площадью 560 квадратных метров. В них высадили более 10 тысяч ирисов, рогозов, камышей, тростников, кувшинок и других водных растений.

Также ведутся аналогичные работы ещё на 16 прудах-регуляторах в Марьине. Приводится в порядок территория парка "Долгие пруды" у каскада из двух водоёмов в районе Северный. Берега водоёмов станут удобными для отдыха, занятий спортом и прогулок с детьми.

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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