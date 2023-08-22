Центры московского долголетия открыты ещё в 10 районах столицы Теперь жители Москвы могут посещать 96 центров, а к концу года их будет более 120. 22 августа, 16:00 Ещё в десяти районах столицы открылись центры московского долголетия. Обложка © Агентство городских новостей “Москва”

Проект "Московское долголетие" активно развивается. Открыты новые десять центров. До конца года их будет больше 120, что означает, что практически во всех районах Москвы появится место, где поколение горожан "серебряного" возраста сможет выбрать для себя необходимое направление для отдыха, хобби, развития или спорта. Также члены клубов становятся волонтёрами.

Десять новых центров московского долголетия открылись в районах Перово на Перовской улице, 43, в Останкинском на проспекте Мира, 119, стр. 227, в Восточном Измайлове на улице Первомайской, 107а, на улице Палехская, 14, в Царицыне на улице Кантемировской, 9, в Бабушкинском районе на улице Менжинского, 23, корпус 1, в Академическом на улице Профсоюзной, 13/12, в Щербинке на улице Спортивной, 25, в Крылатском на Рублёвском шоссе, 36, строение 2 и в районе метро "Сокол" на Волоколамском шоссе, 14.

В 2018 году по инициативе мэра столицы был создан городской проект "Московское долголетие", нацеленный на то, чтобы помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации москвичей "серебряного" возраста. В его рамках были открыты группы, секции и курсы по трём основным векторам — образовательному, спортивному и творческому.

Позднее было решено организовать и ассоциацию клубов долголетия — в октябре 2022 года. В неё вошли лидеры клубов по интересам, созданных в центрах. Направления работы клубов самые разные: нейрографика, йога, дизайн, создание контента для социальных сетей, правильное питание, зумба, развитие навыков коммуникации и многие другие. Также существуют классические спортивные клубы (в них занимаются бильярдом, настольным теннисом и другими видами спорта), в которых есть свои команды.

Меньше чем за год к ассоциации присоединилось около тысячи участников, которые сегодня выступают основными инициаторами и организаторами районных, окружных и городских мероприятий для жителей — представителей старшего поколения.

Так, на Московском урбанистическом форуме среди горожан старшего поколения прошли соревнования на Кубок мэра Москвы по бильярду и шахматам. В состязаниях в Гостином Дворе приняли участие лучшие спортсмены проекта — более 120 победителей и призёров различных соревнований "Московского долголетия".

Для гостей форума было организовано модное шоу. Его подготовили 50 участников проекта совместно с известными российскими модельерами. Показ стал финальной частью третьего сезона творческого проекта "Мастерская дизайнеров". Источником вдохновения для дизайнеров стала столица.

Гости увидели пять разных по стилю и исполнению линеек одежды — каждая со своей интерпретацией города. На подиуме их представили модели старшего поколения — ученицы модной школы проекта "Московское долголетие". В проекте предусмотрены творческие встречи с певцами Александром Маршалом и Николаем Басковым. А также лекции, мастер-классы, кулинарное шоу "Еда долголетия", концерт ВИА "Московское долголетие". Город активно развивает доступные в каждом районе досуговые мероприятия для москвичей всех возрастов.

Авторы Альбина Александрова