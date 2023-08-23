Как на Украине набирают солдат ВСУ для откровенных фильмов На Украине новый тренд: производители фильмов для взрослых вербуют в актёры бывших военнослужащих ВСУ, в том числе получивших увечья. Почему процветает этот бизнес и кто в нём зарабатывает? 23564 23564 Кого набирают и кто зарабатывает на Украине в кино для взрослых. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Зачем для "клубнички" инвалиды

— EVE Production ищет вернувшихся с фронта военнослужащих. В рамках реабилитации мы предлагаем им пройти стажировку в качестве моделей и актёров специальных фильмов. Да, каждый из вас однажды их смотрел. Наш продакшен готовится снимать разные жанры, поэтому нам необходимо несколько людей разных типажей и ориентаций. Также мы рады работать с инвалидами в съёмках специфических жанров, — эту вакансию разместили на украинских сайтах рекрутинга в Незалежной. Зарплату предлагают 70–90 тысяч гривен (около 180–230 тысяч рублей). Требования: не бояться работать на камеру, быть физически выносливым, иметь высокое влечение. Обязанности: съёмка в специальных сценах, активное взаимодействие, свободная работа на камеру.

Якобы креативное агентство ищет через рекрутинговые сайты бывших военнослужащих с увечьями. Фото © ua.joblum.com

Объявление разместило киевское юрлицо ТОВ "Ів Ппродакшн", зарегистрированное в квартире по адресу улица Михаила Максимовича, 3Д и работающее под брендом Eve. Это одновременно киностудия и креативное агентство полного цикла. За компанией стоит два человека. Учредителем и исполнительным продюсером является 39-летний Сергей Солдатов из полтавского города Кременчуг с дипломом инженера КПИ имени Сикорского. Креативным продюсером там трудится западенка Ирина Кадочникова из Черновцов, отучившаяся в рижской школе имиджа, где, к слову, преподаёт бежавший из России историк моды Александр Васильев.

Судя по соцсетям, агентство Eve сейчас активно пиарит и снимает ролики для частного охранного предприятия Pitbull security, где работают ветераны ВСУ с боевым опытом.





Помимо Eve военнослужащих для съёмок в порно ищет международное модельное агентство Prime Models Management с филиалами в Вене, Лондоне, Будапеште, Тбилиси и Киеве. Если верить соцсетям, модели этой компании бесконечно путешествуют по миру, чтобы принять участие в гламурных съёмках в Барселоне, Берлине, Комо и даже Токио, они счастливы, им много платят. Но на самом деле всё не так. Достаточно ознакомиться с отзывами.

— После окончания школы моделей Prime Models мне дали контракт в Индию на три месяца. Виктория (директор) обещала $1050 в месяц плюс проценты. По её словам, жить мне предстояло в комфортной квартире. Естественно, я сразу побежала в посольство, где сама оформила нужные документы, заплатив за это $42 из своего кармана. Когда оказалась в Дели, меня встретили и отвезли на квартиру. Меня чуть сердечный приступ не хватил! Грязь, нет холодильника и телевизора, из постельного белья одно одеяло, воняющее, словно на нём спали семеро бомжей! Работа была тяжёлая, каждый день по 12 часов. В итоге заплатили $350, в три раза меньше, чем обещали. Потом узнала, что на мне заработали $3700. Вот я дура! Продали меня за копейки, — рвала и метала несостоявшаяся украинская супермодель Диана Кузнецова из Одессы.

Упомянутый директор — 47-летняя Виктория Скрипка из Киева — до сих пор управляет украинским филиалом Prime Models Management. По долгу службы Виктория часто бывает в Вене, где находится штаб-квартира модельного агентства.

Виктория Скрипка в Вене. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoria__skripka

Кто лоббирует легализацию порно в Незалежной

Главным лоббистом закона о декриминализации порнобизнеса и борделей является нардеп Ярослав Железняк, член проевропейской партии "Голос". Именно он внёс в Верховную раду законопроект, который изменит сразу две статьи Уголовного кодекса Украины, а именно 301 УК "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и 302 УК "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев", привлекает к этой "работе" детей, пропагандирует насилие, зоофилию и некрофилию.

— Наш бюджет получает миллионы гривен от платформ со "взрослым" контентом, а через Onlyfans собирают донаты на ВСУ. Если мы считаем порно преступлением, то мы или сами становимся преступниками, или у нас шизофрения, — так Железняк обосновал идеологическую базу продвигаемой им реформы.

И с ним сложно поспорить, так как только за первое полугодие 2023 года тематическая онлайн-платформа Onlyfans перечислила в украинский бюджет около 34 миллионов гривен подоходного налога.

Несмотря на боевые действия, по подсчётам Железняка, на Украине работает около 600 студий, производящих порнографический контент, а общее количество работающих там моделей — свыше 25 тысяч. Пока законопроект не принят, за такое грозит штраф до 68 тысяч гривен либо тюремный срок до трёх лет.

Ярослав Железняк родом из Мариуполя. Ему 33 года. Он один из самых молодых нардепов Верховной рады. Железняк окончил престижное отделение международных отношений в Киевском национальном университете. Работал в транснациональных консалтинговых агентствах, бельгийской пивоваренной корпорации, Американской торговой палате, был участником Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине, где председательствовали поляки и словаки. Сейчас помимо кресла депутата он ещё занимает пост сопредседателя украинского представительства Парламентской сети Всемирного банка и МВФ.

Ярослав Железняк. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zheleznyak.y

Отметим, что украинские СМИ горячо поддержали инициативу Железняка по легализации порно.

— Главным козырем в этой индустрии у нас могут быть наши модели. Украинские девушки и ребята увлечённо заботятся о себе, своей внешности, своём развитии и своей подаче. Это серьёзно отличает нас среди других даже на банальном примере: как сложно найти хороший маникюр в Европе и как легко сделать его в украинской провинции. Все эти детали создают очень симпатичный образ для возможных клиентов, — пишет газета Vesti.ua.

Свою лепту вносят и культурологические вузы бывшей УССР, они начали проводить мастер-классы по искусству видеографии 18+.

Почему на Украине хотят легализовать порно? 0 Чтобы зарабатывать деньги для ВСУ Чтобы кормить власти Украины Меня не интересует эта тема, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров