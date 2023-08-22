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Все в одном: Появится единая подписка на онлайн-кинотеатры

22 августа, 12:18
<p>Обложка © Freepik /<a href="https://www.freepik.com/free-photo/happy-woman-eating-popcorn-watching-movie-desktop-pc-while-enjoying-night-her-apartment_25910338.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Drazen Zigic</a></p>

Обложка © Freepik / Drazen Zigic

Видеосервисы получили возможность обеспечить своих клиентов более широким ассортиментом и удержать их от перехода к конкурентам. Сохранить лояльность абонентов поможет единая подписка на Okko, "Иви", Premier и Start. Запускает её МегаФон. В рамках подписки абонент может пользоваться любым из этих интернет-кинотеатров — но только одним. При этом переключаться с одного видеосервиса на другой можно будет хоть каждый день.

Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно используют на длительном горизонте от двух до четырёх приложений, и эта доля растёт. Об этом пишет Forbes.

У подписчиков появится доступ ко всему контенту в рамках базовых подписок на "Иви", "Okko оптимум", Premier и Start. Если пользователь захочет купить фильмы и сериалы, доступные у этих видеосервисов только за отдельную плату, он может это сделать в самом онлайн-кинотеатре.

По данным TelecomDaily, объём российского рынка онлайн-кинотеатров в первой половине 2023 года вырос на 37% и составил 35,4 млрд рублей. На первом месте — "Кинопоиск" с долей около 33,9%, на втором — "Иви" с долей 19,3%. На третьей позиции Wink — у него 13,4%, на четвёртой — Okko с 10,5%. Пятое место делят между собой Start и Kion — по 8,5%.

Ни один видеосервис не может покрыть все потребности клиента в контенте. Контента голливудских кинокомпаний после их ухода с российского рынка стало гораздо меньше, и интерес к онлайн-кинотеатрам снизился. При этом азиатский контент, которым видеосервисы заполняют свои площадки, не может полностью возместить уход голливудских студий. Такие партнёрства помогают видеосервисам обеспечить своих клиентов более широким спектром контента и удержать его от перехода к конкурентам.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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