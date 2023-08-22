Русский язык с его богатой историей и сложной лексикой может похвастаться большим количеством слов, которые трудно перевести на другие языки. Безусловно, у них есть близкие синонимы, вот только, для того чтобы объяснить тонкие оттенки значений, непонятные носителям других культур, потребуется уйма времени. Представляем вашему вниманию 10 русских слов, которые невозможно перевести на другой язык.

1. Тоска

Слово "тоска", означающее невыносимую душевную боль по непонятным причинам, часто переводят на английский язык как melancholy ("меланхолия") или emotional pain ("эмоциональная боль"). Однако эти аналогии не вполне адекватно отражают глубину и остроту смутной тревоги, переполняющей тоскующего человека. Это сложная эмоция, она выходит за рамки простой меланхолии. Владимир Набоков писал: "Ни одно слово в английском не передаёт всех оттенков слова "тоска". Это чувство большого духовного страдания. На менее болезненном уровне — неясная боль души, <…> смутное беспокойство, ностальгия, любовное томление".

2. Авось

Людям других национальностей довольно сложно объяснить, что такое "авось". Несмотря на то что "русское авось" практически стало синонимом нашему национальному характеру, его ещё и невозможно перевести ни на один другой язык мира. В заветном "авось", используемом в устойчивых оборотах, сконцентрирована вся надежда русского человека на благоприятный исход дела, счастье и везение. Надеяться на авось — значит делать что-то наудачу, на случай, не прикладывая особых усилий. Это слово часто встречается в пословицах и поговорках, причём в одобрительном смысле намного чаще, чем в порицательном контексте.

Русское слово "авось" не имеет аналогов ни в одном языке мира. Его значение в контексте "надеяться на удачу" стало определением нашего национального характера. Фото © Н. Кочергин, иллюстрация к сказке П. Ершова "Конёк-горбунок", издательство "Речь"

3. Запой

Дело в том, что слово "запой" означает как продолжительное употребление алкогольных напитков, так и само состояние человека. В других культурах употребление алкоголя может иметь другие особенности, и слово "запой" не всегда будет адекватно отражать эти отличия. Слово можно перевести на английский как carouse ("кутить"), но это всё ещё просто весёлые или не очень тусовки, кутёж. Но не запой.

4. Тыкать

Наше "тыкать" невозможно перевести ни на один язык мира. Фото © vsdn.ru / И. Билибин "Съезд князей"

"Тыкать" — значит использовать по отношению к собеседнику обращение на "ты", хотя правила этикета требуют обращаться на "вы". То есть намеренно унижать и оскорблять собеседника.

Наличие глагола "тыкать" обусловлено не только тем, что в русском языке различаются обращения на "ты" и на "вы" — такие же различия есть в немецком и многих других мировых языках. Но немецкое duzen обозначает просто "обращаться на "ты", в отличие от siezen — "обращаться на "вы". В duzen нет намерения оскорбить собеседника. Как нельзя сказать этого и о героине Пушкина, которая "пустое вы сердечным ты ... обмолвясь заменила".

В duzen нет намерения оскорбить собеседника. Это как раз показано в строках героини Пушкина, которая стала тыкать собеседнику: "...пустое вы сердечным ты ... обмолвясь заменила".

Ближайший английский аналог русского "тыкать" — "обращаться фамильярно" — имеет гораздо более широкое значение. А чешское выражение muzeme se tykat?, звучащее почти как калька с русского, обозначает лишь просьбу перейти на "ты" — в нём нет желания обидеть или задеть собеседника.

5. Душа

"Душа" — ещё одно ключевое слово русского языка, составляющее целый фразеологический корпус, проще говоря, входящее в состав множества пословиц. На первый взгляд может показаться, что уж это слово можно дословно перевести на любой язык — хоть на английский (soul), хоть на грузинский (სული [suli]). Однако то же грузинское "сули" — это ещё и "дух". А на английский "дух" можно перевести и как spirit, и как mind, то есть близким становится ещё и понятие "разум". Сравните: русское выражение "на душу населения" в западноевропейских языках употребляется как калька с латыни — per capita, что буквально означает "на голову".

Слова, которые в разных языках обозначают одно и то же, называются лингвистическими универсалиями. "Душа" лингвистической универсалией только кажется — на деле же в каждом языке душа, дух, разум, плоть, тело разделяются по-разному и у слов, их обозначающих, появляются иные оттенки смыслов. Согласно исследованиям, в русском языке именно "душа" является ключевым словом для понимания культуры. Это не значит, что другие мировые языки в чём-то уступают русскому — просто они имеют иные, свои собственные ключевые слова и смыслы.

6. Юродивый

Объяснить людям других национальностей, что означает слово "юродивый", практически невозможно. Фото © Фрагмент картины В. Сурикова "Боярыня Морозова" / Wikipedia

Юродивыми в Древней Руси называли людей, которые добровольно отказывались от мирских благ во имя Христа. Такие люди принимали образ безумца, вели бродяжнический образ жизни с целью достижения внутреннего смирения, победы над корнем всех грехов — гордыней. Они ценились и считались близкими к Богу, к их мнению и пророчествам прислушивались и даже боялись. С точки зрения нашего современника юродивые были душевнобольными людьми. Слово произошло от старославянского "оуродъ", или "юродъ", — именно так называли на Руси людей, которые намеренно старались казаться глупыми или безумными. При этом в православии этим словом обозначали слой странствующих монахов. У слова есть родственные в других славянских языках, но найти его прямой перевод и объяснить, например, англичанину или немцу будет крайне сложно — таких людей попросту не было в Западной Европе.

7. Пошлость

Невозможность перевода на английский язык слова "пошлость" связана с тем, что даже в русском нет однозначного определения данной лексеме. Оно одновременно может обозначать безвкусицу, вульгарность, избитость, банальность, нравственную нищету и сексуальную распущенность. Чтобы разъяснить американским студентам суть этого понимаемого любым россиянином на интуитивном уровне слова, знаменитому писателю Владимиру Набокову, в совершенстве владевшему обоими языками, пришлось прибегнуть к развёрнутому ответу. Так, по его мнению, пошлость есть не что иное, как поддельная красота, значимость, ум, иногда неприкрытая бездарность. Пошлость предполагает не подтверждаемый богатым внутренним содержанием внешний лоск.

8. Подвиг

Русский "подвиг" — это не английский feat. Точно перевести слово синонимом практически нереально. Фото © В. Васнецов "Бой Ивана-царевича со Змеем" / "Из собрания Третьяковской галереи"

Это слово на английский часто переводят как achievement, однако у него есть другие значения. Русский "подвиг" — это не английский feat — буквально происходит от factum (что-либо сделано), — а это что-то подвинуть, сдвинуть с мёртвой точки. То есть подвиг — это не просто результат или достижение цели, это доблестный, героический поступок, действие, совершённое при особо сложных обстоятельствах. В русской литературе часто можно встретить упоминания о военных, гражданских подвигах и даже подвигах учёных. Более того, данное слово используется как синоним бескорыстного поступка, например подвиг во имя любви.

9. Хамство

Хамство? Нет, не boldness и не audacity, которые подразумевают дерзкое, как пуля, резкое поведение. Бабка в очереди в магазине едва ли дерзкая львица, не так ли? Слово "хамство" имеет в английском языке много синонимов, но ни один из них точно не характеризует этот феномен русской действительности. Эмигрировавший в США советский литератор Сергей Довлатов объяснял данный факт отсутствием за границей хамства как явления. Об этом он упоминал в статье "Это непереводимое хамство": "Хамство есть не что иное, как грубость, наглость и нахальство, вместе взятые, но при этом — умноженные на безнаказанность". По мнению Довлатова, именно безнаказанностью хамство и убивает вас наповал, с ним невозможно бороться, перед ним можно только отступить. "Десять лет я живу <…> в безумном, дивном, ужасающем Нью-Йорке и всё поражаюсь отсутствию хамства. Всё что угодно может произойти здесь с вами, а хамства всё-таки нет. Здесь вас могут ограбить, но дверью перед вашей физиономией не хлопнут", — добавляет писатель.

10. Бытие

В русско-английских словарях этот термин переводится как being ("существо"). Но в русском бытие — это не просто жизнь, а существование объективной реальности, не зависящей от человеческого сознания. Фото © Б. Дехтерев, иллюстрация к сказке А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке" / Детская литература