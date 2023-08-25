В Москве подвели итоги работы столичной системы здравоохранения за 13 лет Столица вводит новые стандарты онкологической и экстренной медицинской помощи, ремонтируются поликлиники и больницы, а также внедряются новые технологии. 25 августа, 12:00 Обложка © Mos.ru / Новиков. В. / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Уровень оказания медицинской помощи в Москве качественно вырос за последние 13 лет. Важнейшим принципом совершенствования городской системы здравоохранения остаётся одновременное развитие всех её направлений и сегментов — детских и взрослых поликлиник, стационаров, службы скорой помощи, перинатальных центров, центров компетенций и других.

В результате к 2023 году по сравнению с 2010 годом ожидаемая продолжительность жизни в Москве выросла с 74,2 до 78,2 года; объём оказываемой высокотехнологичной помощи увеличился в 5,6 раза, а в городских больницах — в 50 раз; младенческая смертность снизилась в 2,4 раза; смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 31 процент.

Благодаря внедрению нового стандарта оказания онкологической помощи выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях в 2022 году увеличилось до 65 процентов, а в первом полугодии 2023 года — до 68,9 процента. В 2019 году этот показатель составлял 62,3 процента.

Кроме того, растёт число пациентов с онкозаболеваниями, которые состоят на учёте пять и более лет, — с 55,6 процента в 2019 году до 58,7 процента в 2022 году и до 59,3 процента в первом полугодии 2023 года. Московская программа современной лекарственной терапии теперь охватывает 90 процентов онкозаболеваний, в которые входят десять наиболее распространённых видов рака.

В столице внедрили новый стандарт экстренной медицинской помощи и создают сеть флагманских центров. Так, с 2023 года центры больницы В.В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи (НИИ СП) имени Н.В. Склифосовского уже принимают пациентов, а в ближайшее время откроются ещё два флагмана — в городской клинической больнице (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова и Боткинской больнице. Кроме того, флагманские центры оказания экстренной помощи создают в ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова.

Сейчас в городе проводится второй этап модернизации службы экстренной помощи — трансформация приёмных отделений городских стационаров. Их работа будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц. Для этого в 11 учреждениях полностью реконструируют приёмные отделения. В недавно построенных или отремонтированных стационарах новый стандарт экстренной помощи внедрят на базе уже существующей инфраструктуры. Развитие доступности медицинской сферы — одна из главных задач программы мэра столицы "Мой район".

Московская служба скорой помощи считается одной из лучших в мире. Операторы отвечают на вызов в течение трёх-четырёх секунд, а при экстренном вызове бригада приезжает к пациенту примерно за десять минут. В год специалисты совершают более четырёх миллионов выездов.

Авторы Альбина Александрова