Посетителям Московского урбанфорума расскажут о МЦД-3 Экспозиция на форуме расскажет о Московском центральном кольце, Большой кольцевой и других линиях метро. 23 августа, 09:00 Обложка © Mos.ru / Ю. Иванко

На выставке "Станция Манеж", которая проходит в рамках Московского урбанистического форума, центральным диаметрам столицы посвятили самую большую экспозицию — она занимает 420 квадратных метров. Здесь посетители узнают обо всех преимуществах действующих и перспективных линий наземного метро. Выставка продлится до 10 сентября, вход на неё бесплатный.

Футуризм экспозиции, лаконичность и информационная подача привлекут внимание посетителей всех возрастов. Красочные светящиеся линии на полу и потолке символизируют направления существующих и будущих диаметров. Специальные интерактивные мини-экспозиции рассказывают обо всех преимуществах этого вида транспорта: тактовом расписании, комфортных поездах, удобных пересадках, тарифной системе и экономии на проезде. Тематические разделы расскажут о том, как эти мегапроекты изменили облик города и сделали передвижение по нему удобнее.

Центральным элементом экспозиции о БКЛ стала огромная арка, символизирующая линию. Рядом с ней разместились девять арок поменьше, представляющих кольцевые линии метро Пекина, Сеула, Лондона и других мировых мегаполисов. БКЛ — самое протяжённое в мире метрокольцо. Его длина — 70 километров, на нём расположена 31 станция. С них можно сделать рекордные 47 пересадок (с учётом будущих линий и диаметров).

В зоне метро можно проследить за новейшей историей развития этого вида транспорта с 2011 года на ярком таймлайне. Здесь отобразили самые значительные события, в том числе открытие новых станций, изменение подвижного состава, планы по развитию рельсового транспорта до 2030-го.

Стоит отметить недавно открытое движение по новому МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", благодаря которому тысячи жителей Москвы и Подмосковья смогут быстрее и дешевле добираться на работу и домой. Ключевое преимущество нового диаметра — увеличение количества пассажирских мест более чем вдвое: с 0,9 до 1,9 миллиона в сутки. Даже в часы пик в вагонах гораздо просторнее.

Столичные власти отмечают, что интервал движения сократился в полтора раза. Теперь он составляет всего пять с половиной минут в часы пик. На МЦД-3 полностью отменили дневные перерывы. При этом стоимость поездок для пассажиров снизилась до трёх с половиной раз. Например, благодаря введению тарифа для проезда по МЦД и бесплатной пересадке на метро путешествие от станции Ипподром (Раменское) до станции метро "Петровско-Разумовская" обойдётся в 65 рублей вместо 230 рублей, которые взимались ранее.

Первые два диаметра были запущены в 2019 году. Они улучшили транспортную доступность для 5,6 миллиона человек. Только на МЦД-1 оборудовали 25 станций, девять из которых — московские городские вокзалы. При этом пассажиры стали тратить на проезд до трёх с половиной раз меньше, экономия составила до 67 тысяч рублей в год на человека.

На первом и втором диаметрах полностью обновили парк поездов. Здесь курсируют составы, средний возраст которых не превышает трёх лет. Среди моделей — "Иволга", ЭП2Д, "Аэроэкспресс". Развитие транспортной доступности, благоустройство и создание комфортной городской среды входят в круг приоритетных проектов столицы.

Авторы Альбина Александрова