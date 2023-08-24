Завершается строительство северного дублёра Кутузовского проспекта 24 августа, 14:00 Северный дублёр Кутузовского проспекта вскоре будет завершён. Обложка © mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Один из крупных дорожных проектов — северный дублёр Кутузовского проспекта — вскоре будет завершён. Строители заканчивают основные работы на новой вылетной магистрали Москвы. Общий объём частных инвестиций в строительство составит более 60 миллиардов рублей, что делает проект самым крупным концессионным проектом города как по стоимости строительства, так и по масштабам.

Строительство магистрали началось в 2019 году. Новая шестиполосная дорога протянулась от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца (ТТК) до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее вышла на северный обход города Одинцово Московской области.

За счёт создания альтернативного пути от трассы М-1 до "Москвы-Сити" перепробег автотранспорта сократится более чем на три километра, а время в дороге — в среднем до 30 минут. Общая протяжённость магистрали со съездами и 17 искусственными сооружениями составляет почти 22 километра, в том числе основной ход, включая три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку, — около 10 километров. Для удобства жителей сооружены два подземных пешеходных перехода — в районе станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) "Рабочий Посёлок" и "Фили".

На завершающей стадии находятся работы по покраске парапетов, укладке верхнего слоя асфальта, нанесению дорожной разметки, установке знаков дорожного движения, шумозащитных экранов, опор освещения, подключению к электрике. Тестируется комплекс управления дорожным движением, система взимания платы. Ведутся работы по благоустройству близлежащей территории.

Чтобы уменьшить влияние будущей магистрали на окружающую застройку, трассировка северного дублёра была проложена вдоль железнодорожных путей МЦД-1 (Смоленское направление Московской железной дороги). Почти 50 процентов трассы — это сложные искусственные сооружения, среди которых: эстакада основной проезжей части от МКАД до станции "Рабочий Посёлок" протяжённостью 1,96 километра; эстакада основной проезжей части через Рублёвское шоссе и железнодорожные пути; мост через Москву-реку; эстакада в месте примыкания к основной дороге, ведущей в обход Одинцова, и ряд других.

Дорогу предполагается эксплуатировать на платной основе. Её оборудуют безбарьерной системой взимания платы Free Flow. Стоимость проезда будет автоматически списываться с предоплаченных транспондеров. В случае отсутствия транспондера оплату можно будет внести после проезда через мобильное приложение "Парковки России" и mos.ru. Благодаря такой системе будет обеспечена более высокая скорость движения и исключено скопление машин на пунктах оплаты, что, в свою очередь, позволит снизить вредные выбросы в атмосферу.

То есть ни барьеров, ни шлагбаумов автомобилисты здесь не встретят. Возможность оплатить проезд появится во всех городских сервисах.

Для интеграции северного дублёра Кутузовского проспекта в транспортную сеть города Правительство Москвы ведёт строительство смежных объектов, которые обеспечат связь магистрали с улицами, расположенными рядом.

Среди них путепровод через пути МЦД-1 и северный дублёр Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая. Его построили в декабре 2022 года. Вместо старого путепровода длиной 40 метров возведён 205-метровый, который обеспечит комфортное и безопасное движение автотранспорта над будущим северным дублёром Кутузовского проспекта. Для местных жителей предусмотрены два подземных пешеходных перехода у дома 5, корпус 2 и дома 9 на улице Барклая.

Проведена реконструкция улицы Ивана Франко и Старорублёвского путепровода — первый этап работ завершён в декабре 2021-го, второй — в январе 2023 года. Протяжённость Старорублёвского путепровода увеличилась в три раза — до 240 метров. Это позволило обеспечить комфортный выезд с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе и строящийся северный дублёр Кутузовского проспекта в сторону МКАД. Продолжается строительство участка дороги от улицы Герасима Курина до улицы Ивана Франко. Его протяжённость составит 2,1 километра. В каждом направлении будет по одной полосе движения.

Авторы Альбина Александрова