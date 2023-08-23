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Благоустройство возле МГТУ имени Н.Э. Баумана завершат к сентябрю

23 августа, 16:00
<p>Обложка © <a href="https://www.mos.ru/news/item/128353073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mos.ru</a> / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы</p>

Обложка © Mos.ru / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили 75% работ по благоустройству студенческого квартала около Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Главная задача столичных властей — создать более современное и функциональное пространство, сохранив его транзитные функции. В этом районе находится ведущий технический вуз страны, поэтому особое внимание уделяется благоустройству улиц и переулков, составляющих студенческий квартал.

Работы проходят на Бауманской, 2-й Бауманской, Малой Почтовой, Ладожской, Госпитальной улицах, в Хомутовском тупике, в Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном, Денисовском переулках, частично в Малом Гавриковом, Спартаковском, Гарднеровском переулках и на Лефортовской площади. В настоящее время специалисты проложили кабельную канализацию, в которую уберут воздушные провода, и установили дополнительную ливневую систему.

В ходе работ расширены тротуары, в результате чего общая площадь пешеходной зоны составит 36,6 тысячи квадратных метров. В порядок будут приведены парковки, на которых появятся электрозарядные станции. Также возле университета установят почти 160 фонарей с энергоэффективными светильниками, а наземные пешеходные переходы в целях безопасности оборудуют 60 опорами контрастного освещения.

Для пассажиров общественного транспорта установят четыре современных остановочных павильона с зарядными слотами и информационными табло. Завершается создание 48 опор контактной сети для трамваев. В рамках проекта приведут в порядок сквер на Бауманской улице возле школы имени А.С. Пушкина, там заменят ограду и сделают пешеходные дорожки.

Также в районе вуза организуют места отдыха с цветочными вазонами и лавочками, установят навигационные стелы и велопарковки. Территорию возле МГТУ имени Н.Э. Баумана озеленят: там разобьют газон общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров, а осенью высадят более 270 деревьев и кустарников.

Создание комфортных общественных пространств рядом с учебными заведениями — важная задача, которую город решает уже не первый год. Так, в 2022 году новый облик получил сквер около Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, а в 2019-м — территория около Московского архитектурного института. В 2015 году привели в порядок улицу Мясницкую, где расположен Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики": расширили тротуары, установили стилизованные под старину фонари и удобные лавочки.

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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