В ревматологических и нефрологических центрах Москвы начнут выписывать рецепты при помощи телемедицины 24 августа, 17:00 Обложка © mos.ru

В московских ревматологических и нефрологических центрах заработал телемедицинский сервис. С его помощью врачи проводят дистанционные консультации и выписывают пациентам электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов. Столичные власти продолжают внедрять цифровые решения в медицинских организациях города, поскольку это позволяет сделать получение помощи более удобным и комфортным для пациента.

С июля во всех ревматологических и нефрологических центрах столицы заработал телемедицинский сервис. Благодаря нововведению ревматологи и нефрологи могут теперь связываться с пациентами дистанционно и в рамках телемедицинских консультаций выписывать им электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов. Пациентам не нужно лишний раз посещать медицинские центры, а у врачей появилось дополнительное время на диагностику и лечение. Все дистанционно выписанные рецепты доступны пациенту будут храниться в электронной медицинской карте.

Для получения дистанционной помощи пациентам ревматологических и нефрологических центров, у которых заканчивается срок действия электронных рецептов на ряд лекарственных препаратов, нужно скачать мобильное приложение "ЕМИАС. Телемедицина". С его помощью врач будет связываться с пациентом в режиме видеозвонка. Логин и пароль для доступа к сервису придут пользователю в СМС-сообщении. Если нет возможности воспользоваться приложением, специалист свяжется с пациентом по контактному телефону, указанному в медицинских документах.

Выписать электронный рецепт врач сможет не ранее чем за семь дней до окончания срока действия предыдущего рецепта. Уведомление о проведении телемедицинской консультации придёт пациенту на телефон. Посмотреть выписанные действующие рецепты можно в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО", а также в информационном киоске в медорганизации.

Ревматологические и нефрологические центры были созданы на базе многопрофильных стационаров Москвы. В них собраны профессиональные и технологические ресурсы для оказания профильной медицинской помощи. В каждом центре есть амбулаторное отделение, дневной и круглосуточный стационары, а также кабинеты для проведения специализированной терапии. Благодаря этому пациенты с ревматологическими и нефрологическими заболеваниями получают всю необходимую помощь в одном учреждении — от первичного приёма до терапии и диспансерного наблюдения.

Врачи в специализированных центрах имеют большой опыт работы. На протяжении всего лечебно-диагностического процесса пациента сопровождают одни и те же специалисты. Это обеспечивает преемственность в оказании медицинской помощи.

Сейчас в Москве работает три межокружных ревматологических центра — при городской клинической больнице (ГКБ) № 52, Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова и городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова. На базе первой, помимо межокружного, также создан единый городской ревматологический центр, где лечат пациентов с осложнениями.

Межокружные нефрологические центры созданы на базе четырёх стационаров Москвы — ГКБ № 52, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени С.С. Юдина и ГКБ имени А.К. Ерамишанцева.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас одна из главных задач — развитие единой цифровой платформы. Она помогает вести учёт состояния пациентов на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Все данные доступны онлайн как врачам, так и пациентам.

Авторы Альбина Александрова