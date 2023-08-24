Путин обвинил "золотой миллиард" в попытке сохранить однополярный мир

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, заявил, что сейчас страны так называемого золотого миллиарда делают всё для того, чтобы сохранить прежний однополярный мир.

"Страны так называемого золотого миллиарда делают всё, чтобы сохранить прежний однополярный мир. Он их устраивает, он выгоден им", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что эти страны пытаются подменить систему международного права собственным порядком. Этот порядок, по их мнению, должен быть основан на правилах, но их никто не видел. Они "используются в корыстных целях и меняются когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран".

"По сути, это тот же колониализм, только в новой упаковке. Кстати, и не так уж хорошо выглядящей", — сказал Путин.

И современные колонизаторы, прикрываясь лозунгами демократии и прав человека, продолжают решать свои проблемы за чужой счёт, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран.