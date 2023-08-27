День шахтёра 30 августа 2026 года: история и традиции праздника Оглавление День шахтёра 2026 — главное История и традиции праздника День шахтёра Как отметили День шахтёра 2026 в Кузбассе Путин поздравил шахтёров с профессиональным праздником FAQ — частые вопросы День шахтёра в 2026 году отмечают сегодня, 30 августа, в 79-й раз. История праздника, традиции, кто отмечает, как прошли торжества в Кузбассе и почему дата выпадает на последнее воскресенье августа. 7245 7245 День шахтёра 2026: 30 августа, традиции и мероприятия праздника. Обложка © ТАСС / Киселёв Максим

Сегодня, 30 августа 2026 года, в России отмечают День шахтёра — профессиональный праздник работников и ветеранов угольной промышленности. В этом году его празднуют в 79-й раз: первый День шахтёра состоялся 29 августа 1948 года. Дата ежегодно приходится на последнее воскресенье августа, поэтому меняется из года в год. Особое значение праздник имеет для Кузбасса и других угледобывающих регионов страны. Life.ru рассказывает, как появился День шахтёра, кого поздравляют 30 августа, какие традиции связаны с профессией и как прошли главные торжества 2026 года.

День шахтёра 2026 — главное

Когда отмечают: сегодня, 30 августа 2026 года.

Какого числа ежегодно: в последнее воскресенье августа.

Какой по счёту праздник: 79-й.

Когда отметили впервые: 29 августа 1948 года.

Кого поздравляют: работников и ветеранов угольной промышленности — шахтёров, проходчиков, горнорабочих, инженеров, технологов, спасателей и других специалистов отрасли.

Официальная столица Дня шахтёра в Кузбассе в 2026 году: Прокопьевский муниципальный округ.

Главные торжества в Кузбассе прошли 27–29 августа; 30 августа отмечается сам профессиональный праздник.

История шахтёрского дела

История шахтёрского дела начинается задолго до нашей эры. С самого возникновения цивилизации человек стал добывать полезные ископаемые для своих потребностей. Однако профессия шахтёра как таковая сформировалась позднее — в Средние века. Именно в те времена начали появляться организованные группы людей, которые занимались добычей полезных ископаемых с применением специальных инструментов и техники.

В России первый документ, который положил начало угольной промышленности, был подписан Петром I 7 декабря 1722 года. В указе «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд» царь-реформатор повелевал искать полезные ископаемые в южных регионах империи. Однако шахтёрское дело в своём современном виде начало развиваться несколько позже, в период промышленной революции XVIII – начала XIX века, когда спрос на уголь и другие ресурсы начал резко возрастать. Использование паровых машин и новых технологий позволило увеличить добычу угля и других полезных ископаемых. Это стало движущей силой экономического развития и перехода к индустриальной эпохе.

Портрет Петра I кисти Жана-Марка Натье, 1717 год. Фото © Wikipedia / Натье, Жан-Марк

В процессе своего развития шахтёрское дело было сопряжено со многими трудностями и проблемами. Работа в шахте сопровождается постоянными опасностями, такими как обрушение породы, взрыв газа, скопление пыли, а также недостатком света и вентиляции. Возникала необходимость в разработке новых технологий и методов безопасности, чтобы улучшить условия труда шахтёров и предотвратить чрезвычайные ситуации.

За свои права шахтёрам приходилось постоянно бороться на протяжении всей истории шахтёрского дела. Восстания и стачки шахтёров XIX – начала XX века стали символом борьбы с беспощадной капиталистической эксплуатацией и крайне низкими условиями труда. Шахтёры решительно требовали лучшего социального обеспечения, справедливых зарплат и улучшения рабочих условий.

Шахтёрское оборудование играло ключевую роль в развитии горнодобывающей промышленности на протяжении всей истории шахтёрского дела. Важной вехой стало появление паровых машин в конце XVIII века. Эти мощные агрегаты смогли значительно увеличить скорость добычи полезных ископаемых и сделали более глубокие шахты доступными для работы. Паровые машины были использованы не только для дренажа воды из шахт, но и для подъёма грузов и транспортировки материалов. Это был важный шаг в эволюции шахтёрского оборудования.

Вторая половина XX века явилась периодом значительного прогресса в развитии шахтёрского оборудования. Прожекторы, автомобили со вседорожными возможностями и бульдозеры с гидравлическим приводом стали стандартными инструментами для шахтёров. Кроме того, появились новые технологии, такие как геофизические методы разведки, радиоуправляемые буровые установки и компьютерное моделирование горных выработок. Всё это способствовало значительному повышению эффективности и безопасности работы шахтёров.

История и традиции праздника День шахтёра

Профессиональный праздник шахтёров появился в Советском Союзе. Считается, что его учредили в честь Алексея Стаханова, прославленного советского угледобытчика, который в ночь с 30 на 31 августа 1935 года вместе с двумя крепильщиками за смену нарубил отбойным молотком 102 тонны угля, что превысило норму добычи в 14,5 раза. Это был рекорд, который положил начало стахановскому движению.

Профессиональный праздник учредили в СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Документ установил ежегодное празднование Дня шахтёра в последнее воскресенье августа. Первый День шахтёра состоялся 29 августа 1948 года. Позднее эта дата была закреплена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-X «О праздничных и памятных днях». В российских справочно-правовых календарях День шахтёра и сегодня указывается в последнее воскресенье августа.

Советский шахтёр, новатор угольной промышленности, основоположник стахановского движения Алексей Григорьевич Стаханов. Фото © ТАСС

По традиции в День шахтёра в России награждают отличившихся работников, устраивают концерты и другие праздничные мероприятия, не забывают возложить цветы к памятникам погибшим шахтёрам.

С 2001 года в Кемеровской области стали выбирать столицу праздника. В 2021-м ею стал Киселёвск — один из лидеров угледобычи Кузбасса. В 2022 году — Полысаево.

В последние годы столицей Дня шахтёра в Кузбассе становились:

2023 год — Белово

2024 год — Киселёвск

2025 год — Прокопьевский городской округ

2026 год — Прокопьевский муниципальный округ

Как отметили День шахтёра 2026 в Кузбассе

В 2026 году основные торжества в Кузбассе прошли в преддверии самого Дня шахтёра — с 27 по 29 августа. Официальной региональной столицей праздника стал Прокопьевский муниципальный округ. Для муниципалитета этот год особенный: округ впервые принимал гостей в таком статусе, а Прокопьевск отмечал 95-летие.

Одним из крупнейших событий стал парад «Шахтёрское братство Кузбасса» в Новокузнецке 28 августа. По итоговым данным городской администрации, в шествии приняли участие около 7 тысяч человек — представители угольной отрасли и промышленных предприятий, железнодорожники, горноспасатели, студенты и делегации десяти муниципалитетов юга Кузбасса. До начала парада более 100 работников угольной отрасли получили награды разных уровней.

После шествия на Театральной площади и проспекте Металлургов развернулась праздничная программа «Кузбасс — территория единства». Для жителей также организовали бесплатное посещение городских музеев. 29 августа праздничная программа в Новокузнецке продолжилась фестивалем «Пульс Родины».

В Кемерове центром празднования стала Московская площадь. Здесь прошли торжественные мероприятия и патриотический фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию. В программе были выступления региональных коллективов, спортивные и семейные площадки, а вечером на сцену вышла заслуженная артистка России Зара.

Отдельных праздничных фейерверков в Кемерове, Новокузнецке и Белове в 2026 году не проводили. Основные региональные мероприятия завершились до 30 августа, а в последнее воскресенье месяца шахтёры по всей стране отмечают уже сам профессиональный праздник.

Путин поздравил шахтёров с профессиональным праздником

30 августа президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днём шахтёра. В обращении он отметил значение отрасли для энергетической безопасности, суверенитета и обороноспособности страны, а также поблагодарил горняков, инженеров, технологов и других специалистов за труд.

Важность шахтёрской профессии для экономики страны

Шахтёрская профессия играет важную роль в экономике страны. Шахтёры занимаются добычей полезных ископаемых, таких как уголь, никель, медно-цинковые руды, золото, алмазы и другие природные ресурсы, которые являются основой для различных отраслей промышленности и энергетики, что делает шахтёрскую профессию ключевым элементом экономического развития.

Кроме того, шахтёрская промышленность создаёт рабочие места для миллионов людей. Шахтёры работают на шахтах и рудниках, где выполняют тяжёлую, но такую необходимую обществу работу. Это позволяет снизить уровень безработицы и обеспечить доходы для многих семей. В некоторых регионах шахтёрская промышленность является основным работодателем и играет важную роль в социальном и экономическом развитии этих районов.

Шахтёры перед спуском в шахту. Фото © ТАСС / Река Александр

Шахтёрская промышленность имеет значительное влияние на другие отрасли экономики. Например, добыча угля является основой для производства электроэнергии, а добыча руд металлов необходима для производства автомобилей, электроники и других товаров. Поэтому без шахтёрской промышленности многие другие отрасли не смогли бы функционировать эффективно.

Важность шахтёрской профессии для экономики страны также связана с её влиянием на инфраструктуру и развитие регионов. Шахты и рудники требуют значительных инвестиций в строительство и оборудование, что способствует развитию инфраструктуры вокруг них. Кроме того, шахтёрская промышленность может стимулировать развитие других отраслей, таких как транспорт, логистика и строительство.

В целом шахтёрская профессия играет важную роль в экономике страны. Она обеспечивает доходы от экспорта полезных ископаемых, создаёт рабочие места, поддерживает другие отрасли экономики и способствует развитию инфраструктуры и регионов.

Регионы РФ, в которых популярна профессия шахтёра

Главный угледобывающий регион России — Кемеровская область — Кузбасс. К крупным центрам добычи угля также относятся Красноярский край, Хакасия, Якутия, Забайкальский край, Бурятия, Республика Коми, Сахалинская, Новосибирская и Иркутская области. Именно в таких регионах День шахтёра имеет особое значение и часто становится одним из крупнейших профессиональных праздников года.

Первое место продолжает уверенно удерживать Кемеровская область (Кузбасс). При этом в ближайшие годы Кузбасс не собирается упускать пальму первенства. В рамках «Программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года» здесь ожидается рост показателей добычи угля до 340 млн тонн в год.

На втором месте уверенно располагается Красноярский край. Это регион с самыми большими балансовыми запасами угля. Речь идёт о месторождениях Канско-Ачинского, Тунгусского, Таймырского и Ленского бассейнов.

Шахтёр в руднике. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Не так давно в число лидеров вошла Республика Хакасия, на территории которой расположен Минусинский бассейн. Росту добычи угля здесь способствовал ряд факторов: хорошая транспортная доступность, небольшая глубина залегания полезных ископаемых. Среди других регионов, где популярна и востребована профессия шахтёра, можно назвать Республику Саха (Якутия), Забайкальский край, Республику Бурятия, Республику Коми, а также Сахалинскую, Новосибирскую и Иркутскую области.

Профессиональные качества шахтёра

Шахтёр — это профессионал, работающий в горнодобывающей промышленности и занимающийся добычей полезных ископаемых. Для успешного выполнения своих обязанностей шахтёр должен обладать рядом профессиональных качеств. Если вы задумываетесь овладеть этой профессией, для начала оцените свои возможности.

1. Технические навыки: шахтёр должен обладать глубокими знаниями и пониманием технических аспектов своей работы. Он должен быть знаком с различными типами оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности, и уметь эффективно ими пользоваться. Шахтёр должен быть способен проводить проверку и обслуживание оборудования, а также уметь решать возникающие технические проблемы.

2. Физическая выносливость: работа шахтёра требует физической силы и выносливости. Шахтёры часто работают в условиях ограниченного пространства, высокой влажности и повышенной температуры. Они должны быть готовы к физическому напряжению, связанному с подъёмом и перемещением тяжёлых грузов, а также к работе в условиях повышенной опасности.

3. Безопасность и соблюдение правил: шахтёр должен строго соблюдать правила безопасности, чтобы минимизировать риск происшествий и несчастных случаев на рабочем месте. Он должен быть знаком с протоколами безопасности и уметь применять их в своей работе. Шахтёр должен быть ответственным и дисциплинированным, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих коллег.

Соблюдение стандартов безопасности и правил в забое обязательно для профессии шахтёра © ТАСС / Рюмин Александр

4. Командная работа: шахтёры часто работают в команде, поэтому важно иметь навыки эффективного взаимодействия с коллегами. Шахтёр должен быть готов к сотрудничеству, обладать хорошими коммуникативными навыками и уметь эффективно работать в группе. Умение слушать и понимать инструкции других членов команды также является важным аспектом работы шахтёра.

5. Аналитическое мышление: шахтёр должен быть способен анализировать информацию и принимать решения на основе полученных данных. Он должен уметь оценивать риски и прогнозировать возможные последствия своих действий. Шахтёр должен быть внимательным к деталям и быть способным быстро реагировать на изменяющиеся условия работы.

6. Управление временем: работа шахтёра часто требует выполнения задач в строго заданные сроки. Шахтёр должен быть организованным и уметь эффективно планировать своё время, чтобы выполнить все необходимые работы в срок. Он всегда должен быть готов к работе в условиях высокой интенсивности труда.

Интересные факты о профессии шахтёра

1. В старые времена угледобытчики брали с собой в шахты канареек в клетках. Если птица вела себя беспокойно или погибала, значит, случилась утечка метана — и шахтёры немедленно покидали шахту. Такие пташки спасли в своё время много жизней.

2. С середины XIX века тачки с породой в шахтах стали перемещать с помощью лошадей. Рабочих, управляющих животными, называли коногонами. Особенность работы коногона состояла в том, что работали они без вожжей и управляли лошадьми только с помощью голоса. Умное животное понимало все команды. Но животные долго привыкали к голосу хозяина — из-за этого коногоны предпочитали работать с одной и той же лошадью как можно дольше. Лошадей использовали для работы в шахтах вплоть до 1972 года.

3. До середины прошлого века в горной промышленности существовала профессия "табакотрус". В обязанность этих работников входило следить за тем, чтобы шахтёры не проносили с собой в шахты спички и табак, потому что курение и открытый огонь могли вызвать взрыв метана.

4. Ещё одна профессия, которая когда-то существовала, — газожоги, или, как их ещё называли, "шубины". Это люди, которые выжигали метан в выработках. Они спускались под землю и огнём провоцировали возгорание газа. А чтобы обезопасить себя, рабочие надевали шубы мехом внутрь и обезжиренной кожей наружу (а иногда и попросту мокрые тулупы) — отсюда и пошло название. С этим связана старая шахтёрская легенда: один газожог не вернулся со смены, видимо, погиб, и дух его так и бродит по шахтам до сих пор. Встретить "шубина" — к беде или удаче, как повезёт. Это такой своеобразный шахтёрский домовой, говорят, он водится в каждой шахте.

Приметы и суеверия шахтёров. © ТАСС / Кухмарь Кирилл

5. Шахтёры — люди суеверные. Например, нельзя желать удачи перед походом в шахту. Удача — дама капризная, поэтому лучше говорить: «С Богом!». Нельзя допускать в шахту женщин — это к несчастью. Нельзя называть смену перед выходными «последней» — используют только слово «крайняя».

6. В среде шахтёров выработался свой сленг: значения некоторых слов, которыми рабочие пользуются ежедневно, зачастую неочевидны. Обед, например, называют «тормозком», лом — «карандашом», учеников — «ёжиками», а застолье с алкоголем — «банкой».

7. Самая глубокая скважина находится в России в Мурманской области. Кольскую скважину пробурили в 1970 году. Она предназначалась для глубинного изучения строения земли. Её глубина составляет 12 километров. Одна финская «жёлтая» газета написала, что советские шахтёры добурились до ада: якобы в скважину спустили микрофон и услышали вопли грешников. Мало кто обратил внимание, что материал был опубликован 1 апреля, в День дурака. Так до сих пор и гуляет эта байка. На данный момент Кольская шахта не функционирует.

FAQ — частые вопросы

Когда День шахтёра в 2026 году?

День шахтёра в 2026 году отмечают сегодня, 30 августа. Праздник ежегодно приходится на последнее воскресенье августа.

Какой это по счёту День шахтёра?

В 2026 году День шахтёра отмечают в 79-й раз. Первый официальный праздник состоялся 29 августа 1948 года.

Кого поздравляют с Днём шахтёра?

В этот день поздравляют работников и ветеранов угольной промышленности: шахтёров, проходчиков, горнорабочих, инженеров, технологов, горноспасателей и других специалистов отрасли.

Почему День шахтёра отмечают в последнее воскресенье августа?

Такую дату установил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Позднее последнее воскресенье августа как День шахтёра закрепили в Указе от 1 октября 1980 года № 3018-X.

Где прошли главные торжества Дня шахтёра 2026 в Кузбассе?

Официальной столицей праздника в 2026 году стал Прокопьевский муниципальный округ. Крупные мероприятия также прошли в Новокузнецке и Кемерове.

Сколько человек участвовали в параде шахтёров в Новокузнецке?

По итоговым данным администрации Новокузнецка, 28 августа в параде «Шахтёрское братство Кузбасса» приняли участие около 7 тысяч человек.

Был ли салют на День шахтёра 2026 в Кузбассе?

В Кемерове, Новокузнецке и Белове отдельные праздничные фейерверки в 2026 году не проводили.

Когда будет День шахтёра в 2027 году?

В 2027 году последнее воскресенье августа приходится на 29 августа. Именно в этот день будут отмечать следующий День шахтёра.

Авторы Андрей Соколов