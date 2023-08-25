Xiaomi потеснил Samsung в рейтинге самых популярных смартфонов у зумеров 25 августа, 10:05 Обложка © ТАСС / AP / Joan Monfort

В топ-5 популярных смартфонов у зумеров в июле 2023 года вошёл Xiaomi Redmi 9A. Он обогнал Samsung Galaxy A51, входивший в рейтинг в июле прошлого года. При этом на первом месте у абонентов 16–25 лет, как и год назад, iPhone 11. Лидером среди самых популярных у молодёжи планшетов стал iPad Air. Таковы результаты исследования Yota на основе анализа big data.

Сейчас, как и прошлым летом, верхние позиции в рейтинге самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11 и iPhone XR. Тройку лидеров теперь замыкает iPhone 13 — число зумеров с этим гаджетом в сети Yota выросло за год в 2,1 раза. В итоге смартфон поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвёртой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A. Он вытеснил Samsung Galaxy A51 на десятое место.

Среди девушек в первой десятке используемых смартфонов, кроме Xiaomi Redmi 9A, популярны исключительно модели Apple: от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max. У мужской аудитории, кроме айфонов, оказались в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro.

Летом 2023 года обновляли свои гаджеты зумеры также в основном на айфоны. Здесь в лидерах регистрируемых устройств в Сети iPhone 11 и iPhone 13, а флагманcкий iPhone 14 Pro Max занимает лишь третье место. Кроме продукции Apple, в этом году активно переходили на смартфоны от Xiaomi и Realme.

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Специалисты проанализировали также статистику по планшетам, зарегистрированным в Сети. Здесь с первого места на третье в этом году был сдвинут Huawei MediaPad T3 10. Теперь в топе предпочтений молодёжи iPad Air, а на втором месте расположился Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Ещё две модели этого бренда — Galaxy Tab A8 и Galaxy Tab A7 — входят в пятёрку самых популярных планшетов у абонентов 16–25 лет.

Авторы Валерия Мишина