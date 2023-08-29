Это не углекислый газ: Учёные обнаружили в воздухе предвестники глобальной катастрофы Геологи изучили, что многократно происходило в прошлом перед началом новой эпохи, и обнаружили, что это очень похоже на то, что происходит сейчас. 28 августа, 22:44 Сейчас период межледниковья, и тем не менее наличие (пока ещё) арктического и антарктического ледяных щитов, да и, собственно говоря, бескрайние просторы многолетней мерзлоты говорят о том, что всё-таки пока ещё продолжается умеренно холодный период. Обложка © Shutterstock

Самое интересное, что, с точки зрения геологов, мы всё ещё живём в эпоху плейстоценового (четвертичного) оледенения, оно началось больше 2,5 миллиона лет назад и по сей день продолжается. Правда, сейчас период межледниковья, и тем не менее наличие (пока ещё) арктического и антарктического ледяных щитов, да и, собственно говоря, бескрайние просторы многолетней мерзлоты говорят о том, что всё-таки пока ещё продолжается умеренно холодный период.



Почему оледенение происходит и почему оно заканчивается — предмет серьёзнейших исследований и споров. В любом случае планета — это очень сложная машина, в которой движутся литосферные плиты, от этого меняется океан, меняются течения и меняются атмосферные потоки. И принципиально важно, как по планете распределяется тепло. К примеру, есть такое мнение, что одной из причин самого недавнего и всё ещё продолжающегося оледенения стало то, что полуостров Индостан 2,5 миллиона лет назад проделал эпичный путь чуть ли не от самой Антарктиды, примкнул к Евразии, и на месте этого удара об континент выросли Гималайские горы вместе с Тибетом. Эти горы стали препятствием для воздушных потоков, вызвали изменения муссонов и так далее.

В любом случае перемены неизбежны. Хотя, конечно, провоцировать и ускорять их вовсе не обязательно. А мы своей человеческой деятельностью, судя по всему, именно этим и занимаемся. Но дело в том, что в основном все ругают углекислый газ, а меж тем есть и альтернативная версия, и она гласит, что все эти антропогенные выхлопы — это лишь как спусковой крючок для гораздо более масштабного процесса и погубит нас на самом деле метан. И метан не промышленный и даже в первую очередь не сельскохозяйственный, а природный. И недавно была опубликована научная работа, в которой сказано, что самые большие опасения вызывает метан, который поднимается из тропических болот. В частности, с водно-болотных территорий Африки.

Схема такая: мы вызываем изменение климата, на Земле становится теплее и больше углекислого газа, а его очень любят растения. Значит, они разрастаются. А раз их становится больше, то и больше их по мере естественного отмирания начинает гнить. В процессе разложения выделяется метан. И если в краю мерзлоты это разложение идёт медленно и продукты его в основном удерживаются в земле, то там, где жарко и влажно, всё немедленно поднимается в атмосферу и распространяется по всей планете. И в итоге может накопиться столько этого газа (гораздо более парникового, чем углекислого), что на Земле долгие тысячелетия не будет ни льдинки, а в Антарктиде будут процветать субтропические леса.

Схема такая: мы вызываем изменение климата, на Земле становится теплее и больше углекислого газа. Фото © Shutterstock

И оказывается, подобный сценарий в истории Земли повторяется по геологическим меркам довольно регулярно. Во всяком случае, так было много раз. Геологи исследовали образцы мерзлотной породы разного возраста до 500 тысяч лет и обнаружили интересную вещь. Во-первых, за этот период в рамках большой эпохи четвертичного оледенения было шесть колебаний климата, если не считать нынешнее. С нынешним, значит, семь. То есть было несколько разрастаний и сокращений ледников. Процесс потепления всегда был постепенным, длился долгие тысячи лет, но обнаружилось, что каждый раз случался некий внезапный и мгновенный всплеск выбросов метана. Мгновенный — это значит в течение каких-то жалких десятков лет.

К примеру, 14,5 тысячи лет назад сначала потеплело градусов на девять, а потом лет через 20–30 резко поднялся уровень метана. На это указывает анализ образцов этого периода. И особенно сильный всплеск был 14 655–14 595 лет назад, то есть в течение 60 лет. Примерно то же самое было и 11,6 тысячи лет назад, опять же сначала потепление, а потом за столетие концентрация метана в атмосфере увеличилась на 250 частиц на миллиард. Это действительно сильный рост. Но теперь давайте посмотрим, что сейчас происходит, то есть что показывали в последние годы измерительные приборы.

Количество метана в атмосфере Земли планомерно измеряют с 1970-х годов, и выяснилось, что оно постепенно растёт. В 80-е прибавлялось в среднем по десятку частиц на миллиард ежегодно, а потом рост замедлился, а в начале 2000-х даже наметилось некое равновесие: поступление метана в воздух компенсировалось поглощением метана. Но с 2006 года метан принялся заполнять атмосферу с новой силой. В 2006 году метана было 1775 на миллиард частиц, в 2022-м — уже 1912. То есть за полтора десятка лет — рост на 137 частиц на миллиард. Стоит, кстати, упомянуть, что каждая частица метана на миллиард частиц в атмосфере означает более трёх миллионов тонн. При этом рост продолжает ускоряться, и за последние три года зафиксировали самые высокие темпы в истории наблюдений. И эта тенденция очень напоминает геологам то, что они наблюдают в "летописи" прошлых оледенений. А тогда выходит, что, хотя сейчас и идёт межледниковье, на Земле, возможно, намечается и вовсе "безледниковье". И сама по себе человеческая деятельность одним своим углекислым газом это проделать не способна: мы лишь запустили таймер "метановой бомбы".

Авторы Адель Романенкова