От Москвы до Голливуда: День отечественного кинематографа День российского кино — профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к кинематографу: сценаристов, режиссёров, операторов, актёров, каскадёров. Праздник считают своим преподаватели и студенты профильных учебных заведений и чиновники Минкульта. 26 августа, 16:00 День отечественного кинематографа. Обложка © Shutterstock

Когда отмечают День российского кино

Ежегодно актёры, кинематографисты и все остальные причастные к кинематографу люди отмечают День российского кино 27 августа. Дата у праздника фиксированная, поэтому из года в год не меняется.

В 2023 году День кино проходит на официальном уровне уже 43-й раз.



Есть также Международный день кино, который празднуют 28 декабря.

История создания российского кино: от первой ленты до современных фильмов

В Российской империи первый публичный показ кино состоялся 4 (16) мая 1896 года в Санкт-Петербурге. Организатором этого события был французский изобретатель Анри Жоффре, который привёз свой кинетограф в Россию. Этот уникальный аппарат позволял показывать короткие фильмы, состоящие из нескольких сцен, на большом экране.



Первый российский фильм был представлен публике 2 (15) октября 1908 года. Назывался он "Понизовая вольница" и основывался на русской народной песне "Из-за острова на стрежень", рассказывающей о Стеньке Разине. Режиссёром этого фильма был Владимир Ромашков.



Это был важный момент в развитии отечественного кинематографа, поскольку он открыл двери для множества талантливых режиссёров и актёров. С начала XX века киноиндустрия в России стала активно развиваться.



С 27 августа 1919 года производство и показ кинофильмов перешли под контроль государства, а именно Народного комиссариата просвещения. Кино стало важной частью политической пропаганды, и Владимир Ильич Ленин признал его значимость, сказав: "Важнейшим из всех искусств для нас является кино". Это высказывание стало толчком для развития киноиндустрии в СССР.

Кадр из фильма "Понизовая вольница" ("Стенька Разин", 1908) Фото © Wikipedia

В каждой республике СССР были созданы национальные киностудии, что способствовало развитию местных кинематографических отраслей. Известные режиссёры, такие как Дзига Вертов и Сергей Эйзенштейн, сняли ряд выдающихся фильмов в этот период. Один из таких фильмов — "Броненосец "Потёмкин", — выпущенный в 1926 году, стал вехой в истории мирового кинематографа и вошёл в золотой фонд киноискусства.



Со временем немое кино уступило место фильмам со звуком. В 1931 году вышел первый советский фильм, специально созданный с использованием звуковой дорожки, — "Путёвка в жизнь".



Советские фильмы также активно участвовали в международных кинофестивалях. В 1934 году советская делегация на Венецианском кинофестивале была удостоена кубка выставки. В 1935 году в Москве прошёл Советский кинофестиваль, который впоследствии возродился в Московский международный кинофестиваль, ставший одним из старейших кинофорумов в мире, который продолжает свою работу и по сей день.



Сегодня в России действует около 40 киностудий, включая такие крупные и известные, как "Мосфильм", "Ленфильм" и Киностудия имени М. Горького. Ежегодно выпускается более 100 фильмов, и доля отечественного кино в кассовых сборах составляет почти 30%. Российский кинематограф продолжает радовать зрителей качественными и интересными фильмами, сохраняя свою уникальность и значимость в мировой культуре.

Как проводят День отечественного кино в России

В День российского кино наградами отмечают деятелей киноиндустрии, внёсших заметный вклад в развитие отечественного кинематографа. Выдающимся деятелям киноискусства вручаются памятные грамоты и подарки. В кинотеатрах по всей стране устраиваются бесплатные показы легендарных фильмов и совсем новых кинолент. Проводятся кинофестивали, концерты, кинопоказы на открытом воздухе. По телевидению транслируют передачи, посвящённые российскому кино, его истории.

Интересные мероприятия ко Дню кино

Ежегодно проводится акция "Ночь кино", которая в этом году пройдёт в России уже в восьмой раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актёрами, концерты и показы известных фильмов.

Посетители летнего кинотеатра под открытым небом во время всероссийской акции "Ночь кино". Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В спецпроекте вы найдёте лучшие мероприятия "Ночи кино" в вашем городе, интервью с режиссёрами и актёрами, подборки фильмов и другие интересные материалы.

Организаторы акции "Ночь кино" — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".



Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" ко Дню российского кино проведёт бесплатные кинопоказы в лектории. Зрители увидят научно-познавательные фильмы Русского географического общества о природе России и знаменитых путешественниках. Гости познакомятся с главными достопримечательностями родной страны. Также все желающие смогут узнать больше о поведении диких животных в естественной среде обитания и о том, в чём заключается исследовательская деятельность учёных в экспедициях. Показы будут проходить 27 августа с 11:00 до 16:00. Полное расписание показов на сайте. Вход в лекторий свободный.

Известные кинорежиссёры России

Неправы те, кто говорит, что эпоха отечественного кинематографа безвозвратно ушла. Да, многие великие советские режиссёры уже покинули этот мир, но им на смену пришли новые имена. Современные российские постановщики снимают фильмы, созвучные нынешнему времени, а их талант ценится не только на родине, но и во всём мире.

Мы составили топ-10 самых известных российских режиссёров, без которых невозможно представить российский кинематограф ХХI века.

Андрей Звягинцев Российский режиссёр Андрей Звягинцев — мастер глубоких, остросоциальных картин. Каждый его новый фильм — событие для зрителей и коллег по звёздному цеху. Работы Звягинцева были не раз отмечены самыми престижными наградами: призами Каннского и Венецианского кинофестивалей, а также номинациями на "Оскар". Фильмы Андрея Звягинцева: "Левиафан", "Нелюбовь", "Изгнание", "Возвращение", "Елена".

Алексей Герман – младший Сын прославленного советского режиссёра Алексей Герман – младший уже давно доказал миру кино, что он не просто наследник известной фамилии, а самостоятельная и масштабная творческая личность. Его фильмы с восторгом смотрят как у нас, так и за границей, а права на них выкупают самые известные кинокомпании. Фильмы Алексея Германа – младшего: "Довлатов", "Бумажный солдат", "Последний поезд".

Анна Меликян Известному российскому режиссёру Анне Меликян подвластны и психологические драмы, и лирические комедии. Её фильмы всегда рассказывают о чувствах и отношениях между людьми, поэтому их так любят зрители. Фильмы Анны Меликян: "Трое", "Про любовь", "Свадьба по обмену", "Фея".

Валерия Гай Германика Имя режиссёра Валерии Гай Германики прогремело в 2008 году, когда её дебютный художественный фильм "Все умрут, а я останусь" получил приз в Каннах. С тех пор Гай Германика не снижает планку и снимает глубокие, яркие и эмоциональные картины. Фильмы Валерии Гай Германики: "Все умрут, а я останусь", "Да и да", "Папа".

Никита Михалков Список лучших и самых известных российских режиссёров невозможно представить без Никиты Михалкова. Его фильмы уже давно считаются классикой современного отечественного кинематографа, их смотрят и пересматривают миллионы зрителей по всему миру. Фильмы Никиты Михалкова: "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник", "Солнечный удар".

Андрей Кончаловский Брат Никиты Михалкова Андрей Кончаловский тоже вписал своё имя в историю российского кино XX и XXI века. Режиссёрские работы Кончаловского высоко ценят критики и зрители из многих стран. Фильмы Андрея Кончаловского: "Рай", "Грех", "Сибириада".

Фёдор Бондарчук Сын легендарного Сергея Бондарчука Фёдор Бондарчук продолжил творческую династию. Почти все крупнобюджетные, зрелищные российские блокбастеры последних лет сняты Фёдором Бондарчуком и высоко оценены киноманами. Фильмы Фёдора Бондарчука: "Притяжение", "Вторжение", "Сталинград", "9 рота".

Валерий Тодоровский Режиссёрские работы Валерия Тодоровского входят в топ самых известных и любимых фильмов и сериалов. Творения Тодоровского отличаются особым стилем и атмосферой, по которым сразу видно руку мастера. Фильмы Валерия Тодоровского: "Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил", "Страна глухих".

Жора Крыжовников Жора Крыжовников — российский режиссёр, снимающий самые кассовые современные комедии. Его фильмы быстро становятся "народными", а фразы героев разбирают на цитаты. Фильмы Жоры Крыжовникова: "Горько!", "Самый лучший день", "Родные", "Лёд 2".

Клим Шипенко Имя режиссёра Клима Шипенко с придыханием произносят киноманы по всему миру. С тех пор как стало известно о беспрецедентном российском проекте — съёмках фильма в космосе, на космической станции "Мир", Клим Шипенко вошёл в список самых известных мастеров современного кинематографа.

Проблемы и вызовы, стоящие перед российской киноиндустрией

Основной проблемой российской киноиндустрии является недостаток финансирования. Она является одной из крупнейших и наиболее активных в мире, однако, несмотря на значительные достижения, всё ещё сталкивается с множеством проблем и вызовов, которые ограничивают её развитие и конкурентоспособность. Далее мы рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкивается российская киноиндустрия, а также вызовы, которые нужно преодолеть для достижения успеха.

Россия отстаёт в финансировании создания фильмов по сравнению с голливудской индустрией и другими развитыми фильмопроизводящими странами. Отсутствие достаточного финансирования ограничивает возможности для создания качественных фильмов, развития инфраструктуры отрасли и привлечения талантливых специалистов.

Проблемы и вызовы, стоящие перед российским кино © Shutterstock

Недостаток качественных сценариев — ещё одна проблема. Российские сценаристы часто сталкиваются с ограничениями и цензурой, что ограничивает их творческую свободу. Формирование качественных сценариев требует времени, таланта и финансовых ресурсов, которые часто отсутствуют.

Один из ключевых вызовов для российской киноиндустрии — улучшение финансирования. Правительство и частные инвесторы должны более активно вкладывать деньги в отрасль, чтобы обеспечить необходимые ресурсы для создания качественных фильмов и развития инфраструктуры киноиндустрии.

Низкая посещаемость ограничивает прибыльность киноиндустрии и уменьшает возможности для развития и инвестиций. Несмотря на выпуск значительного количества фильмов, российские кинотеатры часто сталкиваются с низкой посещаемостью. Это связано с отсутствием рекламы и маркетинговых кампаний, невысоким качеством фильмов и конкуренцией с зарубежными блокбастерами.

Для развития российской киноиндустрии важно обеспечить поддержку талантливых сценаристов. Это можно осуществить через организацию конкурсов и стипендий для молодых сценаристов, а также создание образовательных и введение государственных программ поддержки развития сценаристского искусства.

Для улучшения качества производимых фильмов необходимо инвестировать в тренинги и обучение кадров, использовать современные технологии и сотрудничать с международными студиями. Только создание высококачественных фильмов позволит привлечь широкую аудиторию и увеличить посещаемость кинотеатров.

Улучшение финансирования, поддержка талантливых сценаристов и повышение качества производимых фильмов — это необходимые шаги для преодоления проблем, с которыми сталкивается российская киноиндустрия. И только после их решения она сможет достичь успеха и стать одной из ведущих в мире.

Спрос на отечественное кино сегодня

Доход отечественных кинотеатров от показа российских фильмов в 2022 году превысил сборы зарубежных картин. Такой результат зафиксировал портал "Бюллетень кинопрокатчика" после завершения последнего ноябрьского уикенда.

Согласно БК, по итогам 11 месяцев календарного года доля российского кино в кинотеатрах РФ составила 50,16%, достигнув подобного значения впервые за всю историю наблюдений.

В 2019 году за аналогичный период времени на иностранный контент приходилось 79,49% сборов. В 2020-м, в разгар пандемии коронавируса, доля зарубежных фильмов приблизилась к российским (46,12%) и составила 53,88%, но к началу декабря прошлого года вновь выросла, забрав себе 73,36% кассы.



При этом в первые месяцы 2022-го — январе и феврале — доля российского кино не раз превышала 50%, главным образом за счёт "новогодней битвы", где на протяжении многих лет побеждали именно отечественные проекты. Текущий результат можно связать с уходом с рынка РФ многих крупных зарубежных кинокомпаний, которые отказались прокатывать в России свои новинки.



В 2023 году тенденция сохраняется, правда, стоит помнить, что в данных не учитывают "пиратские" показы зарубежных кинолент, которые в последнее время, несмотря на определённые сложности, имеют немалый успех и спрос.

Достижения российского кино в 2023 году

Российская кинематографическая индустрия радует нас новыми достижениями! По информации, полученной от министра культуры России Ольги Любимовой, сборы российских фильмов за первые пять месяцев 2023 года уже превысили годовые показатели проката за последние восемь лет. Это действительно впечатляющий успех!

Общие сборы отечественного кино в России — 16,7 млрд рублей, что составляет значительную часть общих кинопоказов в стране, оцениваемых в 21,2 млрд рублей. Эти цифры подтверждают, что российские фильмы становятся всё более популярными у зрителей.

Рекламный стеллаж с изображением персонажа фильма "Чебурашка". Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Одним из фильмов, внёсших наибольший вклад в этот успех, является "Чебурашка". Полнометражная версия этого классического персонажа вышла на экраны 1 января и уже стала самым кассовым фильмом в истории российского проката. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на 30 мая сборы "Чебурашки" составили 6,74 млрд рублей. Это действительно впечатляющий результат!

Ещё одним фильмом, который продолжает привлекать зрителей, является "Вызов" — космическая драма режиссёра Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли. На данный момент фильм продолжает показываться в кинотеатрах и его сборы составляют 1,66 млрд рублей. Захватывающая история о жизни на Международной космической станции заслуженно попала в рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года по версии зарубежного портала The Numbers, занимая 50-е место.

Нельзя не отметить важную роль компании "Централ Партнершип" в успехе этих фильмов. Встреча Ольги Любимовой с генеральным директором компании Вадимом Верещагиным выявила, что в данный момент "Централ Партнершип" находится в производстве 40 фильмов. Среди них ожидаются такие картины, как "Повелитель ветра", "Императрицы" и "Холоп-2". Не сомневаемся, что эти проекты также вызовут интерес у зрителей и продолжат традицию успешных российских фильмов.

В целом российская киноиндустрия продолжает развиваться и радовать нас уникальными и захватывающими фильмами. Этот рост сборов показывает, что российское кино обретает всё большую популярность и признание как внутри страны, так и за её пределами. Мы можем гордиться достижениями отечественных кинематографистов и с нетерпением ждать новых увлекательных проектов, которые они представят нам в будущем.

Авторы Андрей Соколов