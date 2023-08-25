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В Москве открылся обновлённый конноспортивный комплекс "Битца"

Создание передовой спортивной инфраструктуры, зон физической активности и отдыха горожан - важные направления программы мэра "Мой район".

25 августа, 15:00
<p>Обложка © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/6299/9952050/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mos.ru</a> / В. Новикова. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы</p>

Обложка © Mos.ru / В. Новикова. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В столице открылся конноспортивный комплекс (КСК) "Битца". В советское время комплекс олимпийского уровня позволил воспитать в своих стенах большое количество чемпионов России и мира. Сегодня "Битца" переживает новое рождение. Здесь обновлены спортивные сооружения и построены новые здания, бережно отреставрированы и отремонтированы исторические корпуса. Москва, горожане и спортсмены получили первоклассный спортивный благоустроенный комплекс рядом с Битцевским лесом, который в прошлом году был также комплексно реанимирован и благоустроен, отмечают столичные власти.

Последние 40 лет перед реконструкцией комплекс подвергался лишь частичному ремонту. В целом его инфраструктура находилась в непригодном для современного спортивного объекта и зоны физической активности и отдыха состоянии — отваливалась штукатурка, стены в конюшнях и манежах были покрыты грибком, грунт на тренировочных полях был в непригодном состоянии. Многие сооружения морально устарели, а их вместимость перестала соответствовать реальным потребностям для занятий конным спортом. Поэтому в конце 2018-го было принято решение о комплексной модернизации территории конноспортивного комплекса.

Проект предусматривал строительство конюшен, манежа, лыжной базы, кафе, помещений для хранения фуража (корма), а также капитальный и текущий ремонт имеющейся инфраструктуры: ветеринарной клиники, конюшен, манежей, физкультурно-оздоровительного комплекса, гостиницы, административных зданий, мастерских, полей для занятий конным спортом. Было запланировано благоустройство территории, в том числе обновление центральной площади, создание детских, спортивных и воркаут-площадок, оформление газонов и цветников, высадка более 300 деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм и лавочек.

Теперь обновлённый манеж отвечает самым высоким спортивным стандартам — здесь профессиональный грунт и правильные параметры влажности. Это подчёркивают и профессиональные спортсмены.

Конноспортивный комплекс "Битца" находится в Чертанове Северном рядом с Битцевским лесом по адресу: Балаклавский проспект, дом 33. Он был построен к Олимпиаде, которая прошла в Москве в 1980 году, для проведения соревнований по современному пятиборью и трём олимпийским видам конного спорта — конкуру, выездке и троеборью. Он занимает 46 гектаров и является крупнейшей в Европе конноспортивной базой. Здесь проходят спортивную подготовку более 540 спортсменов по конному спорту, плаванию, современному пятиборью, пулевой стрельбе и стрельбе из лука.

Для горожан организованы занятия по конному спорту, плаванию, баскетболу, большому теннису, а также по общей физической подготовке. Зимой накатывают лыжные трассы, заливают каток.

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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