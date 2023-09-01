Российские компании стали чаще нанимать на работу студентов Молодые айтишники рассказали, как попасть в компанию мечты и успешно совмещать работу с учёбой. 1 сентября, 14:31 IT CAMP 2023. Обложка © Алексей Смышляев

Рынок труда по всему миру молодеет, и крупные компании стремительно заполняют сотрудники, родившиеся в 2000-х. Лидер космических технологий SpaceX смело нанимает на работу 14-летнего программиста, Apple — 17-летнего хакера. В России в 2023 году этому тренду последовали 77% организаций, опрошенных кадровым агентством Ancor. Среди самых активных компаний — "Газпром нефть".

Перед стартом учебного года редакция Лайфа посетила слёт студентов-программистов IT CAMP в "Сириусе" и выяснила, какие условия им предлагают работодатели, как сказывается работа на учёбе и сколько нужно попыток, чтобы попасть в большую корпорацию.

IT CAMP 2023. Фото © Алексей Смышляев

Максим Петров

(РТУ МИРЭА, Москва)

Его путь в IT начался с создания собственного голосового помощника, а на третьем курсе позвала на работу Лаборатория Касперского. Сейчас Максиму Петрову 23 года, и он продолжает прокачивать навыки в области кибербезопасности и защиты данных.

— Я с десятого класса интересовался информационной безопасностью. Всеобщая цифровизация создаёт риски, и задач в этой сфере появляется всё больше. Совокупность огромного числа инструментов и постоянного оперативного противостояния вредителям представляет лично для меня большой интерес, — рассказывает Максим.

IT CAMP 2023. Фото © Алексей Смышляев

Его работа в Лаборатории Касперского начиналась с двух неудачных попыток пройти набор на SafeBoard — программу стажировок для студентов в Москве и Санкт-Петербурге. Только с третьего раза он смог себя зарекомендовать.

— Если хочешь чего-то достичь, то надо прикладывать усилия. Нет ничего нереального. Рабочая атмосфера в лаборатории крайне гуманна и уважительна ко всем. У стажёров есть много возможностей, включая оплачиваемый отпуск, разве что работа занимает меньшее количество часов в силу занятости на учёбе. Я работал на "гибриде" — иногда ездил в офис на час, чтобы видеться с коллегами, но и когда возможности приехать не было, то выполнял свои обязанности дистанционно, — объясняет молодой программист.

По его словам, любая технология представляет опасность, но он считает, что если понимать, как этим пользоваться, то для человечества это не станет проблемой. "В случае если человек не пускает на самотёк технологии, то это скорее полезно, а не опасно", — поясняет Максим.

Большое внимание к студентам крупные IT-компании проявляют не зря. Конечно, гораздо выгоднее взять готового специалиста, но со студентами индустрия работает на перспективу, полагает Максим.

— Ещё один плюс для работодателя — гибкость и адаптивность студента, это помогает ему быстрее погрузиться во все нюансы компании. Я не сталкивался с проблемами трудоустройства в IT, если у тебя есть знания — этого достаточно. Айтишники — это высокообразованные специалисты, которые стараются избегать приглашений по знакомству: важен опыт работы, знания или потенциал, который может продемонстрировать тот или иной студент. Важно работать и прокачивать свои навыки — и тогда можно пройти в любую компанию. Вопрос лишь в том, сколько потребуется времени и усидчивости для того, чтобы довести свои навыки до нужного уровня, — отмечает Максим.

Один из первых успешных проектов в его портфолио — голосовой ассистент, который работает без доступа к интернету. Это своеобразный пульт, который пригодился для создания системы управления роботами.

— Модель была обучена на ограниченном количестве данных и поэтому у неё скромный набор команд и узкая область применения. Для меня это была тренировка навыков. Но я считаю, что ассистенты — это одно из перспективных направлений, которое сейчас можно активно прощупать молодым разработчикам, — делится мнением Максим.

По мнению студента, образ будущего, к которому мы когда-нибудь придём, не так сложен — люди будут строить колонии на Марсе. Всё по книге Станислава Лема "Солярис", где человечество поймёт, как общаться со Вселенной, считает будущий выпускник и подытоживает в шутку: "У самурая нет цели — у самурая есть путь".

IT CAMP 2023. Фото © Алексей Смышляев

Вадим Тарасов

(ТГУ, Тюмень)

В портфолио у него — работа для "Новатэк" и "Газпром нефти". Сейчас он продолжает учёбу в магистратуре и параллельно помогает добывать энергоресурсы на одном из крупнейших месторождений Ямала.

— В "Новатэк" я попал через университет, был запрос, и из пяти претендентов на вакансию выбрали меня. Но затем при поступлении в магистратуру мой график оказался несовместим с прежней работой. Затем последовало приглашение в "Газпром нефть", где я занимаюсь гидродинамическим моделированием одного из газовых месторождений, — рассказывает Вадим.

IT CAMP 2023. Фото © Алексей Смышляев

Таких специалистов обычно называют "гибридными инженерами" из-за сочетания навыков в IT и глубоких знаний в традиционных для промышленности науках: физике, химии и геологии.

— Анализ больших данных очень помогает мне в работе, также важны навыки написания макросов, которые позволяют ускорить процессы переноса данных и ускоряют расчёты. Для меня это целая философия — книга "Два капитана", пожалуй, наиболее точно выражает эту мысль. Когда внезапно может вскрыться любая мелочь. Даже если ты сделал это давно. Всё, что ты не учёл и недоработал, не проанализировал, выдаст свой печальный итог, — отмечает Вадим.

По его мнению, в будущем люди будут всё меньше физически присутствовать на нефтегазовых месторождениях и больше работы делегировать роботам и автоматике, ведь промышленные проекты продвигаются всё дальше на север и в Арктику, где для человека слишком экстремальные климатические условия. Уже сейчас, собирая данные за компьютером в офисе, он удалённо видит все процессы, которые происходят при бурении скважин в двух тысячах километров от Тюмени.

— Цифровизация приносит большую отдачу. Сейчас растёт уровень высококвалифицированных IT студентов в компаниях, что помогает формировать штат на будущее, — говорит Вадим.

По его словам, для самих компаний важно работать с молодыми специалистами — "легче набрать студентов, они быстрее погружаются в специфику организации", в то же время получают шанс проявить себя.

Маргарита Арунова

(НИУ ВШЭ, Москва)

Ещё в школе она написала первую программу для Android. Затем разработала мобильное приложение для подбора домашних интерьеров в 3D. И создала игру-головоломку, в которую теперь играют однокурсники во время скучных лекций. Маргарита вопреки стереотипам о "мужских профессиях" строит успешную карьеру в IT и продолжает изучать искусственный интеллект в своём вузе.

IT CAMP 2023. Фото © Алексей Смышляев

— Уже сейчас ИИ помогает находить важные закономерности в данных, например, чтобы банки могли выявить мошенников по списку трансакций и обеспечить безопасность клиентов. Нейросети также начали применять для предсказания финансовых рисков. Скорее всего, в ближайшем будущем мы получим программу, умеющую управлять финансами и стратегиями инвестирования. Аналогичная ситуация и в медицине, в которую сейчас активно внедряют нейросети для определения заболеваний по снимкам томографии, — рассказывает Маргарита Арунова.

Как отмечает студентка, в детстве её поразило, что можно написать код, который "магически" превращается в рабочую программу на смартфоне. По её мнению, с тех пор прогресс технологий ушёл далеко вперёд, и сфера IT превратилась для неё из увлечения в профессию.

— Приглашения на работу получаю часто. Обычно это крупные IT-компании ("Тинькофф", "Яндекс", Сбер и VK), которые ищут молодых айтишников с горящими глазами. Все эти предложения очень заманчивые — можно работать удалённо, что сильно облегчает процесс совмещения работы с учёбой. Многие предлагают множество социальных пакетов и бонусов, бесплатный спортзал, завтраки и обеды на шведском столе. Сейчас я уже работаю в крупной компании, и мне там очень интересно, потому что я приношу пользу людям, которые используют разрабатываемый мною продукт, — говорит Маргарита.

По словам девушки, со стереотипами, что IT — это мужская профессия, она сталкивалась. Но эти предрассудки постепенно уходят в прошлое.

— С предвзятым отношением сама столкнулась во время учёбы, но, к счастью, вуз поддержал меня. Сейчас этот стереотип стал потихоньку пропадать и скоро совсем сотрётся, ведь всё больше девушек работает в IT. Женщины строят успешную карьеру в этой сфере ещё с прошлого века. Например, Хеди Ламарр — основоположница системы, необходимой для работы таких технологий, как GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Главное — не бояться идти к цели, ведь знания и умения зависят от того, сколько усилий вы приложите для достижения вашей мечты, — делится опытом студентка.

При выборе работодателя, по мнению Маргариты, молодым специалистам очень важно обращать внимание на корпоративную культуру. Ведь токсичность и отсутствие уважения в команде зачастую становится причиной ненависти к своей работе.

IT CAMP 2023. Фото © Shutterstock

IT CAMP — всероссийский образовательный проект в Научно-технологическом университете "Сириус", который помогает молодым IT-специалистам с трудоустройством в ведущих компаниях. В этом году мероприятие собрало сто самых перспективных айтишников страны — представителей 42 вузов из 20 регионов. В крупнейшем смотре талантов приняли участие два десятка работодателей из сферы цифровых технологий.

Авторы Альбина Александрова