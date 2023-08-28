В Подмосковье сбит летящий на Москву дрон

Средства ПВО сбили летящий в сторону Москвы беспилотник. По данным столичного мэра Сергея Собянина, это произошло в районе Люберец.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал градоначальник в телеграм-канале.