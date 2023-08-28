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28 августа, 01:36

В Подмосковье сбит летящий на Москву дрон

Собянин: Средства ПВО сбили в районе Люберец дрон, летящий в сторону Москвы

Средства ПВО сбили летящий в сторону Москвы беспилотник. По данным столичного мэра Сергея Собянина, это произошло в районе Люберец.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал градоначальник в телеграм-канале.

В Минобороны сообщили о двух сбитых дронах в небе над Брянской областью

В Минобороны сообщили о двух сбитых дронах в небе над Брянской областью

А ранее Лайф рассказывал, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, в результате никто не пострадал.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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