В Москве открыли две новые и девять отремонтированных поликлиник Два из открытых медучреждений полностью новые, ещё девять — реконструированные поликлиники, которые теперь соответствуют новому московскому стандарту. 28 августа, 08:00 В Москве открыли 11 поликлиник. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В Строгине открылась новая поликлиника. Она расположилась по адресу улица Твардовского, дом 10, строение 5. Её пациентами станут почти 50 тысяч жителей района. Переезд в новое большое семиэтажное здание расширил возможности поликлиники — стало больше кабинетов врачей общей практики и врачей-специалистов. Современное и комфортное медучреждение оснастили новейшей цифровой медтехникой. Отличительной особенностью внутреннего дизайна помещений стало наличие второго света — панорамных окон и атриума, благодаря которым в ясную погоду коридоры будут наполняться солнечным светом.

Строительство поликлиники с травмпунктом начали в сентябре 2020-го и завершили в августе 2023 года. Новая поликлиника предусматривает 750 посещений в смену, её общая площадь составляет более 11,6 тысячи квадратных метров. Здание возведено по индивидуальному проекту за счёт адресной инвестиционной программы города Москвы.

В новое здание планируют перевести филиал № 1 городской поликлиники № 180, ранее располагавшийся на улице Кулакова. В результате число кабинетов врачей общей практики и терапевтов будет увеличено с 11 до 17, откроют новые кабинеты гастроэнтеролога, аллерголога, пульмонолога, колопроктолога, а также МРТ и КТ.

Здесь будут работать 150 сотрудников, среди которых 53 врача. Приём будут вести врачи общей практики и терапевты, врачи-специалисты: оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, уролог, инфекционист, колопроктолог, гастроэнтеролог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, реабилитолог, врач лечебной физкультуры.

На первом этаже расположены вестибюльная зона, кафе готового питания, травматологический пункт, зона приёма анализов, кабинеты лучевой диагностики, аптека. На втором — кабинеты врачей общей практики, процедурные и манипуляционные, медицинский пост и административные помещения. Третий этаж занимают кабинеты врачей-специалистов: колопроктолога, офтальмолога, хирурга, уролога. На четвёртом пациентов будут принимать кардиолог, пульмонолог, невролог и гастроэнтеролог.

Также там разместили манипуляционные кабинеты. Кабинеты профилактики и вакцинопрофилактики, УЗИ, рентгенодиагностики, административные помещения обустроили на пятом этаже. На шестом — кабинеты патронажной службы, зал лечебной физкультуры, кабинеты механотерапии, массажа и электросветолечения, врачей-специалистов. И на последнем, седьмом этаже находятся административные помещения, конференц-зал и кабинет врача-эпидемиолога.

В настоящее время идут работы ещё в одной поликлинике Строгина. Пациентов там планируют принять в следующем году. Одновременно с поликлиникой на улице Твардовского начали работу ещё десять медучреждений — взрослая поликлиника на Игральной улице (дом 8) и девять реконструированных поликлиник, среди которых городская поликлиника № 214, филиал № 2; городская поликлиника № 52, филиал № 2; городская поликлиника № 218, филиал № 3; городская клиническая больница имени С.С. Юдина, поликлиническое отделение № 1; детская городская поликлиника № 99, филиал № 1; детская городская поликлиника № 140; детская городская поликлиника № 105; детская городская поликлиника № 15, филиал № 2; диагностический центр № 3. Развитие доступности медицинской сферы — одна из главных задач программы мэра столицы "Мой район".

Авторы Альбина Александрова