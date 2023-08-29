На месте бывшего Тушинского аэродрома откроется 1 сентября новая школа Школа на 1100 мест на Волоколамском шоссе стала первым общеобразовательным учебным заведением, построенным в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома. 29 августа, 08:00 На месте бывшего Тушинского аэродрома откроется новая школа. Обложка © Mos.ru / М. Мишина

В районе Покровское-Стрешнево в сентябре свои двери распахнёт первое общеобразовательное учебное заведение, построенное на месте бывшего Тушинского аэродрома. Новое здание будет включено в состав школы № 727 и предназначено для обучения ребят с первого по 11-й класс.

Новая школа на 1100 мест на Волоколамском шоссе, 71/8, строение 3 получила финансирование на строительство из внебюджетных средств с последующей передачей объекта городу в счёт инвестиционных обязательств застройщика.

Учебный корпус состоит из двух блоков — для младших классов, а также для средней и старшей школы. В здании готово всё для комфортного обучения: универсальные и специализированные кабинеты, спортивные и гимнастический залы, медиатека и читальный зал, IT-полигон. В рекреациях — зоны с электронным тиром, теннисными столами и лабиринтом с интерактивным игровым полом. Архитекторы учли и особые потребности учеников с ограниченными возможностями здоровья — оборудовали лифты, пандусы и тактильные указатели. На территории расположены спортивные и детские игровые площадки.

Первыми учениками школы станут дети, живущие в расположенных рядом новостройках. Учебный корпус площадью 14,3 тысячи квадратных метров возведён по индивидуальному проекту. Внутри здания имеется открытый двор, используемый как рекреационная зона. Фасады выполнены в спокойных тонах с яркими цветовыми акцентами и органично вписываются в окружающую застройку.

На первом этаже размещаются универсальные учебные кабинеты, кабинеты физики и биологии, медицинский кабинет, мастерские по обработке дерева, металла и ткани. На втором — гимнастический и два спортивных зала с тренерскими и душевыми, актовый зал с отдельным входом для младших классов, оснащённый профессиональной акустической системой и оборудованием для проведения видеоконференций и различных мероприятий, универсальные учебные кабинеты.

Универсальные и специализированные учебные кабинеты, кабинеты для изучения иностранных языков обустроили на третьем этаже. На четвёртом разместили медиатеку площадью 600 квадратных метров и читальный зал с открытым фондом хранения книг, небольшой конференц-зал и места для индивидуальных занятий. Также там находится IT-полигон площадью 130 квадратных метров с зонами сборки и испытания робототехники, 3D-программирования и изучения сетевого администрирования, универсальные и специализированные учебные кабинеты. Позаботились и об учениках с особыми образовательными потребностями: здание оборудовано лифтами, пандусами, тактильными указателями.

На территории школы расположено многофункциональное спортивное ядро с беговой дорожкой, футбольным полем, универсальной площадкой для игровых видов спорта, а также детские игровые площадки и стадион, который станет местом для сдачи нормативов ГТО.

В учреждении будет реализовываться городской проект "Математическая вертикаль". В будущем планируют реализовать и другие проекты, такие как "IT-класс", "Предпринимательский класс" и "Медицинский класс". Кроме того, в новом учебном году в школе откроют кружки и секции, в том числе театральную студию, сотрудничающую с Малым театром. Продолжит свою работу школьный спортивный клуб "Гладиатор", а также футбольный клуб "Вымпел", в котором мастер-классы проводят ведущие тренеры академии "Спартак".

Школа № 727 работает уже несколько лет: дошкольное отделение на 220 мест открыли в 2020-м. В 2023/2024 учебном году примут учеников ещё два здания по адресам: Волоколамское шоссе, дом 71/8, строение 3 и проезд Стратонавтов, дом 15. Развитие социальной инфраструктуры, создание современных образовательных пространств входит в круг приоритетов программы мэра "Мой район".

Авторы Альбина Александрова