Благодаря запуску МСД будет улучшено обслуживание каждого третьего района столицы 28 августа, 11:00 Московский скоростной диаметр. Обложка © msd.mos.ru

Полноценный запуск Московского скоростного диаметра (МСД) – новой дорожной артерии столицы, улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города с населением 5 млн человек, отметили столичные власти.

Ключевым пусковым объектом 2023 является южное направление Московского скоростного диаметра – новой дорожной артерии Москвы. Мегапроект соединит 14 крупнейших вылетных магистралей города и позволит экономить автомобилистам до 85 минут в дороге, снизит до 30% нагрузки на МКАД и ТТК.

Напомним, новая городская магистраль – Московский скоростной диаметр составит составит 68 км. МСД свяжет крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щёлковское, Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов.

Магистраль пройдет не только через столицу, но и выйдет за ее пределы. На севере ее продолжит федеральная трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург, на востоке – строящаяся трасса М-12 Москва – Казань, на юге – с одной из главных магистралей новых территорий столицы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.



Благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на Садовое кольцо, ТТК и МКАД снизится до 30%, улучшится транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево, Домодедово, вокзала «Восточный» и других важных объектов городской инфраструктуры.

МСД предназначен, в первую очередь, для поездок жителей Москвы и области. Поэтому для автомобилей с государственными регистрационными знаками столицы и Подмосковья проезд по диаметру бесплатный. На МСД нет пунктов оплаты со шлагбаумами. Взимание платы за транзитный проезд происходит безбарьерно – с помощью системы фотовидео­фиксации. Оплатить проезд по МСД можно при помощи приложений. Кроме того, на МСД введен полный запрет на проезд грузовиков, за исключением грузовых автомобилей, имеющих пропуск.



Открытие МСД позволит интегрировать транспортную сеть Москвы с федеральными трассами, создать новые транспортные связи и удобную логистику внутри города. По своей значимости и сложности он сопоставим с проектами строительства Крымского моста, трасс "Таврида", "Дон", Москва-Санкт-Петербург, ЦКАД и Западного скоростного диаметра в Северной столице. Развитие транспортной доступности — одна из задач программы мэра столицы "Мой район".

Авторы Альбина Александрова