Миллиардерша с тайной: Как живёт Татьяна Литвиненко — богатейшая женщина России № 2 Вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину подвинули в списке богатейших женщин страны. Теперь за хозяйкой Wildberries Татьяной Бакальчук на втором месте идёт некая Татьяна Литвиненко. Кто она такая и как живёт? 29 августа, 22:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Как разбогатела Татьяна Литвиненко

Forbes обновил рейтинг двадцати богатейших женщин России. Лидерство сохранила хозяйка маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. А вот на втором месте оказалось совершенно новое и неизвестное широкой общественности лицо — Татьяна Литвиненко, супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Прошлой весной её попавший под западные санкции муж-олигарх переписал на неё 20,6% акций холдинга "Фосагро", крупнейшего европейского производителя фосфорсодержащих удобрений. С тех пор состояние Татьяны Литвиненко составляет $2,8 млрд.

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного института Владимир Литвиненко. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Группа "Фосагро" представляет собой вертикально интегрированную структуру полного цикла. Основная продукция — свыше 50 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия. Рынки сбыта — Россия, страны СНГ, Латинская Америка, Европа и Азия. По итогам 2022 года компания "Фосагро" увеличила чистую прибыль на 42%, до 184,7 млрд рублей.

По данным деловой прессы, акции "Фосагро" являются очень выгодной инвестицией. За год с небольшим, с мая 2022-го по июль 2023-го, компания выплачивала дивиденды четыре раза на общую сумму более 236 млрд рублей. Из них около 49 млрд пришлось на пакет акций, принадлежащий Татьяне Литвиненко.

Где и как живёт Татьяна Литвиненко

Сведений о ставшей миллиардершей Татьяне Литвиненко в открытом доступе почти нет. Ей 65 лет. До середины десятых годов она числилась соучредителем предприятия "Центр обслуживания на Наличной улице", которое владеет частной авторской школой "Горный", а ранее выступило инвестором строительства жилого комплекса "Васильевский квартал" в Санкт-Петербурге. В прошлом году доходы этого бизнеса достигли полумиллиарда рублей. Сейчас он принадлежит партнёрам мужа Татьяны Литвиненко.

Татьяна Литвиненко в молодости. Фото © YouTube / Olga Litvinenko

Супруга ректора зарегистрирована в квартире на 150 квадратов стоимостью около 100 млн рублей в петербургском элитном клубном доме на Васильевском острове.

— На охраняемой территории есть ландшафтный парк со скульптурами, игровые площадки и зоны отдыха. Квартиры оборудованы панорамными окнами с тройными стеклопакетами в деревоалюминиевых рамах. Внутри дома работают приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование, автономная котельная и многоступенчатая система очистки воды. Рядом Приморский парк Победы, Фруктовый сад и Елагинский остров, — нахваливают дом риелторы.

ЖК, где была прописана Татьяна Литвиненко. Фото © ЦИАН

По многочисленным сообщениям СМИ со ссылкой на базу ЕГРН, чета Татьяна и Владимир Литвиненко якобы предпочитает жить за городом — в курортном посёлке Солнечное на берегу Финского залива. Судя по спутниковым снимкам, у них может быть в собственности целая усадьба с прудом и летним театром. Площадь участка — 1,3 га, основного дома — 743 м², корпуса для гостей —108 м², для прислуги — 150 м², для охраны — 111 м², гаража для автомобилей — 128 м². Такая недвижимость легко потянет и на миллиард рублей.

На снимке может быть дача Татьяны и Владимира Литвиненко. Фото © Google Карты

Авторы Егор Пережогин