Следствие нашло связь между убийствами Захарченко и Моторолы
Обвиняемым по делу о покушении на Захарченко вменили убийство Моторолы
Арсен Павлов. Обложка © ТАСС / Михаил Соколов
Обвиняемым в покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко также вменяется убийство командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, злоумышленники заминировали лифт в доме, где проживал Павлов. Обвиняемый Алексей Погорелов по заданию СБУ установил взрывчатку на крыше подъёмника и привел её в действие вечером 16 октября 2016 года.
Обвиняемыми по делу об убийстве Захарченко проходят четыре человека, основным фигурантом значится Погорелов.
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка — в ресторане "Сепар" — прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Моторола был убит 16 октября 2016 года при взрыве бомбы в лифте дома, где он жил. Власти ДНР квалифицировали это как теракт и возложили вину на Службу безопасности Украины. В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова орденом Мужества посмертно.