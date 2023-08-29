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29 августа, 10:33

Следствие нашло связь между убийствами Захарченко и Моторолы

Обвиняемым по делу о покушении на Захарченко вменили убийство Моторолы

<p>Арсен Павлов. Обложка © ТАСС / Михаил Соколов</p>

Арсен Павлов. Обложка © ТАСС / Михаил Соколов

Обвиняемым в покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко также вменяется убийство командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, злоумышленники заминировали лифт в доме, где проживал Павлов. Обвиняемый Алексей Погорелов по заданию СБУ установил взрывчатку на крыше подъёмника и привел её в действие вечером 16 октября 2016 года.

Обвиняемыми по делу об убийстве Захарченко проходят четыре человека, основным фигурантом значится Погорелов.

Вдове Моторолы вручили орден Мужества, которым Арсена Павлова посмертно наградил Путин

Вдове Моторолы вручили орден Мужества, которым Арсена Павлова посмертно наградил Путин

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка — в ресторане "Сепар" — прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Моторола был убит 16 октября 2016 года при взрыве бомбы в лифте дома, где он жил. Власти ДНР квалифицировали это как теракт и возложили вину на Службу безопасности Украины. В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова орденом Мужества посмертно.

Наталья Исакова
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