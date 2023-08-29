Следствие нашло связь между убийствами Захарченко и Моторолы

Обвиняемым в покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко также вменяется убийство командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, злоумышленники заминировали лифт в доме, где проживал Павлов. Обвиняемый Алексей Погорелов по заданию СБУ установил взрывчатку на крыше подъёмника и привел её в действие вечером 16 октября 2016 года.

Обвиняемыми по делу об убийстве Захарченко проходят четыре человека, основным фигурантом значится Погорелов.