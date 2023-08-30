В Молжаниновском районе столицы открыта новая школа 30 августа, 08:00 Новая школа в Молжаниновском районе столицы на ул. Синявинской. Обложка © Агентство городских новостей "Москва"

В Молжаниновском районе на Синявинской улице свои двери для учеников открыла новая школа. В здании, куда переведут ребят с седьмого по одиннадцатый класс, есть лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, большой спортивный зал, робокласс, ИТ-полигон с возможностью зонирования, медиатека и многофункциональная библиотека.

Строительство учебного здания на 1100 мест на территории школы "Перспектива" на Синявинской улице началось в июне 2022 года и завершилось в августе 2023-го. Строительство финансировалось за счёт городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

В четырёхэтажном здании площадью 16,4 тысячи квадратных метров, возведённом по индивидуальному проекту, создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. На первом этаже размещены рекреация, универсальные кабинеты, центральный вестибюль основной и старшей школы, медицинский блок, малый спортивный зал, зал хореографии, кабинеты иностранного языка и информатики с возможностью трансформации, пищеблок полного технологического цикла с обеденным залом.

На втором этаже находятся лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, кабинеты информатики, большой спортивный зал площадью 540 квадратных метров, зал для проведения мероприятий и лекционные аудитории. Кабинет информатики, робокласс, лабораторно-исследовательский комплекс инженерной направленности, ИТ-полигон с возможностью зонирования, кабинеты иностранного языка и естествознания обустроили на третьем этаже. На четвёртом расположены универсальные кабинеты, медиатека, специализированные кабинеты для изучения естествознания, а также многофункциональная библиотека.

На территории школы создано современное спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для бега, площадками для баскетбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса и гимнастики. Входная площадка оборудована велопарковками.

Также в новом здании планируют открыть пять кадетских классов для учеников 7–11-х классов. В школе активно развивается движение юнармейцев, сотрудничество с Военной академией радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. В будущем собираются открыть и инженерный класс совместно с Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина.

Перевод в новое здание существенно улучшит условия обучения старшеклассников и создаст дополнительные возможности для успешной реализации ключевых образовательных проектов — естественно-научной и математической вертикалей с седьмого по девятый класс.

1 сентября в московские школы придёт свыше 1,1 миллиона ребят, что является абсолютным рекордом в истории города. Система образования полностью готова к началу учебного года. По состоянию на конец августа 2023 года в школы зачислено почти 119 тысяч первоклассников, из них около 63 процентов детей переведено из дошкольных групп.

В сентябре в Москве откроют более 30 новых зданий школ и детских садов. Этим летом текущий ремонт провели в 2,2 тысячи зданий школ и дошкольных групп. В порядок привели 167 территорий образовательных организаций.

Во всех образовательных учреждениях созданы условия для организации полноценного питания детей. За счёт городского бюджета им обеспечены все дошкольники групп полного дня (пятиразовое питание), учащиеся с первого по четвёртый класс (завтрак), учащиеся из многодетных и социально незащищенных семей (завтрак, обед), а также студенты колледжей (обед).

Во всех образовательных организациях созданы безопасные условия для детей и сотрудников. В каждом здании есть круглосуточные посты охраны, они оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова подразделений Росгвардии, а также системами автоматических противопожарных сигнализаций. Развитие социальной инфраструктуры в столице входит в число приоритетных проектов города.

Авторы Альбина Александрова