Календарь фаз Луны в сентябре 2023-го: все благоприятные дни месяца
Лунный календарь на сентябрь 2023 года поможет правильно спланировать важные дела и события этого месяца от деловых переговоров до записи на стрижку. Именно Луна определяет благоприятные и неблагоприятные дни в календаре. Подробнее читайте на Life.ru.
Зная, в какой фазе сейчас Луна, вы можете предположить, как пройдёт каждый день сентября. Фото © Abed Ismail / Unsplash
Следование лунному календарю при планировании дел — мудрое решение. Люди, которые учитывают фазы Луны, удачные дни и лунные циклы, чаще всего приходят к успеху в достижении своих целей.
Лунный календарь на сентябрь 2023 года даёт представление о том, какие дни благоприятны для выполнения определённых дел, а какие лучше отложить на потом. Именно поэтому астрологи настоятельно рекомендуют следить за Луной, звёздами и созвездиями, чтобы всегда иметь большие успехи в делах. И речь тут не только о важных переговорах, заключении сделок или делах сердечных. Например, с помощью лунного календаря можно выяснить, когда лучше всего стричь волосы, красить их или делать маникюр.
Лунный календарь на сентябрь 2023 года. Инфографика © LIFE
Фазы Луны в сентябре 2023-го
Фаза Луны — это периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Фазы Луны постепенно и циклически меняются в течение периода синодического месяца (около 29,5306 средних солнечных суток), как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца.
В зависимости от положения естественного спутника Земли различается шесть его фаз:
- новолуние;
- первая фаза;
- вторая фаза;
- полнолуние;
- третья фаза;
- четвёртая фаза.
Каждая фаза Луны по-разному оказывает влияние на нашу планету, в том числе и на самих нас.
Новолуние в сентябре
Новолуние — это фаза луны, когда Луна соединяется с Солнцем, то есть Луна, Земля и Солнце находятся на одной линии. В такой ситуации Луна обращена к Земле своей тёмной стороной и не видна на небосводе.
Новолуние выпадает на 15 сентября. Хотя если быть более точным, фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.
Период новолуния — один из самых сложных для человека: он максимально снижает энергию жизни, и это отражается на самочувствии. Все действия человека проходят в вялотекущей динамике, процессы во всех сферах жизни замедляются. Лучше не планировать какие-то важные дела в такие дни, причём не только на день новолуния, но и в дни до и после него.
Благоприятные дела: день хорош для начала диет и лечебного голодания, можно приступать к циклу физических упражнений. С этого дня можно планировать любые старты, они будут хорошо развиваться и приносить прибыль и удовлетворение.
Неблагоприятные дела: начинать любые важные дела, подписывать важные документы, знакомиться, чинить электроприборы, отправляться в поездку. А ещё это не очень удачный день для покупок, особенно крупных и дорогостоящих.
Полнолуние в сентябре
В полнолуние, 29 сентября 2023 года, лучше не планировать никаких важных дел. Фото © john ko / Unsplash
Полнолуние — это фаза луны, когда наш спутник кажется полностью освещённым с точки зрения Земли. Это происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, то есть эклиптические долготы Солнца и Луны отличаются на 180°. В это время полушарие Луны, обращённое к Земле, полностью освещено Солнцем и имеет форму приблизительно круглого диска.
В первый осенний месяц полнолуние выпадает на пятницу, 29 сентября.
В этот момент энергия Луны находится на максимуме и максимально влияет на всё живое на земле. Человека переполняют эмоции, чувства; проблемы со здоровьем и психикой тоже максимально обостряются. Следует быть крайне осторожными в общении, поскольку велик риск конфликтов, взаимных претензий и обид. Чаще всего человеку крайне тяжело контролировать эмоции и сдерживать себя. В периоды полнолуния усиливается влечение к алкоголю у человека, он становится практически беззащитным перед любого рода искушениями.
Благоприятные дела: умение контролировать свои агрессивные проявления и направлять агрессию в нужное русло (развитие бизнеса и проектов, спорт, интимную жизнь).
Неблагоприятные дела: начинать любые важные дела, особенно связанные с деньгами и отношениями, заключать брак, подписывать другие договоры.
Благоприятные дни в сентябре по лунному календарю
Сентябрь этого года по лунному календарю довольно скуден на неблагоприятные дни, так что у нас будет много времени, чтобы сделать что-то важное и добиться поставленных целей.
- Самые благоприятные дни в сентябре 2023 года: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 24, 27, 28, 29.
Календарь лунных дней поможет вам при планировании любых дел на сентябрь 2023 года. Видео © YouTube / Astrology Notes
Неблагоприятные дни в сентябре по лунному календарю
Плохих дней, как мы уже писали выше, в сентябре будет совсем мало, но всё же они имеются, поэтому, чтобы о них не забыть, случайно не начать какие-то важные дела в неподходящий день и в итоге всё не погубить, мы их вам тоже распишем.
- Нейтральные дни в сентябре: 9, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26.
- Неблагоприятный день: 15 сентября (только один).
- Не самые удачные числа: 8, 14, 19, 20.
Лунный календарь стрижек и окрашивания
Календарь стрижек на сентябрь 2023 года не рекомендует посещать салон на убывающую Луну. Фото © Lindsay Cash/ Unsplash
А вы задумывались о том, что Луна имеет влияние не только на приливы и отливы, но и на другие аспекты нашей жизни, включая волосы и ногти? Лунный календарь используется в парикмахерских и маникюрных салонах для определения благоприятных дней для стрижки, окрашивания и ухода за ногтями.
Фазы роста и убывания Луны играют важную роль в этом процессе. Во время фазы роста волосы окрашиваются успешно, а волосы, подстриженные в этот период, отрастают быстрее. С другой стороны, во время фазы убывания окрашивание волос может быть неудачным, а стрижка может замедлить рост волос.
- Благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос в сентябре 2023 года являются 4, 6, 7, 11, 12, 13, 18 и 22 сентября.
В какие дни в сентябре делать маникюр
Лунный календарь поможет определить наиболее подходящие дни для ухода за ногтями и иных процедур красоты. Однако здесь следует помнить, что эффективность этих советов может варьироваться для каждого человека. Некоторые люди могут не замечать разницы в результате обработки ногтей в разные дни лунного цикла. В конечном счёте важно слушать своё тело и делать то, что вам комфортно и приносит удовлетворение.
- Самыми подходящими днями для посещения маникюрного салона станут 21, 22, 23, 24, 25, 26 сентября.
- Для маникюра в домашних условиях и простых процедур подойдут 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 сентября.
- Не рекомендуется делать маникюр 15 сентября. Лучше не планируйте визиты в маникюрный салон на эту дату.
- Лунный календарь не советует выполнять обработку ногтей 1, 6, 7, 8, 9, 10, 29 сентября. Эти дни не самые плохие, но лучше всё же не рисковать красотой и здоровьем ногтей и записаться в салон на другую дату.
Так что если вы собираетесь изменить причёску или ухаживать за ногтями, не забудьте заглянуть в лунный календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятный день. Это может оказаться интересным экспериментом, который поможет лучше понять влияние Луны на вашу внешность.