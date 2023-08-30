Календарь фаз Луны в сентябре 2023-го: все благоприятные дни месяца Лунный календарь на сентябрь 2023 года поможет правильно спланировать важные дела и события этого месяца от деловых переговоров до записи на стрижку. Именно Луна определяет благоприятные и неблагоприятные дни в календаре. Подробнее читайте на Life.ru. 30 августа, 18:00 Зная, в какой фазе сейчас Луна, вы можете предположить, как пройдёт каждый день сентября. Фото © Abed Ismail / Unsplash

Следование лунному календарю при планировании дел — мудрое решение. Люди, которые учитывают фазы Луны, удачные дни и лунные циклы, чаще всего приходят к успеху в достижении своих целей.



Лунный календарь на сентябрь 2023 года даёт представление о том, какие дни благоприятны для выполнения определённых дел, а какие лучше отложить на потом. Именно поэтому астрологи настоятельно рекомендуют следить за Луной, звёздами и созвездиями, чтобы всегда иметь большие успехи в делах. И речь тут не только о важных переговорах, заключении сделок или делах сердечных. Например, с помощью лунного календаря можно выяснить, когда лучше всего стричь волосы, красить их или делать маникюр.

Лунный календарь на сентябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Фазы Луны в сентябре 2023-го

Фаза Луны — это периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Фазы Луны постепенно и циклически меняются в течение периода синодического месяца (около 29,5306 средних солнечных суток), как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца.

В зависимости от положения естественного спутника Земли различается шесть его фаз: новолуние;

первая фаза;

вторая фаза;

полнолуние;

третья фаза;

четвёртая фаза. Каждая фаза Луны по-разному оказывает влияние на нашу планету, в том числе и на самих нас.

Новолуние в сентябре

Новолуние — это фаза луны, когда Луна соединяется с Солнцем, то есть Луна, Земля и Солнце находятся на одной линии. В такой ситуации Луна обращена к Земле своей тёмной стороной и не видна на небосводе.



Новолуние выпадает на 15 сентября. Хотя если быть более точным, фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.



Период новолуния — один из самых сложных для человека: он максимально снижает энергию жизни, и это отражается на самочувствии. Все действия человека проходят в вялотекущей динамике, процессы во всех сферах жизни замедляются. Лучше не планировать какие-то важные дела в такие дни, причём не только на день новолуния, но и в дни до и после него.



Благоприятные дела: день хорош для начала диет и лечебного голодания, можно приступать к циклу физических упражнений. С этого дня можно планировать любые старты, они будут хорошо развиваться и приносить прибыль и удовлетворение. Неблагоприятные дела: начинать любые важные дела, подписывать важные документы, знакомиться, чинить электроприборы, отправляться в поездку. А ещё это не очень удачный день для покупок, особенно крупных и дорогостоящих.

Полнолуние в сентябре

В полнолуние, 29 сентября 2023 года, лучше не планировать никаких важных дел. Фото © john ko / Unsplash



Полнолуние — это фаза луны, когда наш спутник кажется полностью освещённым с точки зрения Земли. Это происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, то есть эклиптические долготы Солнца и Луны отличаются на 180°. В это время полушарие Луны, обращённое к Земле, полностью освещено Солнцем и имеет форму приблизительно круглого диска.



В первый осенний месяц полнолуние выпадает на пятницу, 29 сентября.

В этот момент энергия Луны находится на максимуме и максимально влияет на всё живое на земле. Человека переполняют эмоции, чувства; проблемы со здоровьем и психикой тоже максимально обостряются. Следует быть крайне осторожными в общении, поскольку велик риск конфликтов, взаимных претензий и обид. Чаще всего человеку крайне тяжело контролировать эмоции и сдерживать себя. В периоды полнолуния усиливается влечение к алкоголю у человека, он становится практически беззащитным перед любого рода искушениями.



Благоприятные дела: умение контролировать свои агрессивные проявления и направлять агрессию в нужное русло (развитие бизнеса и проектов, спорт, интимную жизнь). Неблагоприятные дела: начинать любые важные дела, особенно связанные с деньгами и отношениями, заключать брак, подписывать другие договоры.

Благоприятные дни в сентябре по лунному календарю

Сентябрь этого года по лунному календарю довольно скуден на неблагоприятные дни, так что у нас будет много времени, чтобы сделать что-то важное и добиться поставленных целей. Самые благоприятные дни в сентябре 2023 года: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 24, 27, 28, 29.

Календарь лунных дней поможет вам при планировании любых дел на сентябрь 2023 года. Видео © YouTube / Astrology Notes

Неблагоприятные дни в сентябре по лунному календарю

Плохих дней, как мы уже писали выше, в сентябре будет совсем мало, но всё же они имеются, поэтому, чтобы о них не забыть, случайно не начать какие-то важные дела в неподходящий день и в итоге всё не погубить, мы их вам тоже распишем. Нейтральные дни в сентябре: 9, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26.

9, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26. Неблагоприятный день: 15 сентября (только один).

15 сентября (только один). Не самые удачные числа: 8, 14, 19, 20.

Лунный календарь стрижек и окрашивания

Календарь стрижек на сентябрь 2023 года не рекомендует посещать салон на убывающую Луну. Фото © Lindsay Cash/ Unsplash

А вы задумывались о том, что Луна имеет влияние не только на приливы и отливы, но и на другие аспекты нашей жизни, включая волосы и ногти? Лунный календарь используется в парикмахерских и маникюрных салонах для определения благоприятных дней для стрижки, окрашивания и ухода за ногтями. Фазы роста и убывания Луны играют важную роль в этом процессе. Во время фазы роста волосы окрашиваются успешно, а волосы, подстриженные в этот период, отрастают быстрее. С другой стороны, во время фазы убывания окрашивание волос может быть неудачным, а стрижка может замедлить рост волос. Благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос в сентябре 2023 года являются 4, 6, 7, 11, 12, 13, 18 и 22 сентября.

В какие дни в сентябре делать маникюр

Лунный календарь поможет определить наиболее подходящие дни для ухода за ногтями и иных процедур красоты. Однако здесь следует помнить, что эффективность этих советов может варьироваться для каждого человека. Некоторые люди могут не замечать разницы в результате обработки ногтей в разные дни лунного цикла. В конечном счёте важно слушать своё тело и делать то, что вам комфортно и приносит удовлетворение.

Самыми подходящими днями для посещения маникюрного салона станут 21, 22, 23, 24, 25, 26 сентября.

станут 21, 22, 23, 24, 25, 26 сентября. Для маникюра в домашних условиях и простых процедур подойдут 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 сентября.

Не рекомендуется делать маникюр 15 сентября. Лучше не планируйте визиты в маникюрный салон на эту дату.

Лучше не планируйте визиты в маникюрный салон на эту дату. Лунный календарь не советует выполнять обработку ногтей 1, 6, 7, 8, 9, 10, 29 сентября. Эти дни не самые плохие, но лучше всё же не рисковать красотой и здоровьем ногтей и записаться в салон на другую дату. Так что если вы собираетесь изменить причёску или ухаживать за ногтями, не забудьте заглянуть в лунный календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятный день. Это может оказаться интересным экспериментом, который поможет лучше понять влияние Луны на вашу внешность.

Авторы Андрей Ананьев