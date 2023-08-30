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30 августа, 09:09

Овечкин признался, что Трамп на встрече в Белом доме шептал ему на ухо про Путина

Овечкин рассказал, что в Белом доме Трамп просил его передать привет Путину

Многократный чемпион мира по хоккею, российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что в 2019 году ему шепнул на ухо на тот момент действующий президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. Признание спортсмен сделал в новом эпизоде ютуб-шоу рэпера Басты "Вопрос ребром".

"Передай привет [президенту России] Владимиру Владимировичу", — ответил Овечкин на вопрос одного из гостей шоу.

Овечкин подарил Трампу на рождественском ужине свой игровой свитер

Напомним, в марте 2019 года игроки "Вашингтон Кэпиталз" встретились в Белом доме с Трампом. Президент США пригласил их, чтобы поздравить с тем, что клуб впервые за 44-летнюю историю выиграл плей-офф НХЛ, обыграв в фееричном пятом матче финальной серии "Вегас" со счётом 4:3. Среди хоккеистов, ставших обладателями самого престижного трофея в этом виде спорта, были три российских игрока. Один из них, Александр Овечкин, шёл к этому успеху долгие 13 лет.

Обложка ©

ТАСС / AP / Nick Wass

Светлана Оперук
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