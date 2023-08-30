Овечкин признался, что Трамп на встрече в Белом доме шептал ему на ухо про Путина

Многократный чемпион мира по хоккею, российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что в 2019 году ему шепнул на ухо на тот момент действующий президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. Признание спортсмен сделал в новом эпизоде ютуб-шоу рэпера Басты "Вопрос ребром".

Напомним, в марте 2019 года игроки "Вашингтон Кэпиталз" встретились в Белом доме с Трампом. Президент США пригласил их, чтобы поздравить с тем, что клуб впервые за 44-летнюю историю выиграл плей-офф НХЛ, обыграв в фееричном пятом матче финальной серии "Вегас" со счётом 4:3. Среди хоккеистов, ставших обладателями самого престижного трофея в этом виде спорта, были три российских игрока. Один из них, Александр Овечкин, шёл к этому успеху долгие 13 лет.