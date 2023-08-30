На ВДНХ разработали 3,5-километровый маршрут для прогулки всей семьёй Виртуальный путеводитель позволит провести прогулку с учётом интересов детей и взрослых. 30 августа, 12:00 Обложка © Mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

На сайте ВДНХ появился новый тематический маршрут для самостоятельных экскурсий по выставке "Семейная прогулка 2.0". Его протяжённость составляет три с половиной километра. Организаторы выбрали места, на посещение которых потребуется около четырёх часов. Чтобы начать прогулку, нужно выбрать точку, от которой планируется начать движение. В списке: аттракционы в парке "Орион", детские площадки, мультимедийный центр "Союзмультпарк" и "Городская ферма", новая урбантропа "Лента Мёбиуса".

Первую точку маршрута — парк развлечений "Орион" — давно оценили тысячи гостей выставки. "Лунный экспресс", "Дом страхов", "Астродром", "Торнадо", "Вальс часов", "Аэротакси" — эти аттракционы позволят получить самые яркие эмоции, выбирайте сами, будет это экстремальный, ностальгический и пугающий или все сразу.

Вторая остановка — детская площадка "Космос", расположенная рядом с интерактивным музеем космического корабля "Буран". Здесь можно изучить игровые модели аппаратов, ставших символами отечественной космонавтики, протестировать искусственный спутник Земли, спускаемый аппарат-капсулу и луноход на лунной поверхности. Вокруг площадки установлены скамейки, с которых можно наблюдать за играми детей.

После гостям рекомендуют отправиться в мультимедийный центр "Союзмультпарк". Здесь можно погрузиться в анимационный мир, встретиться с любимыми героями "Союзмультфильма" и оживить их. Детей и взрослых ждут 18 интерактивных аттракционов, новейшие технологии и тематические фотозоны.

Затем маршрут подводит к новому проекту ВДНХ — "Ленте Мёбиуса", новой урбантропе с декоративными металлическими ограждающими конструкциями. Высота сооружения достигает восьми метров, а прогулочная дорожка поднята на высоту 6,9 метра. Окружает эту впечатляющую конструкцию "Сад пяти чувств".

Следующая точка маршрута — "Городская ферма" — идеальное место для познавательных развлечений и семейного отдыха. Здесь живут альпака, козы, коровы, овцы, кролики, нутрии, еноты, олени, ослики, павлины, гуси и утки. Также на территории проводят развлекательные и образовательные мероприятия.

На берегу 3-го Каменского пруда гостей ждёт пространство, где дети могут весело провести время на водной дороге с тремя детскими площадками и поиграть с "винтом Архимеда", запрудами и насосами. Рядом расположен пляж с лежаками и навесом, где можно всей семьёй насладиться красотой окружающей природы.

На официальном сайте ВДНХ доступно около 15 виртуальных путеводителей. Первые маршруты разработали в 2019 году, с тех пор выставка регулярно обновляет их список и предлагает новые идеи. С помощью тематических маршрутов можно планировать досуг в зависимости от интересов, состава компании и свободного времени. Например, можно посвятить день изучению мест, где получится сделать красивые фотографии, уделить время спорту или пройти по самым живописным точкам выставки. Узнать обо всех тематических маршрутах ВДНХ можно на её официальном сайте. Создание новых мест досуга и отдыха, а также точек притяжения горожан входит в число приоритетных проектов столицы.

Авторы Альбина Александрова