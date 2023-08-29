Рывок мегаполиса: МЦД-4 свяжет более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья Длина самой протяжённой рельсовой артерии в Москве — МЦД-4 — составит 86 километров. 29 августа, 15:00 Обложка © Mos.ru

Столичные власти готовятся к открытию четвёртого Московского центрального диаметра. МЦД-4 свяжет более 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья. Специалисты совместно с ОАО "РЖД" уже провели стыковку контактной сети. На этой неделе начнётся тестирование нового маршрута. В микрорайоне Железнодорожный города Балашихи почти готова новая станция Ольгино. На соединительной линии МЦД-4 подходит к концу строительство новых станций Кутузовская и Тестовская, завершается реконструкция Поклонной.

Специалисты также сняли временные пролёты на станции Тестовская, необходимые для строительства тоннеля, который в будущем соединит МЦД-1 с МЦД-4. Она станет одним из крупнейших московских городских вокзалов и объединит два диаметра, МЦК и три линии метро.

Напомним, станция Кутузовская откроется в районе Дорогомилово в этом году. С неё можно будет пересесть на станции Московского центрального кольца (МЦК) и Филёвской линии метро. В результате в столице будет завершена интеграция всех железнодорожных направлений с МЦК, а пассажиры Калужского направления смогут строить новые маршруты. Удобнее станет и пешеходам: попасть на улицу Кульнева можно будет быстрее. Ожидается, что к 2025 году ежедневный пассажиропоток на станции Кутузовская МЦД-4 составит 16 тысяч человек, а к 2030 году он увеличится до 25 тысяч.

Четвёртый диаметр создаст новую сквозную линию наземного метро, которая пройдёт с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.

Современные комфортные поезда МЦД-4 будут следовать с интервалами до 5–5,5 минуты в часы пик и без дневных перерывов. Для перевозки пассажиров будут использоваться 65 поездов, ещё 88 составов — следовать по Киевскому и Горьковскому радиусам.

Суточный пассажиропоток четвёртого диаметра может составить 455 тысяч человек, что на 84% больше текущего показателя. В поездах МЦД-4 будет создано 1,9 миллиона пассажирских мест в сутки. Развитие транспортной доступности, в том числе в рамках межрегиональных и федеральных проектов, — одна из задач программы мэра столицы "Мой район".

Авторы Альбина Александрова