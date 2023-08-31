Завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы 31 августа, 08:00 Завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин

Продолжается масштабный капитальный ремонт корпусов Боткинской больницы. Ремонтно-реставрационные работы завершены в хирургическом корпусе № 9, а корпус № 20, в котором разместится городской урологический центр, готов на 92%, рассказали в мэрии. Сейчас специалисты приступили к работам в корпусах № 2 и 10, которые являются объектами культурного наследия.

Планируется, что второй корпус будет предоставлен для размещения терапевтического, пульмонологического и радиологического отделений. В 10-м разместится научно-академический корпус, куда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов. Капитальный ремонт зданий планируется закончить во второй половине 2024 года.

После комплексной модернизации в 2020–2022 годах в Боткинской больнице открыли гематологический и паллиативный корпуса, хирургический корпус № 7, центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический и нефрологический центры, а также пищеблок.

Ранее в Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца. Врачам удалось спасти жизнь человека за максимально короткое время — 190 минут. Над пересадкой органа работала большая команда специалистов: кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, трансплантологи, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сёстры. До этого пациент жил с риском внезапной смерти. В больницу его привезла скорая, и операция была единственным шансом.

Первые операции по трансплантации органов и тканей в Боткинской больнице стали выполнять в 2018 году. Сейчас в клинике осуществляют операции по пересадке почек, печени, роговицы и костного мозга. В больнице уже проведено более тысячи трансплантаций.

Такие сложные операции стали возможными не только благодаря профессионализму медработников, но и полному переоснащению Боткинской больницы. За последние годы для неё закупили свыше 13 тысяч единиц современной медицинской техники, в том числе хирургические и эндоскопические стойки, аппараты искусственного кровообращения, хирургические инструменты для проведения сердечно-сосудистых и кардиологических операций.

Модернизация городской клинической больницы (ГКБ) имени С.П. Боткина является одним из важнейших проектов, который реализует Правительство Москвы. Медучреждение является клинической базой сразу 11 специализированных центров, принимающих пациентов со всей Москвы и из множества российских регионов.

ГКБ имени Боткина — крупнейший российский стационар с богатейшей историей и традициями. Больше века в его стенах оперируют и выхаживают пациентов, спасают жизни. В клинике работает более четырёх тысяч врачей и медицинских сестёр, проводится свыше миллиона амбулаторных приёмов, 100 тысяч госпитализаций и 70 тысяч операций в год, из которых каждая пятая — высокотехнологичная. Сохранение культурно-исторического наследия и развитие доступности медицинской сферы входят в число приоритетных проектов города.

Авторы Альбина Александрова